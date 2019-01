Governo ultime news | Le notizie sul governo e sulla politica italiana | Le notizie del giorno in Italia | Diretta Live (aggiornare la pagina per le ultimissime)

GOVERNO ULTIME NEWS – Martedì 15 gennaio – ore 19.00 – Polemiche social per il video di Bonafede su Battisti – Sta facendo molto discutere il video pubblicato su Facebook dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, sull’arresto e sul rientro in Italia di Cesare Battisti. Molti utenti hanno accusato il ministro Bonafede di accanimento contro l’ex terrorista e di aver violato le norme a tutela delle persone arrestate”. [Leggi qui l’articolo completo]

ore 17.00 – Di Maio: “Da Juncker lacrime di coccodrillo” – Il vicepremier M5S Luigi Di Maio commenta con tono polemiche il mea culpa del presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker: “Le lacrime di coccodrillo non mi commuovono. Juncker e tutti i suoi accoliti hanno devastato la vita di migliaia di famiglie con tagli folli mentre buttavano 1 miliardo di euro l’anno in sprechi”, scrive Di Maio sul Blog delle Stelle.

ore 14.30 – Renziani a cena con Salvini, polemica nel Pd – Scoppia la polemica nel Partito democratico per la cena ‘Fino a prova contraria’ ,organizzata a Roma per stasera e a cui prenderanno parte sia alcuni esponenti del partito, in particolare dell’ala renziana, sia politici che della Lega, tra cui il vicepremier Matteo Salvini. “Noi siamo seccamente alternativi”, commenta il candidato alla segreteria Maurizio Martina [Leggi qui l’articolo completo].

ore 13.00 – Battisti, Salvini: “Solo il primo di una lunga serie” –“Sono sicuro che è solo il primo di una lunga serie di delinquenti che sono in giro per il mondo e presto lo raggiungeranno in carcere”, ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Rispondendo polemiche sulla scelta di mandare Cesare Battisti in Sardegna, il vicepremier ha precisato che si tratta di “una scelta del ministro della Giustizia. Io mi preoccupo di arrestare i delinquenti, lui dice in che carcere devono finire. Che fosse Bolzano o Lampedusa non sarebbe cambiato nulla”.

ore 12.15 – Salvini: “Spero che il Festival di Sanremo non diventi la festa dell’Unità” – “Spero che il Festival di Sanremo continui a essere il Festival della Canzone Italiana e non la festa dell’Unità”. Non si placa la polemica attorno alle dichiarazioni di Claudio Baglioni sulla questione migranti e così il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini commenta ancora la vicenda, ospite di Non è l’Arena, il programma di La7 condotto da Massimo Giletti. [qui l’articolo completo]

ore 12.00 – Bankitalia, debito pubblico record: arriva a 2.345 miliardi – Secondo gli ultimi dati diffusi da Bankitalia, a novembre il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 10,2 miliardi rispetto al mese precedente, arrivando a toccare i 2.345,3 miliardi.

ore 10.00 – Conte in Niger – Il premier italiano Giuseppe Conte ha iniziato il 15 gennaio 2019 il suo tour nella regione del Sahel africano ed è atteso in Niger e in Ciad. La visita del presidente del Consiglio nei due paesi africani è di grande importanza tanto per la politica estera quanto interna dell’Italia se si considera il peso che la regione ha in tema di immigrazione. Inoltre proprio in Niger è attiva una missione militare italiana [Qui l’articolo completo]

ore 09.50 – Trenta: “La leva non tornerà” – “Penso che la leva sia inadeguata rispetto ai tempi che stiamo vivendo”, ha affermato il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, in un’intervista al Giornale. “Abbiamo un esercito di professionisti che deve restare tale e non abbiamo neanche le caserme, le risorse: ma soprattutto non c’è la necessità di sostenere , al momento, una leva così come ce la ricordiamo”. Per quanto riguarda le missioni internazionali, il ministro ha dichiarato che “saranno tutte riviste rispetto all’interesse nazionale dell’Italia. Per alcune ci sarà un graduale disimpegno, altre saranno rafforzate, come quella in Niger che punta a ridurre i flussi migratori verso l’Italia”.

