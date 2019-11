Oltre la soglia trama: di cosa parla la serie tv di Canale 5

Una nuova serie tv del mondo medical è pronta a partire su Canale 5: da mercoledì 6 novembre 2019, per sei settimane, andrà infatti in onda Oltre la soglia, fiction con protagonista Gabriella Pession e una trama molto delicata.

Tutto quello che c’è da sapere sulla fiction Oltre la soglia

Al centro della narrazione, infatti, ci sono alcuni temi molto particolari: su tutti, le malattie psichiatriche, soprattutto quelle che colpiscono i più giovani. Di conseguenza, i telespettatori si troveranno davanti a una fiction decisamente fuori dal comune: all’intrattenimento, infatti, sarà affiancato anche un intento più grande, ovvero quello di sensibilizzare sul tema della diversità e su come affrontare le patologie legate ai disturbi psichici negli adolescenti.

Un argomento, questo, che riguarda moltissime famiglie italiane. E che verrà affrontato senza censure, attraverso la vita quotidiana di un reparto di neuropsichiatria infantile.

In attesa della messa in onda, prevista per ogni mercoledì (per sei puntate) a partire dal 6 novembre alle 21:20, vediamo insieme la trama completa della serie tv Oltre la soglia.

Oltre la soglia, la trama della fiction

Di cosa parla Oltre la soglia? Abbiamo visto che il tema principale è quello delle malattie psichiatriche negli adolescenti. La protagonista è la dottoressa Tosca Navarro, interpretata da Gabriella Pession. Tosca è una psichiatra e il primario di un reparto all’avanguardia nella cura di adolescenti con disagi psichici, ma nasconde un segreto. Lei stessa, in passato, ha avuto una diagnosi di schizofrenia e ancora oggi tiene a bada la malattia solo grazie ai farmaci, all’autocontrollo e alla psicoterapia.

Chi è Arianna Becheroni, che interpreta Tosca da 15enne nella fiction Oltre la soglia

La conseguenza è che, senza dubbio, Tosca è la migliore di tutti a capire i suoi pazienti: sa cosa si cela dietro a ogni loro parola, comportamento o espressione. Per lei, aiutarli è una missione di vita, anche a costo di andare contro le regole. C’è però un rovescio della medaglia: la sua malattia tende a emergere sempre più spesso e Tosca dovrà fare i salti mortali per nasconderla a tutti i colleghi. Lo scotto da pagare sarà quello di dover affrontare, costantemente, un’allucinazione: la dottoressa vede infatti continuamente se stessa a 15 anni, nel primo periodo in cui si sono manifestati i disturbi.

Il cast completo di Oltre la soglia

Il suo segreto lega profondamente la dottoressa Tosca ai suoi giovani pazienti, ai quali dispensa consigli e che difende con le unghie e con i denti, affiancata da altri psichiatri e psicologi molto preparati. Nel corso delle puntate, la protagonista della fiction Oltre la soglia dovrà inoltre affrontare i contrasti con il collega Francesco Negri, uno psichiatra molto competitivo che sarà il suo antagonista, ma anche quelli con il pm Piergiorgio Di Muro, chiamato spesso a contrastare l’insofferenza di Tosca alle regole. I due, tra un contrasto e l’altro, proveranno anche grandissima attrazione l’uno verso l’altra.

Potrebbero interessarti Il 6 novembre si festeggia lo Stranger Things Day Outcast – L’ultimo templare: trama, cast, trailer e streaming del film di stasera su Italia 1 Oltre la soglia streaming e diretta tv: dove vedere la serie tv di Canale 5

Dove vedere in streaming Oltre la soglia

Tra cure, assistenti sociali e psicologi, Tosca Navarro guiderà il suo reparto attraverso alcuni casi molto scottanti e delicati. La trama di Oltre la soglia, infatti, anticipa che ci sarà un caso diverso per ogni puntata.

L’appuntamento con Oltre la soglia e la sua delicata storia è per ogni mercoledì, dal 6 novembre, su Canale 5 in prima serata.