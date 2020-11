Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 8 novembre: morti, contagi, guariti

BOLLETTINO CORONAVIRUS OGGI – Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, domenica 8 novembre 2020. Sono 32.616 i nuovi casi, con 331 morti.

È di 558.636 persone attualmente positive (+26.100), 41.394 morti (+331), 335.074 guariti (+6183), per un totale di 935.104 casi (+32.616), il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità. Dei 558.636 attualmente positivi, 26.440 (+1331) sono ricoverati in ospedale, 2749 (+115) necessitano di terapia intensiva, mentre 529.447 (+24.654) si trovano in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda il numero dei tamponi processati, sono stati 191.144, 40.529 in meno dei 231.673 di ieri. Il rapporto positivi/tamponi scende al 17,06% contro il 17,22% di 24 ore fa. In calo il numero dei decessi (oggi 331, ieri 425), mentre aumenta il numero dei ricoveri ordinari: 26.440 (+1331 contro i +1104 di ieri). Per quanto riguarda il ricoveri nei reparti di terapia intensiva, i casi salgono a 2749 (+115, ieri era stato registrato un incremento di +119).

Per quanto riguarda le Regioni, la più colpita resta la Lombardia con 6318 nuovi casi rispetto a ieri, seguono la Campania con 4601, il Piemonte con un incremento di 3884 nuovi casi e il Veneto con 3362. Sopra i duemila casi il Lazio con +2489, la Toscana con +2479 e l’Emilia-Romagna con 2360 nuovi casi rispetto al giorno precedente.

