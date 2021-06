Stasera in tv 30 giugno 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 30 giugno 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, mercoledì 30 giugno 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 30 giugno 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti Ignoti – Il ritorno

21:25 – La forma dell’acqua

Questa sera su Rai 1 l film La forma dell’acqua. Elisa, giovane donna muta, lavora in un laboratorio scientifico di Baltimora dove gli americani combattono la guerra fredda. Impiegata come donna delle pulizie, Elisa è legata da profonda amicizia a Zelda, collega afroamericana che lotta per i suoi diritti dentro il matrimonio e la società, e Giles, vicino di casa omosessuale, discriminato sul lavoro. Diversi in un mondo di mostri dall’aspetto rassicurante, scoprono che in laboratorio (soprav)vive in cattività una creatura anfibia di grande intelligenza e sensibilità. A rivelarle è Elisa. Condannata al silenzio e alla solitudine, si innamora ricambiata di quel mistero capace di vivere tra acqua e aria. Ma il loro sentimento dovrà presto fare i conti con una gerarchia ostile incarnata dal dispotico Strickland. In piena corsa alle stelle contro i russi, gli Stati Uniti non badano a spese e a crudeltà. Per garantirsi e garantire al suo Paese un futuro stellare, Strickland è deciso a tutto.

RAI 2

20:30 – Tg2 TG2 – 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Man on fire – Il fuoco della vendetta

Questa sera su Rai 2 in prima visione il film Man on fire.

Trama: Città del Messico. L’ex marine John Creasy, viene ingaggiato per proteggere la piccola Pita dopo che i suoi genitori, l’industriale Samuel Ramos e sua moglie Lisa, hanno ricevuto varie minacce da una banda di rapitori. Dopo le iniziali reticenze, tra la bambina e l’uomo si instaura un feeling particolare e quando Pita viene rapita Creasy è disposto a tutto per liberarla.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 va in onda il programma Chi l’ha visto?

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA NEWS

21:20 – ZONA BIANCA

Su Rete 4 il talk Zona bianca.

STASERA IN TV 30 GIUGNO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – Temptation Island

Questa sera su Canale 5 va in onda la nuova stagione di Temptation Island.

GUIDA TV 30 GIUGNO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE

21:20 – Point Break

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Point Break.

Trama: Nel remake del thriller che ha segnato una generazione ritroviamo l’agente dell’FBI Johnny Utah che, per sgominare una gang di ladri spericolati, dovrà infiltrarsi tra di loro. Qui conoscerà il capo banda Bodhi con il quale inizierà il gioco del gatto con il topo. Questa volta però la partita non si svolgerà più soltanto sulle tavole da surf, ma toccherà tutti gli sport estremi fino ad un mozzafiato scontro finale.

PROGRAMMI 30 GIUGNO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La7 va in onda il programma di Andrea Purgatori, Atlantide.

PROGRAMMI TV 30 GIUGNO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:20 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Roma

21:35 – Name That Tune – Indovina la canzone

Su Tv8 questa sera va in onda Name That Tune – Indovina la canzone.

NOVE

20:15 – Deal With It – Stai al gioco

21:35 – Accordi & disaccordi

Questa sera sul Nove va in onda Accordi & disaccordi

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:00 – Miss Sloane – Giochi di potere

21:15 – L’amore a domicilio

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film L’amore a domicilio.

Trama: Sentimentalmente pavido, Renato si è sempre tenuto al lontano da relazioni che lo coinvolgessero davvero. Ma quando scopre che Anna, conosciuta per caso, è reclusa agli arresti domiciliari, decide di lasciarsi andare ai sentimenti sempre temuti. In quella casa, dov’è l’unico attore maschile, è convinto di poter controllare la situazione. In amore però non esistono vie sicure e ben presto la situazione si complica.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Matrimonio a prima vista Australia

Su Sky Uno questa sera è in programma Matrimonio a prima vista Australia.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENE, CLICCA QUI