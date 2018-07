Governo ultime notizie | Le ultime sul governo e sulla politica italiana | Diretta (aggiornare la pagina per le ultime news)

Lunedì 23 luglio – ore 15.40 – Moavero: “Fino alla modifica della missione Sophia accoglieremo le navi Ue” – “Durante il periodo necessario a raggiungere una revisione delle regole operative della missione militare Sophia, l’Italia garantirà l’approdo nei suoi porti alle persone salvate dalle navi” della missione europea.

Queste le parole del ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, a margine del colloquio con l’omologo tedesco, Heiko Maas, a Berlino.

Secondo il ministro dell’Estero, Milanesi, la missione Sophia sarà modificata perché “l’Italia non sia l’unico porto di approdo delle navi europee nel giro di qualche settimana”.

ore 15.20 – Trenta: “Italia e Tunisia collaborino nella gestione dei flussi migratori”. “L’Italia e la Tunisia condividono la medesima casa, il Mediterraneo, e dobbiamo continuare a lavorare insieme per la stabilità della Regione, specie in riferimento ai flussi migratori verso le nostro coste, che per il governo che rappresento costituiscono una priorità. L’Italia c’è e vuole esserci”. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il ministro della Difesa Elisabetta Trenta al presidente tunisino Beji Caid Essebsi durante un incontro al Palazzo Presidenziale.

ore 14.25 – Di Maio: “Parlamento inutile? Sta a noi dimostrare il contrario”. “Di solito i Casaleggio ci prendono sempre quando parlano di futuro, i cittadini già ci dicono che il parlamento è inutile. Sta a noi, con atti concreti, dimostrare il contrario”. Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in merito all’intervista di Davide Casaleggio che, sul quotidiano ‘La Verita”, ha dichiarato che in futuro, con l’avanzata della democrazia diretta, il parlamento potrebbe diventare inutile.

ore 11.30 – Salvini: “Pronti a superare i vincoli europei per il bene degli italiani” – Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, si è detto pronto a superare i vincoli imposti dall’Unione europea per “il bene degli italiani”.

Il riferimento è al limite del 3 per cento del rapporto deficit/Pil.

“Gli italiani ci hanno votato per stare meglio, per andare in pensione all’età giusta, per pagare meno tasse rispetto alla follia di oggi”, ha detto il ministro.

“Questo faremo, cercando di rispettare i vincoli e regole, come quella del 3 per cento, norme e quant’altro inventato a tavolino. Se dovessimo, per il bene degli italiani, superare qualcuno di questi vincoli per noi non sarà un problema. La manovra d’autunno dovrà essere di crescita, di sviluppo coraggiosa, diversa da quelle degli ultimi anni”.

Interrogato dai giornalisti sull’aumento dei morti nel Mediterraneo nonostante la diminuzione del numero dei migranti in partenza, il ministro ha dichiarato che “è il colpo di coda degli scafisti che vedono che il business sta finendo e utilizzano gommoni già sgonfi e barconi in condizioni disperate”.

“Sono delinquenti assassini e altrettanto chi li aiuta. Contiamo che sia l’ultima estate di tragedie nel Mediterraneo”.

ore 10.50 – Di Maio: “Miserabili attacchi dalla sinistra a Marchionne”. “Con Marchionne non siamo andati d’accordo quasi mai, ma è veramente miserabile attaccare una persona che sta male come fa la sinistra che gli ha fatto fare tutto quello che voleva quando era potente”. Lo ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, incontrando i giornalisti al termine di una riunione con gli ambasciatori dei paesi membri del G20.

ore 10.05 – Salvini: “La Open Arms provoca”. “La nave ONG Open Arms sta dirigendo verso il canale di Sicilia (possibile destinazione zona SAR libica). Altre provocazioni in vista? Vi tengo informati!”. Lo ha scritto su Twitter il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Qui il diario di bordo dalla nave Proactiva Open Arms per TPI.it del reporter Valerio Nicolosi.

