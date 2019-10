Rocco Schiavone streaming: dove vedere gli episodi della terza stagione

Rocco Schiavone streaming – Da mercoledì 2 ottobre al via la terza stagione di Rocco Schiavone, la fiction di Rai 2 che vede come protagonista Marco Giallini. L’attore veste i panni di un burbero – e assolutamente non convenzionale – vice questore romano, personaggio letterario a cui ha dato vita lo scrittore Antonio Manzini. Quest’ultimo, già autore di Pista nera (2013), La costola di Adamo (2014), Non è stagione (2015), Era di maggio (2015), Cinque indagini romane per Rocco Schiavone (2016), 7-7-2007 (2016), Pulvis et umbra (2017), L’anello mancante (2018), Fate il vostro gioco (2018) e Rien ne va plus (2019), ha annunciato che a gennaio 2020 i fan di Rocco troveranno in libreria un nuovo romanzo con una nuova vicenda in cui sarà coinvolto il poliziotto più atipico della tv. Ancora nessuna indiscrezione, però, sul titolo del nuovo libro.

In Rocco Schiavone 3 ritroviamo la solitudine del protagonista, il suo cuore ormai malconcio dopo alcuni eventi drammatici della sua esistenza, le sue indagini e il suo infallibile intuito. Nelle quattro nuove puntate, intitolate La vita va avanti, L’Accattone, Après le boule passe e Fate il vostro gioco, Rocco deve affrontare nuove situazioni difficili e nuovi casi di omicidio.

Ma dove vedere in streaming e diretta tv i nuovi episodi?

Il cast di Rocco Schiavone 3

Dove vedere i nuovi episodi in tv e in streaming

È possibile vedere le nuove puntate di Rocco Schiavone 3 in chiaro, gratis, in prima serata su Rai 2. Basta sintonizzarsi sul canale 2 o 502 (in HD) del digitale terrestre, mentre chi è in possesso del decoder di Sky può seguire l’episodio anche al tasto 102 del proprio telecomando.

Se non vi trovate a casa al momento della messa in onda dei nuovi episodi della terza stagione di Rocco Schiavone o non avete un televisore, non disperate: potete comunque seguire la puntata in streaming.

La fiction infatti è disponibile anche sulla piattaforma RaiPlay. Per accedere, basta collegarsi sul sito internet di RaiPlay o all’omonima app, disponibile sia per Android che per iOS.

Sempre su RaiPlay sarà possibile, dal giorno dopo la messa in onda, rivedere l’intera puntata on demand in qualsiasi momento.