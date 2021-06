Stasera in tv 24 giugno 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 24 giugno 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 24 giugno 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 24 giugno 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti

21:25 – Doc Nelle tue mani

Questa sera su Rai 1 va in onda in replica la serie Doc. La vita del professor Andrea Fanti, brillante primario di Medicina Interna, è sconvolta quando il padre di un paziente morto nel reparto gli spara un colpo alla testa. Andrea sopravvive allo sparo, ma perde la memoria degli ultimi dodici anni di vita. Quando si risveglia fatica a riconoscere i suoi colleghi e la sua famiglia…

RAI 2

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Squadra speciale Cobra 11

Questa sera su Rai 2 la serie Squadra speciale Cobra 11.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Nuovi eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Le ragazze

Questa sera su Rai 3 va in onda il programma Le ragazze.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – DRITTO E ROVESCIO

Su Rete 4 torna il programma di approfondimento Dritto e rovescio.

STASERA IN TV 24 GIUGNO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – VIAGGIO NELLA GRANDE BELLEZZA

Questa sera su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con Viaggio nella grande bellezza, con Cesare Bocci.

GUIDA TV 24 GIUGNO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE

21:20 – Mi presenti i tuoi

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Mi presenti i tuoi.

Trama: Sequel di “Ti presento i miei”, stavolta tocca a Pam e ai suoi genitori conoscere la famiglia di Greg. Riuscirà il loro amore a resistere ai suoceri?

PROGRAMMI 24 GIUGNO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Tagadà – Speciale Viaggio in Italia

Questa sera su La7 va in onda uno speciale di Tagadà.

PROGRAMMI TV 24 GIUGNO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – I delitti del BarLume

Su Tv8 questa sera va in onda una puntata de I delitti del BarLume. All’alba di una domenica mattina, con i postumi di una serata in discoteca, Marchino ritrova in un casotto abbandonato poco fuori Pineta il cadavere di una giovane e bellissima ragazza. Il nostro Viviani sarà suo malgrado costretto ad indagare a fianco della Fusco per risolvere questo caso misterioso. Tra gli scherzi dei vecchietti, le gelosie di Tiziana e i continui due di picche di Vittoria, Massimo scoprirà che non sempre chi è in squadra con te è un tuo alleato.

NOVE

20:20 – Deal With It – Stai al gioco

21:25 – Quasi quasi cambio i miei

Questa sera sul Nove va in onda Quasi quasi cambio i miei.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:40 – Presa mortale

21:15 – C’era una volta a Los Angeles

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film C’era una volta a Los Angeles.

Trama: Steve Ford è un investigatore privato di Los Angeles il cui mondo privato entra in contatto con quello professionale dopo che il suo amorevole cane Buddy viene rapito da una famigerata gang. Una serie di folli circostanze lo porteranno a doversi guardare da due vendicativi fratelli samoani, dai sicari di un usuraio e da altri loschi individui.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di Bruno Barbieri – 4 Hotel.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENE, CLICCA QUI