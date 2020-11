I familiari credono sia morto per Covid, ma era un errore

Una storia incredibile arriva da Sora, paese in provincia di Frosinone: la famiglia di un malato di Covid ricoverato al Santissima Trinità ha scoperto poche ore dopo l’annuncio della morte del proprio caro che in realtà l’uomo era vivo. Secondo quanto ricostruito dalla testata locale Frosinone Today, la famiglia – la moglie e i figli del presunto scomparso – era stata raggiunta dalla notizia della morte dell’uomo nel cuore della notte, quando i carabinieri avevano telefonato loro per comunicare che era venuto a mancare. La moglie e i figli, che non potevano fargli visita per via delle misure anti-Covid, in un primo momento non hanno potuto far altro che stringersi nel dolore.

Ma dalle foto della bara inviate dall’Ospedale alle onoranze funebri prima che fosse chiusa, si sono accorti che all’interno di essa non giaceva la salma del proprio parente, bensì di un’altra persona. La salma è stata spogliata e i familiari si sono resi conto che, in effetti, non riportava uno dei segni distintivo dell’uomo, una cicatrice. Si era trattato di un equivoco. Il diretto interessato, ancora vivo e all’oscuro del cambio d’identità, in quel momento stava tranquillamente facendo colazione nel letto della stanza in cui era ricoverato in Ospedale. Un vero sollievo per la sua famiglia, anche se al momento la salma della persona scomparsa non è ancora stata identificata, e non si trovano riferimenti dei parenti da contattare.

