Stasera in tv 28 giugno 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 28 giugno 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 28 giugno 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 28 giugno 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Euro 2020 – Francia-Svizzera

Questa sera su Rai 1 va in onda la partita di Euro 2020 Francia-Svizzera.

RAI 2

20:30 – Tg2 TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Hawaii Five 0

Questa sera su Rai 2 va in onda la fiction Hawaii Five 0

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Report

Questa sera su Rai 3 va in onda il programma d’inchiesta, Report.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – QUARTA REPUBBLICA

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Quarta Repubblica.

STASERA IN TV 28 GIUGNO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – MR WRONG

Questa sera su Canale 5 va in onda in prima visione la soap opera Mr Wrong – Lezioni d’amore.

GUIDA TV 28 GIUGNO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – GHIACCIATO

21:20 – Il settimo figlio

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Il settimo figlio.

Trama: In un passato in cui le forze del male lottano per avere il sopravvento sulla Terra, al mago Gregory (Jeff Bridges), un cavaliere incappucciato e severo, è riuscita l’impresa di catturare Mamma Malkin (Julianne Moore), la strega più temibile di tutta la contea, costringendola a secoli di prigionia. Quando per un errore involontario Mamma Malkin ritorna in libertà e minaccia di far scendere una terribile maledizione sugli uomini, Gregory ha tempo fino alla prossima luna piena per trovare l’unica persona in grado di fermarla: il settimo figlio di un settimo figlio. Lo individua nel giovane Tom Ward (Ben Barnes) ma deve lottare contro il tempo per insegnargli ciò che di solito richiede anni e anni di preparazione.

PROGRAMMI 28 GIUGNO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Dieci piccoli indiani

Questa sera su La7 va in onda la serie Dieci piccoli indiani.

PROGRAMMI TV 28 GIUGNO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Gomorra

Su Tv8 questa sera va in onda il meglio di Gomorra.

NOVE

20:10 – Deal With It – Stai al gioco

21:35 – Flightplan – Mistero in volo

Questa sera sul Nove va in onda il film Flightplan.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

20:55 – 100X100Cinema

21:15 – Alfredino

Trama: La storia del piccolo Alfredo Rampi, caduto in un pozzo artesiano nel giugno 1981.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Master Pasticcere di Francia

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di Master Pasticcere di Francia.