ore 08.40 – Casaleggio: “In futuro forse il Parlamento non servirà”. “Oggi grazie alla Rete e alle tecnologie, esistono strumenti di partecipazione decisamente più democratici ed efficaci in termini di rappresentatività popolare di qualunque modello di governo novecentesco. Il superamento della democrazia rappresentativa è inevitabile”. Lo ha dichiarato al quotidiano La Verità, Davide Casaleggio, presidente dell’Associazione Rousseau, la piattaforma online del Movimento Cinque Stelle. Qui l’articolo completo

“Il Parlamento ci sarebbe e ci sarebbe con il suo primitivo e più alto compito: garantire che il volere dei cittadini venga tradotto in atti concreti e coerenti. Tra qualche lustro è possibile che non sarà più necessario nemmeno in questa forma”.

Per Casaleggio, la democrazia diretta che “è gia una realtà grazie a Rousseau che per il momento è adottato dal M5s ma potrebbe essere adottato in molti altri ambiti”.

“Uno vale uno non significa ‘uno vale l’altro’. Uno vale uno è il fondamento della democrazia partecipativa. I grandi cambiamenti sociali possono avvenire solo coinvolgendo tutti attraverso la partecipazione in prima persona e non per delega”.

“Non servono baroni dell’intellighenzia che ci dicono cosa fare, ma persone competenti nei vari ambiti che ci chiedano verso quali obiettivi vogliamo andare e che propongano un percorso per raggiungerli”, ha sottolineato Casaleggio. “L’incompetenza è spesso la scusa per non far partecipare le persone alle scelte importanti che le riguardano”.

E per quanto concerne ‘le resistenze della burocrazia’, ha replicato: “c’è un cambiamento in atto che è ineluttabile e investirà tutti gli ambiti sociali, istituzioni pubbliche incluse. Innovazioni come la blockchain rivoluzioneranno anche questi settori che necessariamente dovranno modificarsi ed evolversi. Non c’è alternativa”.

ore 08.15 – Salvini: “Taglio delle tasse nella prossima manovra”. Il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Corriere della Sera in cui ha ribadito l’intenzione di tagliare le tasse “nella prossima manovra”. “Bruxelles deve rivedere le regole”, ha detto Salvini.

“Ci hanno eletto per cambiare, se gli italiani avessero voluto proseguire sulla linea di Monti, Letta, Padoan, Renzi e Gentiloni, avrebbero votato in modo diverso. Cercheremo di cambiare anche alcuni numeri scelti a tavolino a Bruxelles, che molti paesi Ue ignorano bellamente”. Tra questi “Francia, Spagna, Germania”.

“Noi metteremo al centro la crescita e la pace fiscale, che ti porta soldi e non li porta via, e ti consenta di avviare la flat tax”, ha aggiunto il vicepremier. “E poi la riforma delle pensioni per aprire il mercato ai giovani, che va fatta a prescindere dai numeri di Bruxelles”.

“Conto di avere entro la fine di agosto i risultati dei gruppi di lavoro che abbiamo istituito, compreso ovviamente anche il capitolo sul reddito di cittadinanza. Di sicuro la manovra d’autunno sarà diversa rispetto a quella degli ultimi anni, e daremo le prime e significative risposte sulla riduzione delle tasse”.

Domenica 22 luglio – ore 18.02 – L’ambasciatore italiano in Ucraina è stato convocato dopo le parole di Salvini sulla Crimea. L’ambasciatore italiano in Ucraina, Davide La Cecilia, è stato convocato lunedì 23 luglio al ministero degli Esteri di Kiev dopo le parole pronunciate dal ministro dell’Interno italiano, Matteo Salvini, in un’intervista al Washington Post, sull’annessione della Crimea alla Russia (qui l’aggiornamento completo).

ore 14.30 – Decreto dignità, Di Maio attacca il Pd, contrario all’aumento degli indennizzi ai lavoratori licenziati. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha pubblicato un post su Facebook in cui critica la decisione del Pd di presentare un emendamento per sopprimere l’articolo del decreto dignità che aumenta i risarcimenti per i lavoratori che vengono licenziati ingiustamente.

