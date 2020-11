Covid, 25.271 nuovi casi, 356 morti: il bollettino di oggi

Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 9 novembre: morti, contagi, guariti

BOLLETTINO CORONAVIRUS OGGI – Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, lunedì 9 novembre 2020. Sono 25.271 i nuovi casi, con 356 morti.

È di 573.334 persone attualmente positive (+24.271), 41.750 morti (+356), 345.289 guariti (+10.215), per un totale di 960.373 casi (+25.269), il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal bollettino di oggi diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità. Dei 558.636 attualmente positivi, 27.636 (+1.196) sono ricoverati in ospedale, 2.849 (+100) necessitano di terapia intensiva, mentre 542.849 (+23.402) si trovano in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda il numero dei tamponi processati, sono stati 147.725, 43.419 dei 191.144 effettuati ieri.

In leggero aumento il numero dei decessi (oggi 356, ieri 331) e anche quello dei ricoveri ordinari: 27.636 (+1.196 contro i 26.440 di ieri) stando ai dati sull’epidemia di Coronavirus diffusi dal bollettino di oggi. Per quanto riguarda il ricoveri nei reparti di terapia intensiva, i casi salgono a 2.849 (+100, ieri era stato registrato un incremento di +131).

Coronavirus, il bollettino di oggi

Secondo il bollettino della Protezione Civile di oggi, inoltre, la Regione più colpita dal Coronavirus resta la Lombardia con 4.777 nuovi casi rispetto a ieri, seguono la Campania con 3.120 nuovi casi, il Piemonte con un incremento di 2.876 nuovi casi e la Toscana e il Veneto, che registrano rispettivamente 2.244 e 2.223 nuovi casi. Sopra i duemila casi l’Emilia-Romagna con 2.025 nuovi casi rispetto al giorno precedente.

Leggi anche: 1. Esclusivo TPI – Inchiesta tamponi falsi Campania, parte 2. Parla il principale indagato: “La Asl Napoli 3 sapeva, ho fatto test per loro. Ho le fatture che lo dimostrano” / 2. Calabria, il nuovo commissario alla Sanità Zuccatelli: “Le mascherine non servono a un ca**o” / 3. L’America rimanda a casa Trump. Joe Biden vince grazie al Covid (di L. Telese)

4. In Campania mancano 350 medici ma i bandi per le assunzioni sono fermi al 2018 / 5. Vietati i mercatini di Natale, dai nonni solo per forza maggiore: le Faq sul nuovo Dpcm/ 6. Rezza: “Perché la Campania è in zona gialla? Ha Rt più basso di Lombardia o Calabria, forse per effetto delle ordinanze regionali” / 7. Calabria, pazienti in terapia intensiva passati da 14 a 2 la notte prima del Dpcm: “Dati manomessi” / 8. “Fiumi di perdite di sangue, ma il tumore viene operato in ritardo perché l’ospedale è intasato dai pazienti Covid”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Angela da Mondello denunciata dalla polizia: nel video della nuova canzone non indossa la mascherina L’Ordine dei medici della Liguria: “Lockdown subito a Genova, è già tardi. I posti letto stanno finendo” Spunta un post bufala su Facebook: un'altra bufera sul neo-commissario alla Sanità della Calabria