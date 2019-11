Oltre la soglia, la nuova serie tv di Canale 5 con Gabriella Pession: trama, cast, trailer e streaming

Sbarca una nuova serie tv su Canale 5: da mercoledì 6 novembre 2019, in prima serata, va in onda Oltre la soglia, fiction con protagonista Gabriella Pession.

Si tratta di una serie medical molto particolare, dal momento che descrive temi duri e scottanti relativi alle malattie psichiatriche, soprattutto quando colpiscono i più giovani. Un racconto sulla diversità, senza retorica, che vede al centro della narrazione il personaggio di un medico, Tosca Navarro, sempre pronta ad agire anche al limite delle regole per aiutare i suoi pazienti. Con loro, infatti, c’è un rapporto molto particolare: la dottoressa del resto nasconde un passato difficile, con una diagnosi di schizofrenia.

Cresce dunque l’attesa per la fiction Oltre la soglia, che andrà avanti per sei puntate: ogni mercoledì, a partire dal 6 novembre, verranno infatti mandati in onda due episodi da 50 minuti ciascuno. La serie tv è prodotta, da un’idea di Laura Ippoliti, da Paypermoon Italia ed è diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca.

Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su Oltre la soglia: dalla trama al cast, dal trailer alle curiosità, fino alle informazioni su dove vederlo in streaming.

Oltre la soglia, la trama della serie tv

Tosca Navarro (Gabriella Pession) è il primario di un reparto all’avanguardia nella cura di adolescenti con disagi psichici. Nel suo campo, la dottoressa Navarro viene considerata una delle maggiori esperte. Eppure non tutti conoscono il suo segreto: in passato, anche lei ha avuto una diagnosi di schizofrenia.

Così, da un lato la protagonista sfrutta la sua vicenda personale per leggere meglio di chiunque altro le menti fragili dei suoi pazienti. Ma dall’altro, questo suo segreto la consuma e la espone continuamente al rischio di far scoprire al mondo il suo segreto e di precipitare di nuovo nella malattia. La donna, infatti, tiene a bada la sua malattia solo grazie ai farmaci e alla psicoterapia, ma ne paga le conseguenze con un carattere molto difficile e soprattutto un’allucinazione ricorrente: la dottoressa, infatti, vede spesso se stessa a 15 anni, nel periodo in cui sono iniziati i disturbi, quando era piena di odio e ironia.

Ad affiancarla, in reparto, altri bravissimi psichiatri e psicologi: Alessandro Agosti (Paolo Briguglia), un dottore che Tosca tratta con severità, ma anche con affetto; la simpatica e umile caposala Maria Palli (Ida Sansone); lo psichiatra Francesco Negri (Alessandro Tedeschi), preparato, narcisista, competitivo, considerato l’antagonista professionale di Tosca. A loro si aggiungono Barbara Cappello (Nina Torresi), una bella psicologa che diventerà grande amica di Tosca, e l’assistente sociale Mirta Tonutti (Camilla Ferranti).

Purtroppo, avendo a che fare con i ragazzi, spesso Tosca deve fronteggiare l’intervento del Tribunale dei Minori e dei Servizi Sociali: Piergiorgio Di Muro (Giorgio Marchesi), uno dei pm della Procura, attento e scrupoloso, si scontrerà spesso con l’insofferenza di Tosca alle regole. Il loro conflitto, però, sfocerà persino in un’attrazione a cui entrambi cercano, invano, di resistere. Tra bugie e verità, la loro sarà una storia molto altalenante.

In ogni puntata di Oltre la soglia, settimana dopo settimana, verrà affrontato un caso diverso. Mentre ci sarà anche un filo conduttore continuo per tutte le puntate, legato soprattutto al personaggio di Tosca Navarro e al suo ingombrante passato.

Oltre la soglia, il cast completo della serie tv

Il cast della serie tv di Canale 5 è ricco da molti volti noti delle fiction italiane. A partire da Gabriella Pession, una vita intera nelle fiction televisive e al cinema, si prosegue poi con altri attori molto conosciuti come Giorgio Marchesi e Nina Torresi. Una possibile sorpresa, inoltre, è la giovanissima Arianna Becheroni, che interpreta la dottoressa Tosca Navarro da piccola, quando era 15enne.

Ecco il cast completo di Oltre la soglia (accanto al nome di ogni attore trovate anche quello del personaggio interpretato nella serie tv):

Gabriella Pession – Tosca Navarro

Arianna Becheroni – Tosca Navarro (quindicenne)

Giorgio Marchesi – Piergiorgio Di Muro

Paolo Briguglia – Alessandro Agosti

Alessandro Tedeschi – Francesco Negri

Nina Torresi – Barbara Cappello

Massimo De Lorenzo – Achille Loreto

Camilla Ferranti – Mirta Tonutti

Ida Sansone – Maria Palli

Oltre la soglia, il trailer ufficiale

Di seguito, il trailer ufficiale della serie tv in onda su Canale 5:

Oltre la soglia, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in tv la serie tv Oltre la soglia? La fiction va in onda su Canale 5 da stasera, mercoledì 6 novembre 2019, per sei settimane a partire dalle 21:20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

Non sarete in casa durante la messa in onda della serie ma non volete perdervela per nulla al mondo? Non c’è problema: Oltre la soglia è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