Lunedì 14 gennaio – ore 19.00 – Salvini: “Striscioni pro-Battisti vergognosi” – Il vicepremier Matteo Salvini ha pubblicato su Facebook la foto di uno striscione pro-Battisti comparso nella notte a Roma: “Vergognoso, c’è ancora qualche idiota che dice ‘beh, pero’ ha ammazzato per motivi politici’, ‘beh, pero’ poverino è’ passato tanto tempo’, ‘beh, pero’ il carcere e’ disumano’, ‘beh, pero’ l’ergastolo non è rispettoso della persona’, come se questo assassino pensasse ai diritti umani mentre ammazzava”, ha scritto Salvini. “È sfuggito alla giustizia per troppi anni grazie a connivenze politiche e ‘intellettuali’, ora marcira’ in galera. Punto”, ha aggiunto il vicepremier.

ore 17.30 – Conte: “Sea Watch? Se si verifica ogni giorno non è più un’eccezione” – “Se il caso si verifica ogni giorno, non è più un’eccezione…”. Il premier Giuseppe Conte, ha risposto così in conferenza stampa a chi gli ha chiesto se, nel caso in cui ci fossero altre navi che per giorni restano nel Mediterraneo, interverrebbe come ha fatto per l’imbarcazione Sea Watch. Conte ha comunque precisato che il Governo italiano proseguirà con la linea del rigore qualora i 27 paesi della Ue non ripartiranno i migranti tra tutti.

ore 15.00 – Di Maio: “Cannabis, buona proposta: contratto si può aggiornare” – “Io quella proposta l’avevo sottoscritta nella precedente legislatura, è una buona proposta. Adesso portiamo a casa gli obiettivi del contratto, ma nulla vieta che in futuro il contratto possa essere aggiornato”. Lo ha detto il vicepremier M5S Luigi Di Maio a proposito della proposta di legge M5S sulla cannabis, osteggiata dal collega vicepremier Salvini.

ore 13.00 – Cesare Battisti, dopo 38 anni si aprono le porte del carcere di Rebibbia. Qui il punto sulla condanna che dovrà scontare.



ore 12.00 – Battisti, Salvini: “Assassino comunista torna in galera” –“Chi sbaglia paga. Finalmente finirà dove merita un assassino comunista, un delinquente, un vigliacco”, ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, salutando l’arrivo di Cesare Battisti in Italia. “In diretta dall’aeroporto di Ciampino, finalmente l’assassino comunista Cesare Battisti torna nelle patrie galere. Giornata storica per l’Italia”.

ore 11.55 – Battisti, Bonafede: “Italia a testa alta, istituzioni compatte” –La cattura di Cesare Battisti è “un risultato storico, il risultato di una squadra che lavora compatta, non solo il governo e le forze dell’ordine ma tutte le istituzioni, che, unite, hanno cercato questo risultato con perseveranza”, ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede a Ciampino, dove è atterrato Cesare Battisti. “Quando siamo compatti non ci ferma nessuno. L’Italia va a testa alta”.

ore 11.10 – Sanremo, Salvini: “È il festival della canzone e non dei migranti” – “Sanremo è il festival della canzone, non dei migranti. Spero che lo guardino tutti, però mi fa specie che qualcuno utilizzi la televisione pubblica per esternare il proprio pensiero politico”, ha detto Matteo Salvini nel corso di Tg2 Italia, riferendosi al botta e risposta avuto con Baglioni sulla questione migranti.

Il ministro ha poi affermato che “guardando il cast, visto che c’è una certa omogeneità culturale scommetto che qualche polemica contro Salvini e il governo ci sarà. Speriamo che sia un bel festival, belle canzoni”.

ore 10.40 – Battisti, alle 14 conferenza stampa Conte, Salvini e Bonafede – Alle 14 è attesa la conferenza stampa congiunta del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. L’incontro con i giornalisti si terrà a palazzo Chigi. Il premier Conte e il vice Salvini parleranno anche dell’incontro avuto con il commissario europeo per le migrazioni e gli affari interni, Avramopoulos.

ore 9.00 – Tav, il referendum divide Lega e M5s. Fico avverte Di Maio: “Ci siamo presi la responsabilità di annullare l’opera”. Qui i dettagli.

ore 08.25 – Incontro Salvini-Avramopoulos, salta conferenza – Alle 10:30 è atteso l’incontro al Viminale tra il ministro dell’Interno Matteo Salvini e il commissario europeo alla migrazione, affari interni e cittadinanza, Dimitris Avramopoulos, ma è stata annullata la conferenza stampa congiunta che era programmata a seguire. Il ministro Salvini, secondo quanto riferito da fonti del Viminale, ha intenzione di essere presente all’arrivo a Ciampino di Cesare Battisti, previsto per le 11:30.

ore 8.00 – Rai, Salvini torna all’attacco di Fazio. E spunta il retroscena “leghista” su Elisa Isoardi a La vita in diretta. Qui i dettagli.

