1994, torna la serie tv Sky: trama e anticipazioni dei primi due episodi

Questa sera, venerdì 4 ottobre 2019, c’è un grande ritorno su Sky Atlantic: arriva in prima serata alle 21.15 il capitolo finale della serie-trilogia che racconta gli eventi, politici e sociali, che nell’Italia dei primi anni Novanta portarono al tramonto della Prima Repubblica e all’alba della Seconda. Nata da un’idea di Stefano Accorsi, protagonista della serie nel ruolo di Leonardo Notte, la fiction di casa Sky vede la regia di Giuseppe Gagliardi e un cast davvero ricco tra cui figurano Miriam Leone, Guido Caprino e Antonio Gerardi.

Se in 1992 e 1993 abbiamo visto la ricostruzione di quel terremoto che fu Tangentopoli, storica serie di inchieste del magistrato Antonio Di Pietro che portò allo sgretolamento del PSI (Partito socialista italiano) e della DC (Democrazia Cristiana), in 1994 assisteremo all’ascesa di Silvio Berlusconi e del partito di cui gli italiani avrebbero sentito parlare per il futuro ventennio: Forza Italia.

Con 8 nuovi episodi verranno raccontate le vicende dei personaggi della serie fino al loro epilogo, le quali sono inevitabilmente intrecciate con gli eventi che videro protagonista il Belpaese in quegli anni di profonde trasformazioni socio-politiche. Ogni puntata – e questa è la novità di questa ultima stagione della serie – è dedicata a uno dei protagonisti.

Ma cosa succede nelle prime due puntate? Vediamo trama e anticipazioni dei due episodi in onda stasera.

1994 serie tv, anticipazioni e trama del primo episodio

È il 23 marzo 1994 e Leonardo Notte è miracolosamente ancora vivo, sopravvissuto al colpo di pistola che Arianna gli ha sparato addosso per vendetta di fronte al Jolly Hotel. Vivo e vegeto, visto che è tornato al fianco di Silvio Berlusconi, imprenditore molto determinato affinché la sua ascesa in politica sia un successo. Questa prima puntata, come rivela Sky, è quasi totalmente ambientata negli studi romani di Mediaset, nel giorno in cui andava in scena lo storico dibattito – moderato da un giovane Enrico Mentana – tra i candidati premier Silvio Berlusconi e Achille Occhetto.

Ed è proprio Notte ad essere il responsabile del successo del Cavaliere in quello scontro; muovendosi come sempre nell’ombra, Leonardo dovrà fare in modo che Occhetto esca sconfitto dal confronto televisivo e gestire contemporaneamente i suoi intricatissimi affari privati, di cui il più urgente è il suo rapporto con Arianna.

1994, anticipazioni e trama del secondo episodio

Protagonista del secondo episodio è invece Veronica Castello (Miriam Leone), la donna a cui Leonardo Notte deve la vita: è stata proprio lei, infatti, a trovarlo ferito davanti al Jolly Hotel e a soccorrerlo. La giovane, ambiziosa ai limiti dell’arrivismo, ha smesso con la tv per cercare il successo intraprendendo la carriera politica con Berlusconi e Forza Italia. L’ex soubrette può ritenersi fiera di se stessa, visto che non ha più bisogno di un uomo di potere per emergere, ma il potere, questa volta, lo ha conquistato lei stessa.

La sua nuova “vita di palazzo”, comunque, non sarà facile nemmeno questa volta, visto che Veronica dovrà fare i conti con sessismo e maschilismo che caratterizzano quegli ambienti. Ambienti in cui rincontrerà gli ex amanti Pietro, parlamentare tra le file della Lega Nord, e Leonardo, uomo con cui stringerà degli accordi molto utili a entrambi.

1994 va in onda questa sera su Sky Atlantic (canale 110 del decoder) alle 21.15.