Il diritto di contare è un film che parla di donne, ma non soltanto ad altre donne, ma a tutti quelli che sono stati trattati senza rispetto, a tutti quelli che hanno vissuto sulla propria pelle l’ingiustizia della disuguaglianza.

Il film, candidato a tre premi Oscar nel 2017, racconta di tre scienziate che lavorano alla NASA degli anni ’60, quando l’America era impegnata a spedire il primo uomo nello spazio gareggiando con la Russia.

Tre sono le protagoniste di questo film: Katherine, una brillante scienziata che si occupa di calcoli matematici; Dorothy che supervisiona il lavoro d’ufficio e Mary, un’informatica che aspira a diventare un ingegnere.

La vita di Katherine cambia nel momento in cui viene spostata d’ufficio perché c’è bisogno del suo aiuto per realizzare un progetto: mandare John Glenn nello spazio. L’aiuto di Katherine sarà indispensabile per riuscire nell’impresa e anche in futuro.

Ma quali sono le migliori frasi di questo film? Sapevate che Il diritto di contare è tratto da un libro? Margot Lee Shetterly ha scritto il romanzo Hidden Figures: The Story of the African-American Women Who Helped Win the Space Race, tratto da una storia vera.

Abbiamo gli stessi diritti. Ho il diritto di vedere il fascino in ogni colore.

O raggiungiamo l’obiettivo insieme o non ce la faremo mai.

La NASA aveva un grande problema. E tre soluzioni inaspettate.

Ogni volta cha abbiamo una possibilità di successo, spostano il traguardo!

Mi occorrono dei numeri che ancora non esistono. Trovatemi un matematico, prima che i russi piantino una bandiera sulla luna.

Lottiamo per le nostre vite, signori!

La NASA non ingaggia donne per il programma di ingegneria.

Con i numeri sei più brava di chiunque altro!

Qui alla Nasa la pipì ha lo stesso colore

I dialoghi del film Il diritto di contare | Frasi

Uomo : Lei dovrebbe essere un ingegnere.

Mary Jackson : Sono una donna nera: non considero niente impossibile.

: Lei dovrebbe essere un ingegnere. : Sono una donna nera: non considero niente impossibile. John Glenn : Cosa fate per la NASA?

Dorothy Vaughan : Calcoliamo le traiettorie.

John Glenn : Non vai da nessuna parte senza i numeri.

: Cosa fate per la NASA? : Calcoliamo le traiettorie. : Non vai da nessuna parte senza i numeri. Al Harrison : Non sei mai dove mi servi! Dove diavolo vai tutti i giorni?

Dorothy Vaughan : I bagni per i neri sono a un chilometro!

: Non sei mai dove mi servi! Dove diavolo vai tutti i giorni? : I bagni per i neri sono a un chilometro! Al Harrison: Pensi che arriveremo sulla luna?

Katherine: Siamo già là, signore!