Domenica 13 gennaio – ore 18.15 – Bonafede: “Battisti sconterà l’ergastolo” – Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, scrive su Twitter che Cesare Battisti, una volta rientrato in Italia, sconterà “la pena che gli è stata comminata dalla giustizia italiana: l’ergastolo”. Tuttavia un accordo del 2017 tra Italia e Brasile prevede per l’ex terrorista la pena massima prevista dall’ordinamento brasiliano, vale a dire 30 anni.

ore 18.00 – Conte: “Battisti in Italia nelle prossime ore” – “Cesare Battisti rientrerà in Italia nelle prossime ore, con un volo in partenza da Santa Cruz e diretto a Roma”. Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

ore 16.00 – Salvini: “Potrei passare all’incasso ma non lo faccio” – “Mi dicono che tutti sarebbero andati all’incasso, ma non io. Ho firmato un patto e lo rispetto”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, dal palco della Scuola di formazione politica del partito. Salvini ha assicurato che l’accordo con il M5S su cui si regge il Governo non sarà interrotto per fini politici: “A me interessa il bene degli italiani”, ha detto Salvini.

ore 13.30 – Arresto Battisti, Bolsonaro si congratula con Salvini – Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, si è congratulato con il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, per l’arresto in Bolivia di Cesare Battisti. “Congratulazioni, conta sempre su di noi”, ha twittato il capo di Stato brasiliano. “Grazie di cuore Presidente Bolsonaro!”, ha risposto sempre su Twitter Salvini.

ore 11.30 – Mattarella: Soddisfazione per l’arresto di Battisti” – “Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso la sua soddisfazione per l’arresto in Bolivia del latitante Cesare Battisti. Mattarella si augura che Battisti venga prontamente consegnato alla giustizia italiana, affinché sconti la pena per i gravi crimini di cui si è macchiato in Italia e che lo stesso avvenga per tutti i latitanti fuggiti all’estero”. Lo si legge in un comunicato dell’Ufficio stampa del Quirinale a proposito dell’arresto in Bolivia dell’ex terrorista Cesare Battisti.

ore 11.00 – Conte: “Aereo in volo per andare a prendere Battisti” – “Un nostro aereo è in viaggio per la Bolivia dove atterrerà verso le ore 17 (ora italiana), con l’obiettivo di prendere in consegna Battisti e riportarlo in Italia. Lo scrive su Facebook il premier Giuseppe Conte. “Ad attenderlo qui da noi ci saranno le nostre carceri affinché possa espiare le condanne all’ergastolo che i tribunali italiani gli hanno inflitto a suo tempo con sentenze passate in giudicato, non certo a causa delle sue idee politiche, bensì per i quattro delitti commessi e per i vari reati connessi alla lotta armata e al terrorismo”.

ore 10.50 – Battisti, Di Maio: “Giustizia è fatta” – “Dopo 25 anni possiamo finalmente dire: giustizia è fatta! Cesare Battisti è stato arrestato e sconterà la sua pena in Italia”. Lo scrive il vicepremier Luigi Di Maio su Facebook. “Grazie ad Alfonso Bonafede per il lavoro svolto! Un ringraziamento doveroso va fatto anche alle forze dell’ordine italiane e straniere, all’Interpol e all’Aise per l’impegno profuso. Il primo pensiero va ai familiari delle vittime che, per anni, hanno atteso che venisse fatta giustizia”.

ore 10.30 – Battisti, Moavero: “Estradizione in tempi rapidi” – Dopo l’arresto di Cesare Battisti, il lavoro della Farnesina “continua affinché l’estradizione in Italia possa avvenire nei tempi più rapidi”. Lo afferma una nota il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, che “ringrazia tutti coloro che hanno operato a tale fine”. “In questo momento il pensiero commosso va a tutte le vittime del terrorismo, anche del terrorismo internazionale di oggi che colpisce ancora tanti innocenti”, sottolinea il ministro.

ore 09.30 – Battisti, Renzi: “Bella giornata” – “L’arresto di Cesare Battisti in Bolivia è una bella notizia. Tutti gli italiani, senza alcuna distinzione di colore politico, desiderano che un assassino così sia riportato al più presto nel nostro Paese per scontare la sua pena in un carcere italiano. Oggi è una bella giornata”. Lo ha scritto su Twitter l’ex premier Matteo Renzi.

ore 08.50 – Arresto Cesare Battisti, Salvini: “È finita la pacchia” – La cattura di Cesare Battisti è un “successo atteso da anni”. Lo scrive il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in un post su Facebook. “Il mio primo pensiero va oggi ai famigliari delle vittime di questo assassino, che per troppo tempo si e’ goduto una vita che ha vigliaccamente tolto ad altri, coccolato dalle sinistre di mezzo mondo. È finita la pacchia”, sottolinea Salvini.

