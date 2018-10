Governo ultime news | Le notizie sul governo e sulla politica italiana | Le notizie del giorno in Italia | Diretta Live ( aggiornare la pagina per le ultimissime )

GOVERNO ULTIME NEWS –

Domenica 21 ottobre – ore 10.20 – Respingimenti frontiera Francia-Italia, Castaner: “Ne parlerò con Salvini” – Il ministro dell’Interno francese, Christophe Castaner, ha dichiarato al giornale francese Le Journal du Dimanche di voler “discutere prossimamente con gli omologhi europei, compreso Salvini” della questione migranti e dei respingimenti alla frontiera tra Francia e Italia.

“Non ci può essere soluzione senza cooperazione. Le decisioni unilaterali non possono farci fare passi avanti”, ha detto il ministro. “Oggi, nella maggior parte delle zone di frontiera, la cooperazione con la polizia italiana funziona bene”, ha aggiunto il ministro dell’Interno francese, “non contate su di me per aggiungere polemica a polemica. La cosa più importante è che i nostri rispettivi responsabili della polizia si incontrino per rafforzare il coordinamento”.

Sabato 20 ottobre – ore 21.30 – Italia al 5 Stelle, Di Battista: “Se succede qualcosa di strano in consiglio dei ministri lo voglio sapere” – “I panni sporchi vanno lavati in famiglia? Dipende perche io voglio sapere cosa succede, se c’è qualcosa che non va. Io voglio essere informato delle cose che accadono”.

Lo ha detto Alessandro Di Battista in collegamento con il Circo Massimo dal Sudamerica. “Con genuinità Luigi (Di Maio) ha dimostrato ancora una volta da che parte sta – ha aggiunto – ha dimostrato onestà intellettuale. È giusto che ci si inca**i perché c’é qualcosa che non va. Viva la faccia” ha continuato.

“La battaglia contro il capitalismo e la bancocrazia è la prima cosa da fare. Autostrade va nazionalizzata, i Benetton vanno estromessi da ogni cosa, quindi insistiamo su questo punto” ha poi concluso l’ex deputato 5 Stelle.

ore 18.00 – Salvini: “Si chiudono giorni surreali”. Di Maio: “Ora Stato amico”. “Finalmente si chiudono due o tre giorni surreali: nessuno aveva intenzione di ‘scudare’ e regalare. Ma le polemiche di questi giorni hanno portato non ad un passo indietro ma un passo avanti”. Così il vicepremier Matteo Salvini ha commentato l’approvazione del decreto fiscale.

“Con il decreto fiscale così formulato abbiamo ribadito all’unanimità che non c’è nessuna volontà di favorire capitali all’estero né di fornire esimenti penali: si crea uno Stato amico”, ha detto l’altro vicepremier, Luigi Di Maio.

ore 17.30 – Cdm finito: accordo raggiunto. Il Consiglio dei ministri è finito: è stato raggiunto un accordo sul decreto fiscale tra M5s e Lega.

“Abbiamo approvato il dl fiscale nella sua stesura definitiva”, ha detto al termine il premier Giuseppe Conte. “Vengono ribadite le coordinate originarie”, ha aggiunto.

Il provvedimento “non riguarderà le attività finanziarie patrimoniali detenute all’estero, non ci interessa offrire scudi per capitali all’estero”, ha sottolineato Conte.

Il decreto fiscale “non contiene alcuna causa di non punibilità, mentre vengono ribadite le coordinate originarie della dichiarazione integrativa che riguarderà il 30 per cento in più a integrazione di quanto dichiarato con il tetto massimo di 100mila euro per ciascun anno di imposta”.

ore 15.10 – Iniziato il Consiglio dei ministri sul condono. È terminato il vertice a tre fra il premier Giuseppe Conte e i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. È iniziato il Consiglio dei ministri che dovrà fare chiarezza sul decreto fiscale collegato alla manovra.

ore 13.30 – Salvini e Di Maio a Palazzo Chigi. Il Consiglio dei ministri non ha ancora avuto inizio. I due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, sono entrambi a Palazzo Chigi da più di mezz’ora. I due sono in riunione insieme con il premier Giuseppe Conte.