“Come si può essere contrari a una norma che dà un giusto indennizzo ai lavoratori che subiscono degli abusi?”, scrive il ministro. “Il loro emendamento non servirà a nulla perché finalmente ormai sono minoranza, ma il segretario del Pd potrebbe spiegare a tutti perché un partito di “sinistra” si schiera contro il riconoscimento di maggiori diritti a chi lavora? Per me è incomprensibile”.

Non si è fatta attendere la risposta del segretario del Pd, Maurizio Martina, su Twitter: “Caro Luigi Di Maio i tuoi giochi sulle indennità di licenziamento sono propaganda. Il Pd difende senza pasticci le tutele crescenti, che anche voi non abolite. Vuoi confrontarti? Ecco la nostra proposta che alza indennità ai lavoratori anche in caso di conciliazione. Lo sostieni?”.

Caro @luigidimaio i tuoi giochi sulle indennità di licenziamento sono propaganda. @pdnetwork difende senza pasticci le tutele crescenti, che anche voi non abolite.Vuoi confrontarti? Ecco nostra proposta che alza indennità ai lavoratori anche in caso di conciliazione. Lo sostieni? pic.twitter.com/Gnwhtu56DR — Maurizio Martina (@maumartina) 22 luglio 2018

Sabato 21 luglio – 13.40 – Open Arms denuncia Libia e Italia per omicidio colposo – La Ong spagnola Open Arms ha deciso di denunciare Libia e Italia per omicidio colposo e omissione di soccorso, in relazione al naufragio avvenuto a ottanta miglia dalle coste libiche nella notte tra il 16 e il 17 luglio.

Josefa, la donna camerunese soccorsa martedì scorso dopo il naufragio di un gommone di migranti, è stata sbarcata questa mattina a Palma di Maiorca dalla nave della Ong.

L’ong ha da subito attribuito la responsabilità del naufragio alla Guardia Costiera libica e poi, per omissione di soccorso, all’Italia.

0re 09.25 – Le navi Open Arms sono sbarcate a Maiorca – Le due navi dell’ong spagnola Proactiva Open Arms sono entrate alle 9 nel porto di Palma di Maiorca per sbarcarvi Josefa, la donna camerunese soccorsa martedì scorso dopo il naufragio di un gommone di migranti, e i cadaveri di un’altra donna e del suo bambino, recuperati dallo stesso relitto.

Una delle navi, la “Open Arms”, è entrata in porto scortata dalla Guardia costiera spagnola e ha attraccato alla banchina Ovest. L’altra, la “Astral”, e’ stata indirizzata ai moli commerciali. In porto, pronti a salire a bordo, un medico e un’infermiera del servizio sanitario spagnolo.

Dopo l’autorizzazione medica, una psicologa della Croce Rossa e una interprete si prenderanno cura della superstite, che dovrà poi essere identificata dalla polizia per ottenere i documenti temporanei di soggiorno in Spagna.

ore 09.00 – Ilva: Calenda, Di Maio dice balle, se vuole annulli la gara – Sull’Ilva il ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio “dice balle”, afferma il suo predecessore Carlo Calenda, che al ‘Messaggero’ dice: “La stessa Anac spiega che la gara è valida e non ci sono gli estremi per annullarla. L’unico modo per farlo è’ invocare l’interesse generale. Di Maio – prosegue Calenda – può farlo in qualunque momento come potevo farlo io. Certo, questo lo esporrebbe a delle conseguenze, compresa la richiesta di risarcimento da parte della società’ vincitrice. Se Di Maio pensa che sia illegittima, annulli la gara”, sfida Calenda, secondo il quale non lo farà perché “sono tutte chiacchiere che servono a prendere tempo rispetto alla promessa elettorale di chiudere l’Ilva e all’incapacità di gestire questa situazione”.

