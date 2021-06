Stasera in tv 18 giugno 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Inghilterra-Scozia

Questa sera su Rai 1 va in onda la partita degli Europei Inghilterra-Scozia.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Tra due madri

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Tra due madri.

Trama: Durante una gita al mare, Alice, la figlia più grande di Sarah e David Leroy, scompare. 11 anni dopo Sarah, che non ha mai accettato l’idea della sua morte, crede di riconoscerla dentro un Centro Commerciale.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Atlantic Crossing

Questa sera su Rai 3 va in onda la miniserie Atlantic Crossing.

Trama: La Seconda guerra mondiale è nelle fasi iniziali. I paesi scandinavi sono neutrali, ma Hitler, a sorpresa, invade prima la Danimarca e poi la Norvegia. La famiglia reale riesce a fuggire in tempo, ma il treno viene attaccato da una squadriglia tedesca. Olav e Martha si dividono. La principessa si reca in Svezia, qui suo zio, Re Gustavo, comunica a Martha che deve tornare in Norvegia, dove sarà nominata reggente fino alla maggiore età del figlio Harald.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – LE STORIE DI QUARTO GRADO

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Quarto grado.

STASERA IN TV 18 GIUGNO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – Mamma mia! Ci risiamo

Questa sera su Canale 5 va in onda in prima visione il film Mamma mia! Ci risiamo.

Trama: Grande cast per il sequel del musical di successo con Lily James e Amanda Seyfried. Impegnata a rimodernare l’hotel di famiglia, Sophie ripercorre la vita di sua madre (Meryl Streep).

GUIDA TV 18 GIUGNO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE

21:20 – La Mummia – La tomba dell’imperatore Dragone

Questa sera su Italia 1 va in onda il film La Mummia.

Trama: La famiglia di esploratori O’Connell è ancora una volta alle prese con una mummia di 2000 anni che minaccia spietatamente il mondo. Il malvagio Imperatore cinese Drago, infatti, a causa di un sortilegio è rimasto sepolto nell’argilla con i suoi 10.000 guerrieri, un grande esercito silenzioso di terracotta, ma quando il giovane e audace Alex O’Connell risveglia il sovrano dal sonno eterno, questi decide di partire alla conquista del mondo con questo suo strano esercito, dotato di poteri straordinari…

PROGRAMMI 18 GIUGNO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – I picari

Questa sera su La7 va in onda il film I picari.

Trama: Due vagabondi, Guzman (Giannini) e Lazzarillo (Montesano), cercano di arrangiarsi nella Spagna del Cinquecento. Si improvvisano servitori, si fingono ciechi, fanno gli attori e cercano di prostituire una bella ragazza. Ma è tutto inutile: dovranno continuare a essere picari, ovvero vagabondi che devono badare soprattutto a sopravvivere.

PROGRAMMI TV 18 GIUGNO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Italia’s Got Talent – Best of

Su Tv8 questa sera va in onda il meglio di Italia’s Got Talent.

NOVE

20:25 – Deal With It – Stai al gioco

21:25 – Fratelli di Crozza

Questa sera sul Nove va in onda I migliori Fratelli di Crozza.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:15 – Black Water – Abyss

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Cinque ragazzi per me

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di Cinque ragazzi per me.

