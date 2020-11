Covid Roma, folla in centro in via del Corso: la foto che fa discutere

La foto scattata, ieri, domenica pomeriggio 8 novembre a Roma nella centralissima via del Corso sta facendo parecchio discutere. Nello scatto si nota un fiume di gente ammassata mentre passeggia nel centro cittadino senza alcun distanziamento. Complici le temperature primaverili, i romani si sono riversati in centro per una passeggiata all’insegna degli assembramenti in barba alle norme anti Covid. A Roma nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.195 contagi, con un indice Rt a 1.2 e i centri commerciali sono chiusi il week end proprio per evitare la ressa del fine settimana.