Dopo il chiarimento ci sarà la discussione in Cdm.

ore 12.00 – Di Maio: “In Cdm senza condono e con amici ritrovati” – “Smettiamola: io propongo di andare in consiglio dei Ministri, togliamo il condono per gli evasori e lasciamo la pace fiscale. La Lega ha detto che non vuole il condono e questo li rende gli amici ritrovati”, ha dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio prima dell’inizio del Cdm previsto per le 13

ore 11.45 – Commissario Ue Salute “scioccato” da Salvini. “Scioccato” dagli attacchi all’Europa del ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Il commissario Ue per la Salute e la Sicurezza alimentare, il lituano Vytenis Andriukaitis, ospite del Forum della Coldiretti di Cernobbio, si è detto “scioccato” dagli attacchi all’Europa del vicepremier italiano Matteo Salvini, intervenuto prima di lui.

“Vi parlo a cuore aperto: oggi non mi sento a mio agio”, ha esordito Andriukaitis, aggiungendo di “aver avuto la sensazione di essere stato insultato, visto che Salvini ha punta il dito contro Bruxelles affermando che è nemica dell’Italia”.

ore 10.00 – Decreto fiscale, Salvini: “Stavolta chiederò una copia”. “Conte ha la mia stima e ha sempre ragione, l’unica cosa è che stavolta chiederò che quando lui leggerà il decreto e Di Maio prenderà nota, una copia la voglio anche io. Altrimenti poi non vorrei che si ricominciasse da capo. È un fraintendimento, un misunderstanding”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a poche ore dal Consiglio dei ministri di oggi che dovrà rivedere le norme contenute del decreto fiscale collegato alla manovra.

Venerdì 19 ottobre – ore 22.50 – L’agenzia di rating Moody’s taglia il rating dell’Italia a Baa3: l’outlook è stabile (leggi sotto).

Moody’s sostiene che le cause del declassamento di un notch del rating italiano sono da ricercare in “un indebolimento della politica fiscale con un deficit di bilancio più alto per i prossimi anni che l’agenzia aveva assunto in precedenza”, come riporta Agi. Leggi qui l’articolo completo.

Nei prossimi anni, prosegue Moody’s, il debito pubblico italiano si stabilizzerà in rapporto al Pil intorno all’attuale 130 per cento, piuttosto che iniziare la fase discendente così come era atteso.

Il trend del debito pubblico è soggetto alla debolezza delle prospettive economiche che potrebbe alla fine comportare un ulteriore aumento del debito stesso dal già alto livello attuale.

Secondo Moody’s, “lo stimolo fiscale” contenuto nella manovra “fornirà un impulso alla crescita più limitato rispetto a quanto ipotizza il governo”.

Dopo un temporaneo aumento della crescita dovuto alla politica fiscale espansiva, Moody’s si aspetta che il Pil torni a un livello intorno all’1 per cento.

Sempre secondo Moody’s, i programmi di politica fiscale ed economica del governo non comprendono un’agenda coerente di riforme che spinga, in modo sostenuto, la crescita dell’Italia attualmente inferiore ai propri partner.

L’outlook stabile riflette il rischio sostanzialmente bilanciato al livello di rating Baa3. Secondo Moody, l’Italia mostra ancora importanti punti di forza del credito che bilanciano l’indebolimento delle prospettive fiscali.

Tali punti di forza comprendono un’economia molto ampia e diversificata, una solida posizione estera con avanzi delle partite correnti e una posizione di investimento internazionale pressoché equilibrata. Le famiglie italiane hanno inoltre un alto livello di ricchezza e un importante cuscinetto contro gli shock futuri oltre a rappresentare una potenziale fonte di finanziamento per il governo, riporta l’Agi.

ore 17.40 – Palazzo Chigi: “In bozza manovra non c’era dichiarazione integrativa”. “La bozza del decreto fiscale che gli uffici hanno fatto trovare durante il Consiglio dei Ministri non conteneva la dichiarazione integrativa di cui all’articolo 9: questa norma risultava in bianco proprio perché l’accordo politico è stato raggiunto poco prima e gli uffici non hanno fatto in tempo a tradurlo sul piano della formulazione tecnico-giuridica”, si legge in una nota di Palazzo Chigi sul caso della norma che, secondo Luigi Di Maio, sarebbe stata aggiunta in un secondo momento a sua insaputa.

ore 16.00 – Salvini: “Il governo va avanti. Non faccio un regalo al Partito Democratico”. Salvini conferma stima e considerazione a Conte e Di Maio, assicura che non vuole una crisi di governo, auspica che lo stesso valga per M5s ma lancia un messaggio molto chiaro: “Basta scherzetti. Ho aspettato due giorni ma non voglio passare per scemo”. E su Facebook avverte che “quando ci vuole, ci vuole”.

