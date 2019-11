X Factor 2019 Live, le anticipazioni della terza puntata: ospiti

Continua la sfida tra cantanti nei Live di X Factor 13. Dopo le prime due puntate della fase decisiva del talent di casa Sky, che ha portato all’eliminazione di Mariam Rouass ed Enrico Di Lauro, questa sera – giovedì 7 novembre – i fan attendono il terzo appuntamento con le esibizioni dei concorrenti rimasti in gara.

Anche stavolta, in prima serata alle 21.15 su Sky Uno, Alessandro Cattelan presenterà all’X Factor Dome di Monza una serata all’insegna del divertimento e della competizione tra talentuosi artisti. Stavolta le manche saranno due, con altrettante eliminazioni: il primo cantante a dover abbandonare la gara sarà quello meno votato a seguito delle prime 10 esibizioni, che questa volta saranno un mash-up dei cavalli di battaglia dei cantanti. I nove rimasti, poi, si confronteranno in una seconda sfida, disputata sempre a colpi di performance, al cui termine i due concorrenti meno votati si sottoporranno al parere dei giudici, Malika Ayane, Mara Maionchi, Sfera Ebbasta e Samuel Romano.

Ma vediamo tutti i dettaglia sulle anticipazioni, dalle assegnazioni di stasera agli ospiti di questo terzo Live di X Factor 2019.

Live X Factor 2019, anticipazioni terza puntata: le assegnazioni

Per quanto riguarda le assegnazioni di questa sera, tra gli Over di Mara Maionchi vedremo Eugenio Campagna (Comete) esibirsi con il suo inedito Cornflakes, Nicola Cavallaro con Happy di Pharrell Williams e Marco Saltari intonare le note di All Along The Watchtower di Jimi Hendrix.

Passando ai Gruppi, invece, Samuel dei Subsonica ha deciso di assegnare un brano di Fabrizio De Andrè ai Sierra, Le acciughe fanno il pallone, uno di Luigi Tenco ai Seawards, Vedrai Vedrai, mentre invece i Booda si esibiranno con All or Nothing di Elliphant feat. Bunji Garlin & Diplo.

Per i due concorrenti rimasti della categoria di Malika Ayane, Lorenzo Rinaldi e Davide Rossi degli Under Uomini, la scelta è ricaduta su, rispettivamente, Baby I Love You dei Ramones e Why’d You Only Call Me When You’re High? degli Artic Monkeys.

Infine ecco le assegnazioni decise da Sfera Ebbasta per le sue Under Donne: Giordana Petralia canterà Bellyache di Billie Eilish mentre Sofia Tornambene si esibirà con C’est la vie di Achille Lauro.

Live X Factor 2019, ospite Marracash

Anche stasera è atteso sul palco dell’X Factor Dome un grande ospite, che “spezzerà” la tensione delle due manche: si tratta del rapper Marracash, il quale presenterà il suo ultimo disco, Persona. Il cantante, presentato da Cattelan, intonerà alcuni brani questa volta fatti – come da lui stesso dichiarato – di “carne, ossa e sangue”.

Appuntamento dunque con i Live di X Factor 2019 stasera, 7 novembre 2019, dalle 21.15 su Sky Uno, canale 108, digitale terrestre canale 455. Chi non fosse a casa può recuperare in qualsiasi momento la puntata grazie all’on demand di Sky, su Sky Go e in streaming su NOW TV.

Inoltre il mercoledì successivo il Live viene trasmesso in chiaro su TV8, al tasto 8 del digitale terrestre.

Dopo la puntata di X Factor 2019, torna l’Extra Factor, quest’anno condotto da Achille Lauro e Pilar Fogliati. Ogni giorno alle 19.35 torna poi l’appuntamento con X Factor Daily, in compagnia di Luna Melis.

