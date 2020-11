Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – Sono oltre 50 milioni i casi accertati di Coronavirus nel mondo, oltre 12 milioni in Europa, a fronte di più di un milione di morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, lunedì 9 novembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Perù, giocano a calcio clandestinamente e interviene la polizia. Un morto – L’intervento della polizia per fermare una ventina di giovani che stavano giocando a calcio nella capitale peruviana nonostante fosse vietato a causa della pandemia ha causato un civile morto e due agenti feriti, lo ha annunciato la polizia stessa. È successo nella zona di Callao, quando la polizia ha cercato di disperdere un gruppo di persone che stavano giocando una partita di calcio e ha incontrato la resistenza del vicinato. Nel bel mezzo degli scontri, un proiettile ha colpito Raymundo Choque, 52 anni, arrivato senza vita all’ospedale di San José del Callao. Due poliziotti sono rimasti feriti. Le immagini registrate dai vicini mostrano i due agenti che cercano di difendersi dagli attacchi. Alla fine di ottobre, il governo peruviano ha prolungato per un mese lo stato di emergenza sanitaria a causa della nuova pandemia di coronavirus. Vige il divieto di riunioni pubbliche e di circolazione delle auto la domenica e il coprifuoco notturno ogni giorno. Finora, il Perù ha registrato più di 920.000 casi di covid-19 e 34.840 morti.

Ore 06.30 – In Gran Bretagna 20.572 nuovi casi e 156 morti – La Gran Bretagna ha riportato 20.572 nuovi casi di coronavirus e 156 nuovi decessi legati al Covid. E’ quanto emerge dai dati diffusi dal governo di Londra.

Ore 06.00 – Francia, 271 morti in un giorno e 38.619 nuovi positivi – In Francia nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 38.619 nuovi positivi al Covid-19 e 271 morti. Il totale delle vittime dall’inizio della pandemioa di coronavirus è salito a 40.439, secondo le autorità sanitarie. Il totale dei contagi è arrivato a 1.787.324. In questo fine settimana le autorità francesi hanno aggregato i dati con un nuovo schema di calcolo. Il dato certo e aggiornato verrà diffuso domani.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: COSA È SUCCESSO IERI

“Rallentamento” in Francia “ma presto per conclusioni” – Cresce il bilancio di contagi e morti da Covid in Francia, eppure potrebbe esserci stato un rallentamento nella progressione dell’epidemia anche se è ancora “troppo presto per trarre conclusioni sull’efficacia” delle misure di contenimento adottate. Il ministro della sanità, Olivier Véran, è apparso cauto ma lievemente ottimista. Le misure adottate, ha detto intervistato da France Inte/Franceinfo/Le Monde, “hanno permesso di vedere una forma di rallentamento nella progressione dell’epidemia ma è troppo presto per giudicare l’effetto del lockdown”. La Francia ha superato sabato la barriera psicologica dei 40 mila decessi dovuti al coronavirus e venerdì ha registrato più di 60mila casi di contagio in 24 ore.

Merkel: “Restrizioni finché il 70% della popolazione sarà immune”. La cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha avvertito che sarà necessario mantenere alcune delle restrizioni contro il Covid-19, fino a quando tra il 60 e il 70% della popolazione non sarà immunizzato. Rispondendo in collegamento video alle domande dei cittadini in occasione dell’Open Day del governo tedesco, Merkel ha anche riconosciuto che alcune delle misure concordate per novembre sono “amare e dure”, ma necessarie per tenere sotto controllo la pandemia. “Sappiamo che nel caso di altre epidemie, il virus è stato più o meno sconfitto quando tra il 60 o il 70% della popolazione è immune, o perché ha superato la malattia o perché è stata vaccinata. Quindi tutte le restrizioni possono essere rimosse. Fino ad allora, dobbiamo convivere con alcune restrizioni imposte dal virus”, ha spiegato.

Nuovo record per Usa, oltre 126 mila contagi in 24 ore – Gli Stati Uniti hanno registrato 126.742 casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, segnando un nuovo record di contagi giornalieri dall’inizio della pandemia. Lo riporta la Cnn, citando i dati della Johns Hopkins University. Ieri è stato il quarto giorno consecutivo in cui il Paese ha superato la soglia di 100 mila contagi. Almeno 1.040 persone, invece, sono morte nelle ultime 24 ore, aggiornando il bilancio delle vittime a 237.113. Mentre i casi totali negli Usa sono saliti a 9.860.558.

Sfondata quota 50 milioni di casi nel mondo – Superata la soglia di 50 milioni di casi positivi di Coronavirus nel mondo dall’inizio della pandemia: sono 50 milioni 7mila 474. I morti sono già 1 milione 253mila. Attualmente i casi positivi nel mondo sono 13 milioni 316mila 183, di cui 13 milioni 224mila 683 (99%) persone con sintomi lievi o non gravi, e 91.500 (1%) sono pazienti tra condizioni critiche e/o bisognosi di terapia intensiva. I casi chiusi sono 36 milioni 691mila 291, vale a dire 35 milioni 437mila 738 (pari al 97%) guariti e dimessi, e poi appunto 1 milioni 253mila 553 morti. Sono dati forniti dal sito Worldmeter che aggiorna continuamente l’andamento della pandemia nel mondo. Questa la classifica per paesi: Usa, India, Brasile, Russia, Francia, Spagna, Argentina, Regno Unito, Colombia Messico. L’Italia è collocata al dodicesimo posto con 902.490 casi finora registrati, tra cui 41.063 morti.

