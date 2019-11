Oltre la soglia cast, gli attori e i personaggi della nuova serie tv di Canale 5

Oltre la soglia è una nuova serie tv che parte su Canale 5 il 6 novembre 2019. La fiction, prodotta da Paypermoon Italia, è diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca.

Nata da un’idea di Laura Ippoliti, Oltre la soglia vede come protagonista Gabriella Pession.

Tutto quello che c’è da sapere sulla fiction Oltre la soglia

Che cosa fa di noi quello che siamo? Un tema importante che è alla base di questa fiction, che affronta tematiche delicate e rompe il muro di silenzio che circonda le malattie psichiatriche, che colpiscono anche i giovani.

Chi vediamo nel cast? Vediamo insieme attori e personaggi di Oltre la soglia.

Oltre la soglia, il cast: personaggi e attori

Partiamo dalla protagonista, Tosca Navarro, interpretata da Gabriella Pession. Tosca è descritta come affascinante ma ostica, è il primario di un reparto all’avanguardia nella cura di adolescenti con disagi psichici. Tosca è la migliore nel suo campo, ma nasconde un passato difficile e una diagnosi di schizofrenia, un segreto che si porta dietro come una bomba ad orologeria: se da una parte questo può avvicinarla maggiormente alle menti più fragili, dall’altra è una malattia che la consuma in fretta e la espone continuamente al rischio di essere scoperta.

Al fianco di Tosca, nel reparto psichiatrico troviamo anche Alessandro Agosti – interpretato da Paolo Briguglia – un personaggio con il quale Tosca è severa e sarcastica ma per il quale prova profonda stima; il suo è un affetto genuino e lo aiuterà a trovare l’amore.

Altri personaggi secondari all’interno della clinica sono l’umile caposala Maria Palli – interpretata da Ida Sansone – e il dottor Francesco Negri (Alessandro Tedeschi), uno psichiatra narcisista e competitivo, il chiaro antagonista professionale di Tosca.

Alleata di Tosca nelle sue battaglie è Barbara Cappello (Nina Torresi), una psicologa bella e solare che avrà qualche problema nella sfera privata.

La trama completa della fiction Oltre la soglia

Avendo a che fare con ragazzi, Tosca dovrà spesso confrontarsi con il Tribunale dei Minori e con i Servizi Sociali: incontreremo il PM della Procura Piergiorgio Di Muro (Giorgio Marchesi), attento e scrupoloso che, se dal punto di vista professionale non vedrà di buon occhio il lavoro di Tosca, dal punto di vista emotivo sarà molto coinvolto.

Tosca e Di Muro sono i poli di un magnete in mezzo al quale c’è il segreto della malattia di lei. Per l’intero arco della serie la loro relazione oscilla tra verità e bugie, attaccamento e abbandono, coraggio e paura.

Dove vedere in streaming Oltre la soglia

Nel cast di Oltre la soglia vediamo anche Achille Loreto interpretato da Massimo De Lorenzo, Mirta Tonutti interpretata da Camilla Ferranti, Maria Palli interpretata da Ida Sansone e Arianna Becheroni interpretare la versione adolescente di Tosca.

Oltre la soglia approda su Canale 5 in prima serata mercoledì 6 novembre 2019.