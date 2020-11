“Non è un addio”: il commovente video dell’infermiere malato di Covid

Dal Messico arriva la storia commovente di Sergio Humberto Padilla Hernandez, un infermiere di 28 anni morto di Covid-19 in ospedale. Dopo essersi ammalato e prima di sottoporsi all’intubazione endotracheale, il giovane ha registrato un video dedicato alla sua famiglia, diventato in poche ore virale sui social. Padilla prometteva ai genitori che quello del filmato non sarebbe stato un addio, ma solo un arrivederci.

“Ebbene, è arrivato il momento della verità. Mi sottoporrò all’intubazione endotracheale, voglio che, succeda quello che succeda, sia fatta la volontà di Dio e mi ricordiate sempre per quello che sono stato e per quello che sono, perché voglio ritornare. Questo non è un addio, sono sicuro che ritornerò, in qualche giorno recupero e riprenderemo di nuovo, tornerò a vedervi, amici, famiglia, vi amo e so che state pregando per me”. “Ci vediamo”, conclude l’infermiere nel filmato. Ma secondo quanto riportato dai media messiani, Padilla sarebbe morto il 6 novembre, il giorno seguente alla registrazione del video.

