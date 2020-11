Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Continua a crescere il numero dei contagi di Coronavirus in Italia. Finora l’epidemia ha colpito 935.104 persone, provocando 41.394 morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, lunedì 9 novembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Ricciardi: “Serve il lockdown nelle città metropolitane” – Lockdown nelle città metropolitane. E’ la soluzione proposta da Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, per contenere l’epidemia da Coronavirus. Lo ha detto nel corso di Che tempo che, su Rai3, sottolineando che è necessario inoltre rafforzarsi nelle aree dove servono medici e infermieri, “perché si stanno reinfettando, stiamo perdendo la prima linea delle trincee”.

Ore 06.30 – Toti: “Mi aspetto che la Liguria resti ‘gialla’” – “Non è una gara a chi è più bravo, non è il Risiko e non è una classifica per promuovere o bocciare chi è giallo o rosso. Oggi la Liguria è nella fascia gialla perché è stata classificata così dal governo sulla base di indicatori che mi indigno se qualcuno mette in discussione”. Lo ha detto il governatore Giovanni Toti, nel punto quotidiano sul coronavirus, aggiungendo che “l’ultimo report dice una cosa in più: che tutti i nostri dati sono di qualità verde, quindi ottimi, affidabili e di qualità. Per questo – ha aggiunto Toti – coerentemente al fatto che i dati sono analoghi nei due report, mi aspetto che la Liguria, se era gialla ieri, rimanga gialla anche domani”. Sulla qualità dei dati il governatore ha rimarcato che “I nostri professionisti che da mesi mandano i dati a Roma lavorano con serietà, abnegazione e coscienza. Nessuno – ha sottolineato – può mettere in discussione quel lavoro e non lo fanno neppure il ministero e l’Istituto Superiore di Sanità: abbiamo ricevuto il report 25 che dice le stesse cose del precedente, su cui è stata effettuata la classificazione”.

Ore 06.00 – Gelmini: “Forza Italia pronta a dare una mano ma il governo cambi passo” – “Il presidente Berlusconi indica con estrema chiarezza la linea di Forza Italia. Il nostro movimento è pronto a dare una mano per il bene del Paese, ma adesso occorre un deciso cambio di passo da parte del governo. Emergenza sanitaria ed emergenza economica non aspettano”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

Il bollettino dell’8 novembre: 32.616 nuovi casi, 331 morti – Sono 32.616 i nuovi casi, con 331 morti. È di 558.636 persone attualmente positive (+26.100), 41.394 morti (+331), 335.074 guariti (+6183), per un totale di 935.104 casi (+32.616), il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità. Dei 558.636 attualmente positivi, 26.440 (+1331) sono ricoverati in ospedale, 2749 (+115) necessitano di terapia intensiva, mentre 529.447 (+24.654) si trovano in isolamento domiciliare. (I dati completi)

Speranza, distribuzione massiva vaccino da marzo-aprile – La distribuzione massiva del vaccino “avverrà sicuramente alla fine del primo trimestre del 2021, o alla fine del primo quadrimestre, ma l’auspicio è che i controlli che l’Ema ha già avviato sulle sperimentazioni più avanzate possano avere un esito positivo anche prima”. Lo ha detto a In mezz’ora in più su Rai3 il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Zuccatelli: “Mascherine fondamentali, ora lo sappiamo” – Il neo commissario della sanità in Calabria, Giuseppe Zuccatelli, con una nota afferma l’importanza fondamentale dell’uso della mascherina nel contrasto al Covid e replica alle accuse che gli sono state mosse dopo la pubblicazione di un video in cui invece la definiva inutile. “Le mie affermazioni errate, estrapolate impropriamente da una conversazione privata – spiega – risalgono al primo periodo della diffusione del contagio”. “Le mascherine sono parte della fondamentale strategia di contrasto al Covid 19 – afferma – Invito tutti ad utilizzarle, così come a rispettare il distanziamento fisico”. “Nella prima fase dell’epidemia – aggiunge – la comunità scientifica internazionale riteneva che l’uso delle mascherine fosse da riservare ai soli contagiati e ai sanitari. L’esperienza di questi mesi, tuttavia, ci ha insegnato che si tratta di un virus per molti versi ancora sconosciuto per evoluzione e modalità di diffusione. Le conoscenze si sono consolidate nel corso dei mesi, in accordo con gli studi scientifici condotti” (qui il video e la notizia completa).

Dpcm, altre Regioni a rischio “zona rossa” – Con la nuova riunione della cabina di regia sul Covid, in programma per oggi, e l’analisi dei nuovi dati. probabilmente già da domani alcune regioni passeranno dalla zona gialla a quella intermedia, arancione, e alcune potrebbero diventare zona rossa, con conseguente inasprimento delle misure. Secondo quanto riporta il Corriere, le candidate a entrare nella zona arancione, se non addirittura rossa, sono Campania e Liguria, mentre qualche dubbio si avanza anche su Toscana, Emilia-Romagna, Veneto e Lazio. In Liguria, dopo l’inserimento in fascia gialla, la procura di Genova ha fatto sapere che sta “verificando se i dati inviati corrispondono alla realtà”. Il presidente Giovanni Toti si indigna: “È grottesco che qualcuno da Roma metta in dubbio i nostri dati” (qui la notizia completa).

Zuccatelli nominato commissario Sanità Calabria – Il Consiglio dei ministri, riunito ieri sera a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte, ha deliberato la nomina di “Giuseppe Zuccatelli a commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria”. Lo si legge nel comunicato del Consiglio dei ministri. Zuccatelli, 76 anni di Cesena, è stato anche presidente dell’Agenas e ha avuto anche incarichi manageriali in Campania e Abruzzo.