Quel decreto c’era “quei fogli sono a Palazzo Chigi, lo dico a anche beneficio degli elettori 5 stelle” e ripete più volte che “io ero in mezzo tra i due, Conte aveva i fogli e Di Maio verbalizzava con me in mezzo ma passare noi per quelli che hanno fatto il condono proprio no”.

“Il governo non salta. Non ho nessuna intenzione fare questo regalo al Pd e agli speculatori. Questo governo ha il diritto e il dovere di andare avanti, però è da due giorni che gli amici M5s dicono tante cose e io non sono nato per condonare niente a nessuno. Io per scemo non ci passo”.

ore 15.00 – Salvini: “Il governo va avanti ma la mia pazienza ha un limite”. “Se lo spread arriva a 350 è un problema. Io domani vado a Roma sereno, riscriviamo e rileggiamo tutto però, ripeto, la verità è che in quel Consiglio dei Ministri Conte leggeva e Di Maio scriveva, quindi si accordassero tra di loro e si riparte. A me del condono non frega un accidente”, ha detto Matteo Salvini da Mezzocorona in Trentino.

Alla domanda se sentirai Di Maio, il vicepremier ha risposto: “Li sentirò tutti, il governo va avanti, ci mancherebbe altro, l’importante è che nessuno cambi idea un’altra volta. La pazienza ha un limite”.

ore 14.45 – Moscovici: “In Italia c’è un’esplosione di ineguaglianze sociali”. “La crisi economica ha fatto sprofondare questo meraviglioso paese, l’Italia, in un periodo buio, dal quale non è ancora del tutto uscito”, ha affermato il commissario Ue, Pierre Moscovici, in un intervento al Forum italo-francese dell’Aspen Institute.

“L’economia italiana sta andando meglio ma è allo stesso tempo segnata da un’esplosione di ineguaglianze sociali tra regioni, tra categorie sociali, tra generazioni”.

“Lo scarto tra ricchi e poveri si allarga e raggiunge il triste record di primo paese europeo per numero di poveri con 10 milioni di persone che non riescono a far fronte a spese impreviste a pagare l’affitto o addirittura a curarsi”, ha affermato. Secondo Moscovici è necessario “rompere la spirale di ineguaglianze e di affrontare al più presto queste divergenze crescenti in seno ai paesi e tra gli stati”.

ore 14.15 – Conte: “Il Consiglio dei ministri di domani scioglierà tutti i nodi”. “Ultima giornata di appuntamenti qui a Bruxelles, dove ho partecipato al Consiglio europeo e al vertice Asem. Nel pomeriggio, dopo un incontro bilaterale con il primo ministro cinese Li Keqiang, rientrerò a Roma e lavorerò alla preparazione del Consiglio dei ministri fissato domani al fine di affrontare e chiudere definitivamente i nodi ancora da sciogliere sul decreto fiscale”, ha scritto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, su Facebook.

13.51 – Toninelli: “O il ministero dei Trasporti cambia, o chiude”. Il ministro del M5s si è scagliato contro l’eccessiva burocrazia del Mio. “Bisogna ribaltare completamente il sistema, perché un ministero di questo tipo può chiudere”.

“Stiamo assumendo 250 nuovi ingegneri e abbiamo creato un archivio informatico nazionale sulle opere pubbliche, per creare una mappa nazionale delle infrastrutture”.

ore 12.38 – Manovra, Bonafede (M5S): “Nessun condono”. “Non c’è stata nessuna serie di condoni. Il decreto fiscale domani verrà discusso nuovamente in consiglio dei ministri e questo dimostra che il M5s ci tiene a tenere alta la soglia dei valori fondamentali alla base del nostro percorso”.

“Nessun cittadino italiano vuole che ci siano scudi fiscali”, lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede,

ore 12.00 – Fondi Lega, inchiesta TPI: pm di Genova potrebbe sentire l’ex segretaria di Bossi. Dopo l’intervista esclusiva a TPI (leggi qui l’inchiesta realizzata da Giuseppe Borello e Andrea Sceresini) in cui parla dei 49 milioni di euro della Lega svaniti nel nulla, chiamando in causa l’attuale segretario del Carroccio e ministro dell’Interno Matteo Salvini, Daniela Cantamessa, storica ex segretaria di Umberto Bossi, potrebbe essere sentita dai pm di Genova

“Parleremo della questione con i colleghi – ha detto il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi – e valuteremo se sentirla”.