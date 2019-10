Rocco Schiavone 3: il cast della terza stagione della serie tv su Rai 2

Mercoledì 2 ottobre 2019 torna sul piccolo schermo, in onda come sempre su Rai 2, Rocco Schiavone, fortunata serie tv per la regia di Simone Spada che vede come protagonista Marco Giallini. Si tratta della terza stagione di questa fiction che racconta le vicende e gli intricati casi del vice questore Rocco Schiavone, un personaggio decisamente non convenzionale, scontroso e politically incorrect nato dalla penna di Antonio Manzini.

Lo scrittore – già autore di Pista nera (2013), La costola di Adamo (2014), Non è stagione (2015), Era di maggio (2015), Cinque indagini romane per Rocco Schiavone (2016), 7-7-2007 (2016), Pulvis et umbra (2017), L’anello mancante (2018), Fate il vostro gioco (2018) e Rien ne va plus (2019) – ha peraltro annunciato che per gennaio 2020 gli appassionati dei suoi romanzi noir-polizieschi, che danno tanto spazio anche ai toni ironici della commedia, troveranno in libreria un nuovo capitolo della saga dedicata al vice questore Schiavone.

Per quanto riguarda la trama, la serie, che torna alle 21.20 su Rai 2 con quattro nuove puntate, riparte esattamente da dove si era interrotta: Rocco è ancora più solo rispetto alla prima e alla seconda stagione, è ad Aosta e tutte le persone più vicine lo hanno abbandonato. Caterina, la donna che era riuscita a far riaprire il cuore malandato di Schiavone, alla fine lo ha tradito, mentre i suoi amici di sempre – Brizio e Furio – si sono allontanati perché lo ritengono responsabile per l’arresto di Sebastiano. Nella fredda Aosta a consolare il vice questore ci sono la sua cagnolina, Lupa, il giovanissimo vicino di casa Gabriele e il dolorosissimo ricordo della moglie Marina. A tenerlo occupato, però, ci sono i nuovi casi su cui indagare e che vedono come protagonisti sempre gli ultimi della società: barboni, preti, ludopatici.

Ma chi fa parte del cast di questi nuovi episodi? Vediamo qui di seguito attori e personaggi di Rocco Schiavone 3.

Il cast: attori e personaggi della terza stagione della serie su Rai 2

Ecco il cast al completo di Rocco Schiavone 3, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Marco Giallini – Rocco Schiavone

– Rocco Schiavone Christian Ginepro – D’Intino

– D’Intino Massimiliano Caprara – Deruta

– Deruta Gino Nardella – Casella

– Casella Ernesto D’Argenio – Italo Pierron

– Italo Pierron Antonio Scipioni – Alberto Lo Porto

– Alberto Lo Porto Maurizio Baldi – Filippo Dini

– Filippo Dini Massimo Olcese – Andrea Costa

– Andrea Costa Massimo Reale – Alberto Fumagalli

– Alberto Fumagalli Lorenza Indovina – Michela Gambino

– Michela Gambino Isabella Ragonese – Marina

– Marina Carlo Ponti di Sant’Angelo – Gabriele

– Gabriele Claudia Vismara – Caterina Rispoli

– Caterina Rispoli Francesco Acquaroli – Sebastiano Carucci

– Sebastiano Carucci Tullio Sorrentino – Brizio

– Brizio Mirko Frezza – Furio

– Furio Valeria Solarino – Sandra Buccellato

– Sandra Buccellato Anna Bellato – cioè Cecilia (madre di Gabriele)

Rocco Schiavone 3 va in onda il mercoledì alle 21.20 su Rai 2.

Dove vedere Rocco Schiavone 3 in streaming