Nel post il ministro ringrazia “le Forze dell’Ordine italiane e straniere, la Polizia di Stato, l’Interpol, l’AISE e tutti coloro che hanno lavorato per la cattura di Cesare Battisti, un delinquente che non merita una comoda vita in spiaggia, ma di finire i suoi giorni in galera”. “Grazie di cuore al presidente Jair Bolsonaro e al nuovo governo brasiliano per il mutato clima politico che, insieme a un positivo scenario internazionale dove l’Italia e’ tornata protagonista”, aggiunge Salvini.

Sabato 12 gennaio – ore 16.10 – Salvini: “Legalizzare chi si fa le canne non è priorità” –“Non mi sembra che sia una priorità n questo paese legalizzare chi si fa le canne”, ha affermato il ministro dell’Interno Matteo Salvini, ribadendo di essere contrario alla proposta di legge del M5s sulla cannabis.

“Fermiamo 15 persone per strada e chiediamogli quale è la priorità che il Parlamento e il governo devono affrontare. Immagino che lavoro e la sicurezza vengano prima”.

ore 16.10 – Migranti, Salvini: “Quelli Sea Watch in Italia dopo ricollocamenti” – “I migranti della Sea Watch arriveranno in Italia dopo che dall’Italia saranno partiti i migranti che devono essere ricollocati in Europa”, ha affermato il ministro dell’Interno Matteo Salvini. “I rimpatri sono aumentati rispetto all’anno scorso; sia i rimpatri forzati, che quelli volontari assistiti, hanno un segno più davanti rispetto ai governi precedenti. Stiamo lavorando per chiudere accordi e siamo a buon punto con altri Paesi in cui è impossibile fare queste espulsioni, perché i ministri che c’erano prima di me evidentemente passavano il loro tempo facendo altro”.

ore 15:50 – Tav, Salvini: “Se non c’è accordo politico si va al referendum” – Sulla realizzazione della Tav Torino-Lione “se non c’è una sintesi all’interno del governo decidono gli italiani come è giusto che sia”, ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

“Nel contratto di governo ci sono i referendum propositivi come in Svizzera, giustamente, quindi se sulla Tav non c’è un accordo politico la parola passa agli italiani. Ho ben chiaro in testa che voterei a favore dello sviluppo e della crescita” (qui l’articolo completo)

ore 15.00 – Manifestazione Sì Tav, Di Maio: “Presenza Lega non mi scandalizza” – “Non mi scandalizzo per il fatto che si vada in piazza a dire che si era per il Sì alla Tav: diciamo che abbiamo fatto la campagna contro le trivelle insieme per il referendum sia noi che la Lega in tempi non sospetti, quando nel 2015 non avevamo nessuna intenzione di neanche di firmare un contratto di governo”, ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, commentando la presenza della Lega in piazza a Torino a sostengo della Tav.

ore 14.00 – Di Maio strizza l’occhio a Salvini: “La legge sulla legittima difesa va approvata in fretta” – “Per me, prima si approva la legge sulla legittima difesa e meglio è. Non ci sono altre letture, l’ultima è alla Camera”. Così il leader politico del Movimento 5 stelle e vicepremier Luigi Di Maio risponde a chi gli chiede se ci sarebbero state modifiche sul testo su un tema molto caro alla Lega.

Poi Di Maio spiega lo “scambio” avvenuto con la Lega: “Noi abbiamo approvato a dicembre la legge anticorruzione che cambierà il volto della pubblica amministrazione nei prossimi anni, perché finalmente manderemo in galera un po’ di furbetti, con gli agenti sotto copertura e i malware per le intercettazione dei corrotti. Loro hanno proposto la legittima difesa e noi la voteremo.

“Significa che ci sarà un Far West? No, non una sola arma in più sarà autorizzata rispetto all’attuale legislazione. Su questo credo sia stata fatta molta disinformazione”.