Venerdì 20 luglio – ore 15:33 – Renzi su Savona: “Di Maio si vergogni ma non chiedo dimissioni di Savona” – “Sono un garantista e dunque per me il ministro Savona indagato non deve dimettersi. Ma proprio per questo dico ad alta voce che Di Maio e i suoi devono vergognarsi”. Lo ha scritto l’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi sulla propria pagina Facebook.

“Per anni hanno massacrato persone e famiglie in nome di un giustizialismo vergognoso. Prima o poi verrà il giorno in cui qualche libero pensatore, intellettualmente onesto, troverà la forza di esporsi e di scrivere, anche sui quotidiani, quanti danni abbia fatto questo uso immondo della doppia morale. E quante persone innocenti abbiano dovuto patire una vera e propria persecuzione mediatica”, ha concluso Renzi.

ore 15:21 – Di Maio su Savona: “È una indagine che già conoscevamo” – Il vicepresidente del Consiglio Luigi di Maio ha risposto così ai giornalisti che gli hanno chiesto un commento sull’indagine che riguarda il ministro per gli Affari Europei, indagato in un’inchiesta per una presunta usura bancaria, ovvero l’applicazione di interessi oltre la soglia consentita dalla legge.

ore 14.20 – Accordo sui vertici di Cdp – Fabrizio Palermo è il nuovo amministratore delegato di Cassa Depositi e prestiti. Si è da poco concluso il vertice a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il vicepremier Luigi Di Maio, il ministro dell’economia Giovanni Tria e il sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti.

ore 12.25 – Capogruppo alla Camera M5S: “Boeri è un politico, si dimetta” – “Per il suo ruolo, Tito Boeri dovrebbe rimanere fuori dalla contesa politica” e le sue dichiarazioni in merito ì al Decreto Dignità “sono politiche, non tecniche. Per quanto ci riguarda dovrebbe dimettersi”.

Queste le parole del capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, Francesco D’Uva.

“Boeri è stato votato da qualcuno? Le parole usate ieri dal Presidente dell’Inps in commissione lavoro sul Decreto Dignità tradiscono un atteggiamento politico, non tecnico”.

“Per il suo ruolo Tito Boeri dovrebbe rimanere fuori dalla contesa politica, invece di rilanciare previsioni arbitrarie e parziali sugli effetti del Decreto. Proprio ieri, i tecnici del Servizio Bilancio della Camera hanno chiarito che le stime sul calo dell’occupazione non sono dimostrabili”, ha detto D’Uva.

ore 11.15 – Di Maio: “Nessun contrasto con Tria, mai chiesto le sue dimissioni” – “Non ho mai chiesto le dimissioni del ministro dell’Economia Tria”. Lo ha detto il vicepremier, Luigi Di Maio, rispondendo ai giornalisti in transatlantico a margine del suo intervento nell’Aula della Camera, in relazione alle tensioni nel governo per la scelta dei vertici di Cdp.

ore 11.00 – Di Maio: “Sull’Ilva enormi criticità, chiederò al Mise un’indagine” – “Queste criticità per noi sono macigni e questo Governo non può continuare a far finta di niente. Chiederò immediatamente chiarimenti ai commissari, avvierò un’indagine interna al ministero a chiederò un parere all’avvocatura dello Stato”. Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico, Luigi Di Maio, rispondendo nell’Aula della Camera ad un’interpellanza urgente sull’Ilva.

ore 10.00 – Salvini al Washington Post: “Legittima l’annessione russa della Crimea” – A questo link il pezzo completo sull’intervista.In una lunga intervista rilasciata al Washington Post, Matteo Salvini ha parlato dei rapporti con la Russia, delle prossime elezioni europee e di immigrazione.