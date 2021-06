Stasera in tv 29 giugno 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 29 giugno 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, martedì 29 giugno 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 29 giugno 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

21:20 – L’amore non divorzia mai

Questa sera su Rai 1 va in onda il film L’amore non divorzia mai

RAI 2

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – I casi della giovane Miss Fisher – Il laboratorio dei segreti

Questa sera su Rai 2 va in onda la fiction I casi della giovane Miss Fisher.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob 2001

20:25 – Nuovi eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Atlantic Crossing

Questa sera su Rai 3 va in onda l’ultima puntata di Atlantic Crossing.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA NEWS

21:27 – INNAMORATO PAZZO

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Innamorato pazzo.

STASERA IN TV 29 GIUGNO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – RIASSUNTO – NEW AMSTERDAM

21:21 – NEW AMSTERDAM 3

Questa sera su Canale 5 va in onda New Amsterdam 3.

GUIDA TV 29 GIUGNO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – IL BRANCO

21:20 – HUNGER GAMES – LA RAGAZZA DI FUOCO – 1 PARTE

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Hunger Games – La ragazza di fuoco.

PROGRAMMI 28 GIUGNO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – The Royals revealed – I segreti della Corona

Questa sera su La7 va in onda The Royals revealed – I segreti della Corona.

PROGRAMMI TV 29 GIUGNO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:30 – Un marito di troppo

Su Tv8 questa sera va in onda Un marito di troppo.

NOVE

20:20 – Deal With It – Stai al gioco 3′ Stagione Ep.39

21:25 – Speed

Questa sera sul Nove va in onda il film Speed.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:35 – Un matrimonio da favola

21:15 – Fantasy Island

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 7

21:15 – The Royals – Vizi e virtù a corte

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di The Royals – Vizi e virtù a corte.

