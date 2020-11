L’appello disperato del direttore dell’ospedale di Monza: “340 operatori positivi, aiutateci”

La pressione sull’ospedale San Gerardo di Monza è diventata insostenibile e il direttore generale dell’Asst brianzola Mario Alparone lancia una disperata richiesta d’aiuto. “Ho già chiesto alla Regione Lombardia l’attivazione di forze esterne, come i militari e la Protezione civile”, ha dichiarato Alparone secondo quanto riporta l’agenzia Agi. “Abbiamo un numero straordinario di operatori positivi, circa 340 perché siamo noi l’epicentro della pandemia ora. Mi aspetto di essere supportato come noi abbiamo supportato gli altri in fase uno”, ha dichiarato il dirigente.

Da domenica all’ospedale è stata presa la decisione di sospendere temporaneamente l’accettazione dei pazienti non gravi nei pronti soccorso. “La capacità di mantenere attivo un ospedale dipende dall’equilibrio tra entrate e uscite di pazienti. Questo equilibrio da circa una settimana è compromesso”, spiega Alparone. “I trasferimenti di pazienti che prima venivano assorbiti dagli altri ospedali della Brianza ora è venuto meno e diventa urgente che si attivino maggiormente trasferimenti anche verso ospedali meno colpiti dal nostro”.

Per quanto riguarda il personale, Alparone sostiene che questo era sufficiente in “tempo di pace, non in questa eccezionale situazione”. “Nel frattempo abbiamo acquisito 45 infermieri di comunità e 34 infermieri da procedure, a tempo determinato, oltre al completo turn over di infermieri ed Oss”, spiega il dirigente. In base ai dati forniti dalla stessa azienda ospedaliera, attualmente al San Gerardo ci sono 450 pazienti ricoverati per Covid, di cui 43 in terapia intensiva, e 95 all’ospedale di Desio. L’Azienda gestisce anche un modulo di 10 posti letto in Fiera.

