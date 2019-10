Il diritto di contare, la trama del film candidato agli Oscar: ecco di cosa parla e come finisce

Negli anni ’60 non era facile essere una donna. Ancora oggi, in determinate circostanze, non è facile essere una donna. Il diritto di contare è un film che racconta della forze delle donne in un ambiente ostile, dove vige l’ingiustizia e la disuguaglianza.

Taraji P. Henson, Octavia Spencer e Janelle Monáe interpretano tre donne coraggiose che mettono la scienza avanti a tutto: lavorare per la NASA significa dimostrare che il talento vale più del colore della pelle.

Di seguito, vediamo la trama de Il Diritto di contare, un film candidato a tre premi Oscar e a due Golden Globe nel 2017.

Il diritto di contare, la trama del film

L’America nel 1961 aveva un solo obiettivo: portare l’uomo nello spazio. Per rendere questo desiderio realtà hanno lavorato anche delle donne. C’è Katherine Kohnson, una brillante matematica afroamericana, che lavora insieme alle colleghe Dorothy Vaughan (supervisore non ufficiale) e l’aspirante ingegnere Mary Jackson.

Katherine lavora come calcolatrice per la NASA presso la Langley Research Center di Hampton.

Dopo i successi dei russi, gli americani avvertono l’urgenza di aumentare il ritmo del lavoro e di portare il prima possibile il loro uomo nello spazio: il compito è stato assegnato all’astronauta John Glenn.

Vivian Mitchell è il supervisore di Katherine e decide di trasferirla allo Space Task Group per assistere la squadra di Al Harrison, essendo una specialista in campo matematico e esperta di geometria analitica. Katherine è la prima donna di colore a mettere piede in quell’edificio; in quel periodo, in Virginia vigeva ancora la legge razziale secondo la quale bus, toilette e uffici dovevano essere separate per le persone di colore.

Tutto quello che c’è da sapere su Il diritto di contare: trama, cast e streaming

Cogliendo la grande opportunità di rivalsa, Katherine cerca di dare il meglio di sé, ma i nuovi colleghi preferiscono tenerla a distanza e la comunicazione è misera, in particolare con il capo ingegnere Paul Stafford che la tratta con pochissimo rispetto.

Katherine incontra Jim Johnson dopo la messa della domenica e tra i due nasce una complicità che li porterà al matrimonio; Katherine è una donna vedova con tre figli al carico e, nonostante le prime diffidenze, riesce ad apprezzare Jim per quello che è (un ufficiale della Guardia Nazionale che non ha perso occasione di spalare fango sulle donne).

A lungo andare, Katherine ottiene il rispetto dei propri colleghi ma viene spesso rimproverata per le sue lunghe assenze: quello che non sanno è che la donna per andare al bagno è costretta ad attraversare tutto l’edificio per usare quello dei neri. Così, quando Katherine lo fa presente, il capo decide di abolire quella segregazione nel suo centro. Da questo momento, Katherine potrà finalmente sigillare una tregua con Harrison.

Nel frattempo, Dorothy scopre che una macchina in futuro potrebbe prendere il posto di tantissime donne adibite ai calcoli sotto la sua supervisione, così cerca di informarsi sulla programmazione dei computer e, comprendendo il valore della macchina, addestra il suo team ottenendo una promozione per supervisionare il computer e guadagnandosi il rispetto di Vivian.

Il diritto di contare, il finale del film candidato agli Oscar

Mary vuole essere un ingegnere così, per farsi promuovere, ottiene il permesso per seguire delle lezioni serali in un liceo per bianchi, potendo così contribuire alla creazione della capsula per il volo di John Glenn.

A pochi giorni dal lancio, però, Katherine viene rispedita alla sua scrivania per tornare a lavorare come calcolatrice: al suo posto è subentrato il potente computer, non c’è più bisogno di lei. Harrison, come regalo di nozze e di addio, decide di regalarle insieme all’ufficio una collana di perle, l’unico accessorio ammesso e che lei, col suo stipendio, non avrebbe mai potuto acquistare.

Il cast del film Il diritto di contare

Arriva il giorno del lancio, ma niente fila liscio. Vengono rilevate delle discrepanze nei calcoli delle coordinate per il rientro formulate dal computer (IBM), così Glenn chiede che sia Katherine a supervisionare e controllare i calcoli. Inizialmente alla scienziata non viene permesso di assistere al lancio, ma grazie all’intervento di Harrison, Katherine entra nella sala di controllo per ammirare il suo lavoro in atto.

Il lancio viene eseguito correttamente, ma la capsula di Glenn rileva un problema allo scudo termico. A quel punto, il controllo missione gli ordina di rientrare: Glenn era soltanto alla terza di sette orbite intorno alla Terra.

Katherine lo guida per tornare indietro sano e salvo, senza danneggiare la capsula, atterrando nel mare delle Bahamas.

Sarà grazie al successo del rientro di Glenn che Katherine potrà continuare a lavorare per la NASA, collaborando anche per le missioni di Apollo 11 e Apollo 13.

Il diritto di contare va in onda in prima tv su Rai 1 mercoledì 9 ottobre 2019, ore 21:25.

