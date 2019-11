Oltre la soglia streaming e diretta tv: dove vedere la serie tv di Canale 5

Cresce l’attesa di tutti i telespettatori di Canale 5 per l’arrivo di Oltre la soglia, la nuova serie tv Mediaset con protagonista Gabriella Pession, disponibile in diretta tv e in streaming a partire da mercoledì 6 novembre 2019.

Il palinsesto autunnale di Canale 5 regala dunque al suo pubblico un’altra grande prima tv: una produzione, questa, di Paypermoon Italia con la regia di Monica Vullo e Riccardo Mosca. Si tratta di una fiction appartenente al genere medical: i casi affrontati dai dottori protagonisti, però, non riguardano malattie generiche, bensì i problemi psichiatrici in età infantile.

Tutto quello che c’è da sapere sulla fiction Oltre la soglia

Al centro della fiction Oltre la soglia, dunque, ci sono temi molto delicati. “Girare questa serie – hanno dichiarato i due registi, Monica Vullo e Riccardo Mosca – ci ha dato la grande opportunità di affrontare un argomento che coinvolge moltissime famiglie: come riconoscere ed affrontare le patologie legate ai disturbi psichici negli adolescenti. Abbiamo raccontato senza censure, senza ipocrisia, senza ammorbidire i toni, la vita quotidiana di un reparto di neuropsichiatria infantile, un reparto d’eccellenza, un luogo di frontiera dove ogni giorno i medici devono fornire un supporto concreto ai giovani in cerca di aiuto”.

Ma dove vedere in diretta tv e in streaming Oltre la soglia? Vediamo insieme tutte le informazioni.

Oltre la soglia, dove vedere la serie in diretta tv

La serie tv Oltre la soglia va in onda in diretta tv ogni mercoledì sera, per sei settimane e a partire dal 6 novembre 2019, alle 21:20 su Canale 5.

Potete trovare la rete ammiraglia Mediaset al tasto 5 del vostro digitale terrestre, o al tasto 505 in versione HD. Inoltre, se siete clienti Sky, potete seguire la fiction anche al tasto 105 del vostro telecomando.

Chi è Arianna Becheroni, che interpreta Tosca da 15enne nella fiction Oltre la soglia

La trama completa della fiction Oltre la soglia

Oltre la soglia, dove vedere la serie in streaming

Se invece non sarete in casa al momento della messa in onda, o per qualche altro motivo non riuscirete a vedere in diretta tv Oltre la soglia, potete sempre ricorrere allo streaming. Come? Grazie a Mediaset Play, la piattaforma streaming del Biscione.

Per utilizzarla, vi basta collegarvi al sito ufficiale, o scaricare l’omonima app (disponibile sia per dispositivi Android che Apple). Dovrete però effettuare la registrazione (è completamente gratis, ma vi serve un account social o una mail, oltre che una password) e poi scegliere, dal menu a tendina, la diretta streaming di Canale 5. A partire dalle 21:20 di ogni mercoledì, dal 6 novembre, troverete Oltre la soglia anche in streaming.

Inoltre, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, la fiction con Gabriella Pession sarà disponibile, sempre su Mediaset Play, in qualsiasi momento tramite la funzione on demand.

Il cast completo di Oltre la soglia