Stasera in tv 27 novembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 27 novembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 27 novembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 27 novembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Se Dio vuole

Questa sera su Rai 1 va in onda Se Dio vuole, commedia italiana del 2015 con Alessandro Gassman, Edoardo Pesce, Marco Giallini e Laura Morante.

Trama: Lo stimato cardiochirurgo Tommaso e sua moglie Carla, un tempo affascinante “pasionaria”, oggi sfiorita come gli ideali in cui credeva, hanno due figli: Bianca, la più grande che non ha interessi né idee o passioni, e Andrea, un ragazzo brillante, iscritto a Medicina e pronto a seguire le orme del padre. Tommaso è molto orgoglioso di suo figlio, ma improvvisamente qualcosa cambia.

Ecco il trailer:

RAI 2

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Volevo fare la rockstar

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata della fiction Volevo fare la rockstar, con Valentina Bellè e Giuseppe Battiston.

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Volevo fare la rockstar

Valentina Santandrea, la blogger di Volevo fare la rockstar: l’intervista esclusiva a TPI

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, condotto come sempre da Federica Sciarelli.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – #CR4 La repubblica delle donne

Su Rete 4 va in onda la prima puntata dello show di Piero Chiambretti, che questa volta arriva in prima serata per condurre una trasmissione tutta dedicata alle donne.

STASERA IN TV 27 NOVEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:40 – Striscia La Notizia

21:20 – Oltre la soglia

Su Canale 5 va in onda la terza puntata di Oltre la soglia, la nuova fiction Mediaset con protagonista Gabriella Pession.

Trama: Un incidente in palestra porta Diego in reparto: si è allenato fino a perdere i sensi. Com’è possibile? Tosca ha bisogno di capire in quale ambiente viva il ragazzo e decide di visitare la palestra in cui Diego ha avuto il malore. Intanto, le cose fra la dottoressa Capello e suo marito non sembrano andare bene come lei vorrebbe far credere, mentre si sente vicina ad Agosti. Adila, una sedicenne italiana ma con genitori di origine africana, viene ricoverata dopo aver avuto un’allucinazione. L’indagine medica porta alla luce una verità inattesa.

Le anticipazioni della puntata di stasera

GUIDA TV 27 NOVEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:30 – C.S.I. Miami

21:20 – La mummia

Su Italia 1 questa sera il film La mummia, con protagonisti Tom Cruise e Annabelle Wallis.

Trama: Un gruppo di militari in missione in Iraq, tra i quali il sergente Nick Morton (Tom Cruise), durante un conflitto a fuoco con i ribelli s’imbatte casualmente in una cripta inesplorata nelle profondità del deserto. Profanando l’antico sepolcro, i soldati risvegliano inavvertitamente la creatura millenaria che vi è sepolta, la principessa egizia Ahmanet (Sofia Boutella), mummificata viva dai suoi contemporanei dopo essersi lasciata accecare da un potere oscuro e demoniaco.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 27 NOVEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Enrico Mentana presenta: Speciale Le Tenebre di Bibbiano

Questa sera su La 7 è in programmazione una serata con protagonista il direttore del TG La7, il giornalista Enrico Mentana, il quale cercherà di fare luce su un caso di cronaca di cui si è molto parlato negli ultimi mesi.

Potrebbero interessarti Stasera in tv martedì 26 novembre 2019, programmi e film: Luisa Spagnoli, Juventus-Atletico Madrid Stasera in tv lunedì 25 novembre 2019, programmi e film: In punta di piedi, Live – Non è la d’Urso Stasera in tv domenica 24 novembre 2019, programmi e film: Pezzi Unici, La caccia – Monteperdido

PROGRAMMI TV 27 NOVEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – X Factor 2019 Live 5

Su Tv8 questa sera va in onda la replica del quinto Live di X Factor 2019, andato in onda in prima tv giovedì scorso su Sky Uno.

Il riassunto del quinto Live di X Factor 13

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Se son rose

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Se son rose, di e con Leonardo Pieraccioni.

Trama: Un cinquantenne single è costretto dalla figlia a riallacciare i contatti con tutte le sue ex.

STASERA IN TV 27 NOVEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:00 – Champions League Show (diretta)

21:00 – Liverpool – Napoli (diretta)

Su Sky Sport Uno stasera va in onda in diretta lo scontro di Champions League Liverpool-Napoli.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Cagliari

21:15 – MasterChef USA Ep. 17 Prima TV

Questa sera su Sky Uno arriva una nuova puntata di Masterchef USA.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI