Killer Elite: trama, cast, trailer e streaming del film in onda oggi su Italia 1

Questa sera, mercoledì 9 ottobre 2019, in prima serata su Italia 1 alle 21.20 va in onda Killer Elite, film del 2011 per la regia di Gary McKendry con protagonisti Jason Statham, Robert De Niro e Clive Owen. La pellicola, tratta dal romanzo Feather Men – Gli uomini Piuma di Ranulph Fiennes, trae ispirazione da fatti realmente accaduti.

Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Killer Elite film: trama

Il film racconta la storia di Danny, un sicario che, come tale, uccide su commissione con il suo mentore e amico Hunter e ad un ristretto gruppo di fedelissimi. Quando un bel giorno si rende conto di essere stanco della sua spietata professione, Danny decide di partire per un luogo lontano e privato, al fine di liberare la mente dalle brutalità commesse e provando a ricercare una serenità mai avuta in precedenza.

Quando gli arriva la notizia che Hunter è stato catturato dal sultano dell’Oman, allora abbandona tutto per andare a salvarlo. Il costo della vita dell’amico è molto alto e, per liberarlo, dovrà accettare un arduo compito: vendicare la morte dei figli del sultano, uccisi per mano di alcuni ex membri dei SAS (Servizi Aerei Speciali Britannici) durante la segreta Guerra dell’Oman. Questa “mission impossible” diventa ancora più complessa quando Danny scopre che i suoi bersagli sono protetti da una squadra clandestina di uomini spietati: i “Feather Men”.

Killer Elite film: cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Jason Statham – Danny Bryce

– Danny Bryce Clive Owen – Spike Logan

– Spike Logan Robert De Niro – Hunter

– Hunter Dominic Purcell – Davies

– Davies Aden Young – Meier

– Meier Yvonne Strahovski – Anne Frazier

– Anne Frazier Ben Mendelsohn – Martin

– Martin Adewale Akinnuoye-Agbaje – l’agente

– l’agente David Whiteley – uomo dell’MI6

– uomo dell’MI6 Matt Nable – Pennock

– Pennock Lachy Hulme – Steven Harris

– Steven Harris Firass Dirani – Bakhait

– Bakhait Nick Tate – comandante B

– comandante B Bille Brown – colonnello Fitz

– colonnello Fitz Grant Bowler – capitano James Cregg

– capitano James Cregg Rodney Afif – sceicco Amr

– sceicco Amr Jamie McDowell – Diane

– Diane Simon Armstrong – Gowling

– Gowling Tim Hughes – maggiore D

– maggiore D Tony Porter – colonnello Z

Killer Elite film: trailer

Ecco il trailer del film:

Killer Elite film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere Killer Elite in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – mercoledì 9 ottobre 2019 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming