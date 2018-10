Governo ultime news | Le notizie sul governo e sulla politica italiana | Le notizie del giorno in Italia | Diretta Live ( aggiornare la pagina per le ultimissime )

GOVERNO ULTIME NEWS – venerdì 5 ottobre – ore 10.30. Salvini: “Juncker e Moscovici hanno rovinato l’Europa e il nostro paese”.“L’Europa ha detto sì a manovre economiche che hanno impoverito e precarizzato l’Italia e quindi io non mi alzo la mattina pensando al giudizio che di me, del governo e dell’Italia hanno persone come Juncker e Moscovici che hanno rovinato l’Europa e il nostro paese”, ha detto il ministro dell’Interno e vice premier, Matteo Salvini, arrivando alla manifestazione di Coldiretti al Circo Massimo.

“Dicano quello che vogliono. Noi andremo avanti dritti e sereni”.

ore 8.00 – Tria: “Una manovra responsabile e coraggiosa”. “Si tratta di una manovra responsabile e coraggiosa”, ha detto il ministro dell’Economia Giovanni Tria rivolgendosi a Bruxelles per assicurare che la manovra, inviata alle , Camere nella tarda serata di giovedì 4 ottobre”garantirà la stabiltà del sistema”. In Parlamento sarà discussa a partire dalla prossima settimana.

Si tratta di una manovra che oscilla intorno ai 40 miliardi. Ci saranno oltre 16 miliardi per il reddito di cittadinanza e la riforma della legge Fornero, di cui 9 miliardi per il reddito e le pensioni di cittadinanza e 7 miliardi per la ‘Quota cento‘. (Qui tutti i numeri della manovra)

Giovedì 4 ottobre – ore 16.25 – Salvini: “Nave Mediterranea? In Italia non ci arrivate”. “Ho saputo che c’è una nave dei centri sociali che vaga per il Mediterraneo per una missione umanitaria e proverà a sbarcare migranti in Italia. Fate quello che volete, prendete il pedalò. Andate in Tunisia, Libia o Egitto, ma in Italia nisba”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini in una diretta Facebook con riferimento alla nave italiana Mediterranea, salpata oggi per svolgere un’attività di monitoraggio, testimonianza e denuncia della situazione nel Mediterraneo.

“Potete raccogliere chi volete però in Italia non ci arrivate”, ha aggiunto Salvini.

ore 15.15 – Il presidente Mattarella firma il Decreto Sicurezza e Immigrazione. “Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha emanato in data odierna il decreto legge in materia di Sicurezza e Immigrazione. E ha contestualmente ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio Prof. Giuseppe Conte”, si legge in una nota del Quirinale.

Il presidente sottolinea che, “come affermato nella Relazione di accompagnamento al decreto restano fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall’art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall’Italia”.

ore 12.30 – Tria: “Nella manovra investimenti per la crescita”. “Se vogliamo più crescita ci vogliono investimenti”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, alla presentazione del Rapporto Asvis sull’economia sostenibile.

“Se vogliamo una crescita sostenibile abbiamo bisogno di tanti investimenti privati e pubblici, di nuove tecnologie, di cambiare i modi produrre e di consumare: questo richiede una trasformazione e questa richiede investimenti. Nel breve periodo si mettono soldi per buoni investimenti e nel lungo periodo si ottengono vantaggi”.

“Nella legge di Bilancio ci saranno molti più fondi per investimenti di quanti ce n’erano prima, fondi c’erano ma non sono stati spesi”, ha spiegato il ministro.

“Dobbiamo uscire fuori dall’idea che si fanno le riforme a costo zero. Noi vogliamo anche investimenti privati. Poiché i tempi sono stretti per la coesione sociale e per altri motivi per avere shock perché trasformazione si deve accelerare”.

ore 11.20 – Genova, il commissario sarà il sindaco Bucci. È il sindaco di Genova Marco Bucci il commissario per la ricostruzione del ponte Morandi.

Dopo una telefonata avvenuta questa mattina tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, Palazzo Chigi ha comunicato, come previsto dal decreto Genova, l’intenzione di procedere alla nomina del sindaco Bucci come commissario straordinario.

La Regione ha già risposto con parere favorevole (qui l’articolo completo).

ore 8.30 – Salvini: “Non faremo nessuna marcia indietro sulla manovra”. “Non faremo nessuna marcia indietro sulla manovra se lo spread continua a salire e arriva a 400 punti”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini. “Se tagli le tasse aiuti la crescita, noi puntiamo a un’Italia che non cresce dello zero virgola, ma del due, del due e mezzo”.

“Questo governo ha il gradimento del 60 per cento degli italiani”, ha risposto nuovamente commentando gli attacchi del commissario europeo Pierre Moscovici e del presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker.

Sono 16 i miliardi di euro previsti dalla manovra “tra reddito di cittadinanza, aumento delle pensioni di invalidita’, quoziente familiare, premio alle famiglie numerose, quindi un contributo alla natalità, e superamento della legge Fornero”.

ore 8.15 – Lo spread si attesta a 278 punti – Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 278 punti nelle prime contrattazioni, contro i 284 punti della chiusura di ieri. I mercati guardano sempre con preoccupazione all’alta tensione tra Bruxelles e Roma, ma apprezzano la decisione del governo italiano di “un’accelerazione della discesa del debito pubblico”. Il deficit/Pil sarà del 2,4 per cento nel 2019 ma poi è destinato a scendere al 2,1 per cento nel 2020 e all’1,8 per cento nel 2021.

ore 8.00 – Matteo Richetti: “Mi candido come segretario del Partito Democratico”. Richetti conferma la propria candidatura alla guida del Partito Democratico in un’intervista al Corriere della Sera.

“Ci candidiamo alla guida di questo partito e uso il plurale perché è una scelta che abbiamo fatto dopo mesi di lavoro sul territorio, con un movimento di idee e di persone che attorno ad Harambee ha aggregato storie e progetti diversi e che ora è al servizio del rilancio del Pd. Io, al contrario di quello che leggo, sono convinto che ci sia un futuro per questo partito”, ha dichiarato al quotidiano di via Solferino. (Qui l’intervista completa)

Mercoledì 3 ottobre – ore 19.10 – Manovra, Conte: “Deficit/Pil al 2,4 per cento nel 2019 e al 2,1 nel 2020”- Deficit/Pil al 2,4 per cento nel 2019 e al 2,1 per cento nel 2020: questi gli obiettivi del quadro programmatico della Nota di aggiornamento del Def annunciati dal premier Conte nel corso della conferenza stampa. Nel 2021 il deficit si attesterà invece all’1,8 per cento del Pil.

“Abbiamo rispettato gli impegni. Con Tria avevamo preannunciato una manovra seria, responsabile e coraggiosa. Coraggiosa soprattutto per il 2019 perché riteniamo che il nostro paese abbia bisogno di una manovra che solleciti una forte crescita. Sara’ molto significativo per il piano sugli investimenti”.

“Il tasso di disoccupazione che adesso si attesta al 10 per cento secondo le nostre previsioni si attesterà ragionevolmente intorno all’8 se non al 7 per cento entro il triennio 2019-2021”, ha concluso il premier.

“Tra gli impegni presi che cominciamo a mettere in pratica c’è il superamento della legge Fornero che vedrà la possibilità, e non l’obbligo, di andare in pensione con qualche anno di anticipo già dall’anno prossimo, senza alcun tipo di penalizzazione. Nella manovra abbiamo incluso anche la flat tax al 15 per cento per le partite Iva e uno sconto fiscale per le imprese che investiranno assumendo o acquistando macchinari”, ha affermato il ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

ore 17.30 – Lo spread chiude a 283 punti – Lo spread tra Btp e Bund chiude a 283 punti, in linea con l’apertura. Il differenziale con i titoli tedeschi è partito da 284 punti (in netto calo rispetto ai 304 punti della chiusura di ieri) e poi risalito intorno ai 300 punti per attestarsi successivamente sotto i 290 punti. I mercati guardano sempre con preoccupazione all’alta tensione tra Bruxelles e Roma, ma apprezzano la decisione del governo italiano di un'”accelerazione della discesa del debito pubblico”.

Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha assicurato che il deficit/Pil sarà del 2,4 per cento nel 2019 per poi scendere “gradualmente” negli anni successivi. Il vicepremier Luigi Di Maio ha invece affermato che nel 2019 il rapporto deficit/Pil sarà del 2,4 per cento e poi si cercherà di abbassarlo, ma senza dare indicazioni nette in proposito. Intanto il rendimento del decennale oggi cala sotto al 3,2 per cento. (Qui l’aggiornamento dello spread in tempo reale)

ore 16.40 – Savona: “L’Italia non è la Grecia, il default è impossibile” – “La Bce e in particolare Draghi ha fatto veramente dei progressi. Vorrei un meccanismo per cui se un paese è sotto attacco, qualcuno offra uno scudo, ma ritengo che non ci sia la minima possibilità che ci sia un default del debito pubblico italiano. L’Italia è decisamente diversa dalla Grecia”, ha dichiarato il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, nel corso di un incontro con i deputati al Parlamento europeo.

“Non ho nessuna idea di intraprendere un’azione contro l’euro. All’interno del governo il discorso di stare dentro l’Europa e l’euro è uno dei punti cardine”.

ore 15.45 – Conte: “Lo spread scenderà quando i mercati sapranno i dettagli”. “Abbiamo previsto un piano di riforme strutturali necessario per rimuovere gli ostacoli che impediscono alle imprese di investire: la deburocratizzazione e la digitalizzazione della pubblica amministrazione, la semplificazione del codice degli appalti, la riforma del codice civile e del processo civile per diminuire i tempi della giustizia civile e molto altro. Confido che quando i mercati conosceranno nei dettagli la nostra manovra lo spread sara’ assolutamente coerente con i fondamentali della nostra economia”, ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un’intervista a Famiglia cristiana.

ore 13.50 – Moscovici: “Governo italiano xenofobo, vuole disfarsi degli obblighi europei” –“Gli italiani hanno scelto un governo decisamente euroscettico e xenofobo che, sulle questioni migratorie e di bilancio, sta cercando di sbarazzarsi degli obblighi europei”, ha detto il commissario europeo agli Affari economici e monetari nel corso del suo intervento all’Ocse, a Parigi. Moscovici ha evidenziato il deficit democratico delle istituzioni Ue nella gestione della crisi che ha interessato l’Unione, aggiungendo che a molti cittadini è sembrato che le decisione fossero prese da “tecnocrati anziché da uomini politici responsabili. La grande vittoria dei tecnocrati sulla democrazia, ecco l’argomento semplicista che alimenta il discorso dei partiti euroscettici e nazionalisti.

Secondo Moscovici, “Orban o Salvini, tutti pretendono di avere il monopolio della rappresentazione della ‘volontà’ del popolo. È una retorica viziata ma terribilmente efficace. Sto ovviamente pensando all’asse illiberale e nazionalista che si sta consolidando nell’Europa centrale sotto la guida del primo ministro ungherese Viktor Orban e anche agli italiani, che hanno anche optato per un governo decisamente euroscettico e xenofobo che, sulle questioni migratorie e di bilancio, sta cercando di sbarazzarsi degli obblighi europei”.

ore 13.30 – Portavoce Ue: “Juncker ha affetto per l’Italia”. “Il rispetto e l’affetto del presidente Juncker nei confronti dell’Italia e del popolo italiano sono noti”. Lo ha detto un portavoce della Commissione Ue, Alexander Winterstein, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle parole di Matteo Salvini nei confronti del presidente della Commissione.

Il portavoce ha premesso che nel suo discorso in Germania Juncker “non ha fatto una osservazione specifica all’Italia, ma ha parlato in generale della necessità di coordinamento delle politiche di bilancio”.

ore 12.10 – Tria conferma: “Dopo 2019 ridurremo il deficit”. Un aumento contenuto del deficit nel 2019 rispetto al 2018 e una graduale riduzione negli anni successivi. È quanto ha assicurato il ministro all’Economia Giovanni Tria, intervenendo al convegno del centro studi di Confindustria.

“Riteniamo di importanza fondamentale la riduzione debito pubblico che, a prescindere dalle regole europee, va affrontato” per liberare la pressione fiscale, ha aggiunto il ministro.

ore 11.55 – Di Maio: “Stiamo investendo sul sorriso degli italiani”. “Stiamo investendo sul sorriso degli italiani”. Lo ha detto a Montecitorio il vicepremier Luigi Di Maio.

“Investiamo sulla felicità dei cittadini, sulla voglia di spendere e sulla voglia di vivere con una qualità della vita migliore”, ha aggiunto, sottolineando che “se torna il sorriso, l’economia si rimette in moto”. “Se continuiamo invece a chiedere sacrifici, l’economia tornerà a deprimersi”.

“Non mi sento di rimproverare l’altro vice presidente del Consiglio per quel che ha detto su Juncker”, ha poi detto Di Maio.

ore 10.45. Salvini: “Debito e deficit scenderanno l’anno prossimo”. Il vicepremier Matteo Salvini ha dichiarato a Mattino5: “Il 2,4 per cento del rapporto deficit/Pil solo per un anno? Lo abbiamo sempre detto. Quest’anno volevamo una manovra coraggiosa per mantenere almeno una parte degli impegni sacrosanti presi con gli italiani. È una manovra coraggiosa, le minacce che arrivano dall’Europa non mi sfiorano. L’anno prossimo debito e deficit scenderanno”.

Le dichiarazioni del leader della Lega sembrano alludere a un parziale dietrofront del governo sul Def per cui la linea del deficit era stata fissata al 2,4 per cento in tre anni.

ore 10.00. Salvini: “La firma del Decreto Sicurezza da parte del presidente della Repubblica potrebbe essere imminente”. “La firma del Decreto Sicurezza da parte del presidente della Repubblica potrebbe essere imminente”, ha detto Matteo Salvini. “Sarà un passo avanti per la sicurezza di tanti italiani. I richiedenti asilo, gli immigrati, gli sbarcati che commetteranno un reato verranno subito convocati dalla commissione, la loro domanda verrà sospesa e saranno riaccompagnati nel Paese da dove sono arrivati. È un provvedimento di civiltà”, ha concluso.

ore 09.25 – Piazza Affari, apertura positiva. Apertura positiva per la Borsa , con l’indice Ftse Mib a +1,43 per cento a 20.855,52 punti.

ore 09.20 – Salvini: “Riace, quando scattano manette mai una buona notizia”. “Non è mai una buona notizia quando scattano le manette ai polsi di qualcuno, è sempre una sconfitta”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ospite di Mattino Cinque parlando dell’arresto del sindaco di Riace, Mimmo Lucano.

“Ci sono dei giudici che hanno lavorato. Se intorno all’immigrazione di massa c’è qualcosa di poco trasparente è una conferma delle battaglie che io e la Lega stiamo facendo da anni e lo abbiamo visto a Roma con Mafia Capitale o da altre parti”, ha sottolineato il vicepremier.

“Aspetto di vedere di capire se qualcuno ha sbagliato o ha favorito l’immigrazione clandestina e ho visto che Saviano e altri fenomeni hanno detto che è il governo Salvini che fa arrestare Tizio o Caio, ma chi lo dice ha dei problemi”, ha aggiunto Salvini.

ore 08.50 – Tajani: “Problema con l’Europa? No, la manovra nuoce all’Italia”. Il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha ricevuto ieri il ministro degli Affari europei italiano, Paolo Savona, e gli ha espresso le sue “perplessità” e “preoccupazioni” sulla manovra economica.

“È il momento di modificare la manovra come è stata presentata, per aver più investimenti, meno assistenzialismo e più azioni per creare lavoro. Si rischia altrimenti di mandare in fumo il risparmio degli italiani e far perdere anche molti posti di lavoro”, ha sottolineato Tajani (qui il video).

Rispondendo a una domanda di TPI, il presidente dell’Europarlamento ha respinto con forza la tesi di un complotto europeo contro il governo Conte: “La posta in gioco è a Roma: cosa intende fare il governo italiano per creare posti di lavoro e proteggere gli italiani con i loro risparmi. Quelli che in questi giorni si stanno bruciando a miliardi. La polemica tra Salvini e Juncker (o Moscovici) lascia il tempo che trova”, ha detto.

ore 8.30 – Lo spread apre in leggero ribasso. Il differenziale tra i rendimenti di Btp e Bund apre a quota 288, dopo avere chiuso ieri a 304 punti, il livello più alto dal 29 maggio 2014.

I mercati guardano sempre con preoccupazione all’alta tensione tra la Ue e il governo italiano ma tengono conto delle rassicurazioni del premier Giuseppe Conte sull’imprescindibilità dell’euro e sembrano apprezzare la disponibilità del governo italiano ad abbassare il deficit per il 2020 e il 2021 sotto la previsione iniziale del 2,4 per cento, che dunque varrebbe solo per il 2019.

Martedì 2 ottobre – ore 19.50 – Manovra, Salvini: “Tutto confermato” – “Confermato: puntiamo tutto sul lavoro e sulla crescita, via la Fornero e meno tasse alle partite Iva, in Europa se ne faranno una ragione, gli italiani sono stufi di precarietà e insicurezza”, ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, mentre è in corso il vertice di governo sull’economia.

ore 19.35 – Di Maio: “Basta speculazioni sul nostro paese” – “Juncker non è adatto a svolgere il ruolo di presidente della Commissione Europea, ormai è evidente. Come mai tutti si sentono in diritto di fare la morale a noi, che abbiamo stabilito un rapporto deficit/Pil al 2,4 per cento, ma non a paesi che hanno un rapporto deficit Pil al 2,8 per cento? Ancora ricordo quando alcuni giornalisti stranieri chiedevano a Juncker della Francia, che ha sforato il rapporto deficit/Pil per circa nove anni di fila, e lui rispondeva: ‘Ma la Francia è la Francia!’ Per non parlare delle continue violazioni dell’export tedesco che da anni e anni viola le regole comuni europee. Anche in quel caso dalla Commissione solo silenzio”. Queste le parole del ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio sul blog dei 5 Stelle.

E ancora: “La Manovra del popolo deve essere analizzata dal punto di vista economico, e non usata politicamente contro l’unico governo che sta lavorando per i cittadini italiani e non per l’e’lite europea. Basta speculazioni sul nostro paese”.

ore 18.00 – Libia, Moavero: “Ambasciatore italiano resta in Italia” – L’ambasciatore italiano a Tripoli è dovuto rientrare in Italia per motivi di sicurezza, è stato costretto a rimanere in patria “e non è una situazione positiva in un momento in cui avremmo necessità di essere pienamente operativi, abbiamo dovuto prenderne atto”. Queste le dichiarazioni del ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, in occasione della relazione al Senato sugli sviluppi della situazione in Libia.

“A causa di una intervista rilasciata in arabo dall’ambasciatore si era creato un malinteso che aveva determinato reazioni sia a livello di manifestazioni in piazza sia a livello di presa di posizione dalle autorità libiche”, ha spiegato Moavero. “Tutti gli interlocutori dello scenario libico, a partire dal premier del governo riconosciuto internazionalmente, Fayez Serraj, avevano espresso dei dubbi sulla sicurezza del nostro ambasciatore che hanno portato al suo rientro in Italia”. Intanto il 12 e il 13 novembre si terrà in Sicilia una conferenza sulla Libia.

ore 17.30 – Lo spread chiude a 300 punti – Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude a 300 punti, dopo aver toccato quota 302 punti nel corso della mattina, il valore più alto mai raggiunto dal 29 maggio 2014. Il rendimento del titolo decennale si attesta al 3,24 per cento. I mercati sono stati influenzati dall’alta tensione tra Roma e Bruxelles sulla manovra di bilancio e ulteriori preoccupazione hanno suscitato anche le dichiarazioni del presidente leghista della commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi, secondo cui “l’Italia starebbe meglio con la sua moneta” anche se, ha precisato, “la cosa non è nel contratto di governo”. In seguito, il premier Giuseppe Conte ha rassicurato i mercati sull’imprescindibilità dell’euro e sui rapporti con l’Europa. (Qui l’aggiornamento dello spread in tempo reale)

ore 16.25 – Manovra, Salvini: “Juncker? Parlo solo con persone sobrie” – “Parlo con persone sobrie, che non fanno paragoni che non stanno né in cielo né in terra”, ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in risposta alla cronista del programma ‘Tagadà’ di La7 che gli chiedeva un commento sulle dichiarazioni di “chi nella Commissione europea ha paragonato l’Italia alla Grecia”, come fatto dal presidente della commissione, Jean Claude Juncker.

ore 15.15 – Orfini: “Lucano disobbediva a leggi che riteneva ingiuste e disumane. Le nostre leggi rendono difficile fare integrazione”. “Quanto finora comunicato dalla Procura sembra confermare quello che si è sempre saputo, ovvero che Lucano disobbediva ad alcune leggi che riteneva ingiuste e disumane. Non era un fatto nascosto, anzi lo rivendicava pubblicamente. I magistrati hanno escluso altri reati: non c’erano mazzette, non c’erano giri di soldi, nulla. C’è stato un atto politico forte – perché non rispettare la legge lo è”, ha scritto su Facebook il presidente del Pd Matteo Orfini.

“E allora lasciamo stare la vicenda giudiziaria che seguirà il suo corso e restiamo sul piano politico, che e’ quello che a me interessa e compete. Riace è un modello di accoglienza e integrazione riconosciuto ovunque, un modello perchè funziona. Quando c’è integrazione c’è maggior rispetto della legalitaà e più sicurezza. Ma le nostre leggi rendono difficile fare integrazione. Io credevo e credo che quelle leggi vadano modificate (a partire dalla Bossi Fini), credevo e credo che non averlo fatto sia stato un errore, che ha reso e rende molto più complicata la vita degli amministratori e di chi opera in questo settore”, ha aggiunto.

ore 15.00 – Zingaretti: “Farò una battaglia per abrogare la Bossi-Fini”. “Se dovessi diventare segretario del Pd, farò una battaglia per abrogare la Bossi-Fini”, ha detto il presidente della regione Lazio e candidato alla segreteria del Pd, Nicola Zingaretti, ospite di L’Aria che tira, in onda su La7. “Va anche aperto un nuovo fronte su questo tema, sul come

si organizza l’accoglienza” “Non c’è solo il problema degli sbarchi, ma anche di come una volta che arriva una persona, entra insieme agli italiani dentro a un percorso”.

ore 14.30 – Conte: “Euro moneta irrinunciabile”.“L’Italia è un Paese fondatore dell’Unione europea e dell’unione monetaria e ci tengo a ribadirlo: l’euro è la nostra moneta ed è per noi irrinunciabile”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte

“Qualsiasi altra dichiarazione che prospetti una diversa valutazione è da considerarsi come una libera e arbitraria opinione che non ha nulla a che vedere con la politica del governo che presiedo, perché non contemplata nel contratto posto a fondamento di questa esperienza di governo”, ha aggiunto Conte.