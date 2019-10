Il diritto di contare, il film candidato agli Oscar: trama, cast e streaming

Il diritto di contare, una pellicola candidata a tre premi Oscar nel 2016 e diretta da Theodore Melfi, ha portato al cinema la scienza con un volto femminile.

Il film è tratto dal romanzo Hidden Figures: The Story of the African-American Women Who Helped Win The Space Race, scritto da Margot Lee Shetterly.

Plot del film (tratto da una storia vera) è la matematica e scienziata afroamericana Katherine Johnson che collaborò con la NASA per ridefinire la missione Apollo 11, andando contro ogni principio razzista e sessista. Siamo negli anni ’60 e la donna ha ancora difficoltà a farsi strada nel mondo del lavoro, ancor di più nell’ambito scientifico.

Il diritto di contare, la trama del film

Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson sono tre donne brillanti, tutte e tre afroamericane, che lavorano alla NASA alla più importante operazione della storia: spedire l’uomo nello spazio.

Katherine Johnson è un genio della matematica, Dorothy è un’aspirante ingegnere e Mary è un’informatica. Tutte e tre lavorano per la NASA e in Virginia vige ancora la discriminazione razziale, per cui toilette, mense, bus sono rigorosamente separati così come gli uffici.

Siamo negli anni ’60 e per queste tre donne non sarà facile fare carriera in un mondo così circoscritto e corrotto dalle ingiustizie e disuguaglianze.

Il diritto di contare, chi fa parte del cast del film

Chi vediamo nel cast de Il diritto di contare? Partiamo da Taraji P. Henson, che in questo film interpreta Katherine. Taraj è conosciuta per aver recitato ne Il curioso caso di Benjamin Button, ma soprattutto per aver interpretato Cookie in Empire. Nel 2016, la rivista Time l’ha inserita nella lista delle “100 persone più influenti del mondo”.

Octavia Spencer invece interpreta Dorothy e l’abbiamo conosciuta inizialmente nel film “Il momento di uccidere” per poi vederla anche in Miss FBI, La forma dell’acqua, Instant Family e Le regole della truffa.

La terza protagonista è Janelle Monáe, cantautrice e attrice americana conosciuta per aver recitato anche in Moonlight (vincitore di ben tre premi Oscar); nel Il diritto di contare interpreta Mary.

E ancora nel cast vediamo Kevin Costner interpretare Al Harrison, Kirsten Dunst interpretare Vivian Mitchell, Jim Parsons nelle vesti di Paul Stafford, Mahershala Ali interpretare Jim Johnson, Aldis Hodge interpretare Levi Jackson, Glen Powell nelle vesti di John Glenn e Olek Krupa interpretare Karl Zielinski.

Il diritto di contare, dove vedere in tv e streaming

Il diritto di contare arriva in prima visione su Rai 1 mercoledì 9 ottobre 2019, ore 21:25. Il film viene trasmesso in prima serata sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini, un canale disponibile in chiaro al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può accedere alla piattaforma di RaiPlay. Tramite registrazione, e-mail o via facebook, potrete sintonizzarvi sul programma di vostro interesse, in questo caso il film Il diritto di contare, e seguirlo tramite smartphone, pc e tablet.

Chi avrà da fare questa sera, può recuperare il film in streaming anche in un secondo momento grazie alla funzione on demand di RaiPlay.

