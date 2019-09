Rocco Schiavone 3, il 2 ottobre al via la terza stagione della serie con Marco Giallini: le anticipazioni

I fan del “vice questore più politically incorrect della tv”, Rocco Schiavone, non fanno che porsi questa domanda da settimane: quando inizia la terza stagione della serie? Saranno dunque felici di sapere che Rocco Schiavone 3 è in programmazione su Rai 2 per mercoledì 2 ottobre, giorno in cui cominceranno ad essere trasmessi i nuovi episodi di questa fortunata serie con protagonista Marco Giallini tratta dai romanzi di Antonio Manzini che ha finora portato ottimi ascolti alla rete di Viale Mazzini. La fiction, che doveva inizialmente andare in onda su Rai 1, è stata poi trasmessa sul secondo canale Rai e lì riprenderà con la terza stagione.

La nuova serie di puntate, 4 in totale, è una coproduzione di Cross Productions e RaiFiction e vede la regia di Simone Spada e la fotografia di Fabrizio Lucci. Ambientati tra Roma e la Valle d’Aosta, i nuovi episodi si intitolano La vita va avanti, L’Accattone, Après le boule passe e Fate il vostro gioco e sono come sempre tratti dai bestseller di Antonio Manzini, pubblicati da Sellerio Editore.

Cosa è successo nell’ultima puntata della seconda stagione di Rocco Schiavone

Quali saranno le nuove vicende in cui sarà coinvolto il burbero Rocco Schiavone? Quali i casi su cui si troverà ad indagare? Vediamo insieme qualche anticipazione su questa terza stagione.

Rocco Schiavone 3: trama e anticipazioni delle nuove puntate

Rocco Schiavone 3, come già anticipato, va in onda in prima serata su Rai 2 a partire da mercoledì 2 ottobre, e ad aver fornito qualche dettaglio su cosa devono aspettarsi i fan da questi nuovi episodi è stato lo stesso Marco Giallini, attore romano che veste i panni del vice questore, in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi & Canzoni.

“Lo ritroviamo un po’ solo in realtà, senza gli amici di sempre con Sebastiano (Francesco Acquaroli) convinto che Rocco sia responsabile del suo arresto. Caterina (Claudia Vismara) che l’ha tradito. Crescerà invece il rapporto con Gabriele (Carlo Ponti di Sant’Angelo), il ragazzino vicino di casa, e Rocco riescirà finalmente a conoscere la mamma. Una bella sorpresa, con un colpo di scena”, ha raccontato Giallini.

L’attore si è dichiarato molto felice di essere tornato ad interpretare un personaggio che, come spiega lui stesso nella stessa intervista, gli “somiglia moltissimo”. Rocco è forse il personaggio che più sento vicino tra tutti quelli che ho fatto, e tornare a interpretarlo mi viene naturale. Tra me e lui ci sono molti punti in comune, mi guardo allo specchio e io sono quello lì. È uno duro, uno che non ha paura”, ha riferito l’interprete di ACAB – All Cops Are Bastards, Tutta colpa di Freud e Perfetti sconosciuti.