Il diritto di contare, il cast del film candidato agli Oscar nel 2017

Prendete tre donne forti, mettetele negli anni ’60 a diretto contatto con la NASA e soffermatevi superficialmente sul colore scuro della loro pelle. Il diritto di contare è un film del 2017, candidato per tre nomination agli Oscar, diretto da Theodore Melfi, regista conosciuto soprattutto per il film St. Vincent.

Il film, tratto da una storia vera e ispiratosi al romanzo di Margot Lee Shetterly (Hidden Figures: The Story of the African-American Women Who Helped Win the Space Race), racconta di come le donne abbiano fatto silenziosamente la differenza per portare l’uomo nello spazio.

Siamo negli anni ’60, l’America è in Guerra Fredda con la Russia ed entrambe vogliono riuscire a portare l’uomo sulla Luna. Dopo il primo successo dei russi, gli americani vogliono stare al passo ed è qui che entrano in gioco le tre protagoniste de Il Diritto di contare: Katherine è una brillante matematica, Mary un’aspirante ingegnere delegata all’informatica e Dorothy è un supervisore non ufficiale.

Queste tre donne dovranno sgomitare per trovare il loro posto nel mondo, un mondo fatto di calcoli, numeri e tanta ambizione che porterà l’uomo nello spazio, o almeno ci proverà.

Tutto quello che c’è da sapere su Il diritto di contare: trama, cast e streaming

Il diritto di contare, il cast del film: le tre protagoniste

Partiamo dalle protagoniste. Taraji P. Henson in questo film interpreta Katherine Johnson, ma è conosciuta ai più per aver interpretato la carismatica Cookie nella serie televisiva Empire. Inoltre, Taraji ha ricevuto una nomination agli Oscar per aver recitato nel film Il curioso caso di Benjamin Button con Brad Pitt. Di recente al cinema l’abbiamo vista in Migliori nemici e Proud Mary.

Al suo fianco ne Il diritto di contare vediamo Octavia Spencer interpretare Dorothy e Janelle Monáe interpretare Mary.

La Spencer ha recitato in diverse serie televisive come Malcom, The Chronicle, I maghi di Waverly, Avvocati a New York, mom e Red Band Society, ma è al cinema che ha lasciato un segno recitando in film come The Help, La forma dell’acqua, e altri film come Padri e figlie, The Divergent Saga e Le regole della truffa.

Janelle Monàe invece è anche una cantautrice, forse l’avrete sentita cantare brani come “Pynk”, “Django Jane” e “Make me feel”. Ma Janelle è anche un’attrice che ha potuto recitare anche nel film premio Oscar Moonlight e in Benveunti a Marwen. Ha prestato la sua voce anche ad American Dad, Rio 2 – Missione Amazzonia e al live action di Lilli e il vagabondo.

Al loro fianco nel cast del film Il diritto di contare vediamo anche Kevin Costner, vincitore del premio Oscar per Balla coi lupi, che qui interpreta Al Harrison, il capo di Katherine.

E poi vediamo anche Kirsten Dunst, conosciuta ai più per i suoi primissimi ruoli in Spider-Man, che in questo film interpreta la spietata Vivian Mitchell.

Jim Parsons interpreta Paul Stafford, mentre Glen Powell interpreta l’astronauta John Glenn. Mahershala Ali interpreta Jim Johnson, mentre Aldis Hodge interpreta Levi Jackson.

La trama e il finale del film Il diritto di contare

Donna Biscoe nel film Il diritto di contare interpreta Joylette Coleman, mentre Maria Howell interpreta Miss Summer. Ariana Neal interpreta Joylette Johnson, mentre Saniyya Sidney interpreta Constance Johnson.

Zani Jones Mbayise interpreta Kathy Johnson, mentre Kimberly Quinn interpreta Ruth. Infine troviamo anche Olek Kupra che interpreta Karl Zielinski.

Il diritto di contare va in onda in prima tv su Rai 1 mercoledì 9 ottobre 2019, ore 21:25.

