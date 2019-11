Gabriella Pession, chi è la protagonista della serie Oltre la soglia

Gabriella Pession arriva in prima serata su Canale 5 per interpretare Tosca Navarro, una dottoressa pronta ad agire fuori dagli schemi per aiutare i suoi pazienti con i quali si trova in perfetta sintonia.

Oltre la soglia è il titolo della nuova serie tv che approda in prima serata su Canale 5. A partire da mercoledì 6 novembre 2019, la Pession sarà protagonista indiscussa della serata.

Questo non è il suo primo ruolo nel mondo nello spettacolo e Tosca non è la sua prima dottoressa. Già nel 2005, infatti, aveva recitato nella serie tv Capri interpretando la protagonista Vittoria Mari, una psicologa milanese; un ruolo che le ha conferito grande notorietà e l’ha poi portata al Roma Fiction Fest, dove è stata premiata come miglior attrice di fiction.

Gabriella Pession, la carriera: prima il pattinaggio, poi la recitazione

Prima di approdare nel mondo dello spettacolo, Gabriella si è cimentata nello sport. Arrivata in Italia, la giovane Gabriella ha praticato per diversi anni il pattinaggio di figura a livello agonistico. Viaggia per tutto il mondo, ma a San Pietroburgo è costretta a fermarsi a causa di un infortunio: a 14 anni ha lasciato da parte la sua grande passione per fare posto a un’altra. Di quel periodo, Gabriella ricorda: “Ho imparato il rigore grazie allo sport”.

Passa alla moda: posa per le prime campagne pubblicitarie, ma poi arriva al cinema nel 1997 nel film Fuochi d’artificio di Leonardo Pieraccioni e poi nel 1999, sempre con lo stesso regista, ne Il pesce innamorato.

Capendo di voler essere un’attrice, Gabriella incrocia la strada di Lina Wertmuller, che le affida la parte della protagonista nel iflm Ferdinando e Carolina. Tra i primi film in cui ha recitato ricordiamo La verità vi prego sull’amore, Operazione Rosmarino, L’amore è eterno finché dura, L’uomo perfetto, Le 13 rose e Oggi sposi.

Il vero successo è arrivato in tv. Gabriella ha recitato in alcune miniserie come Fine secolo, Jesus e Giornalisti per poi approdare in Don Matteo e Ferrari, Orgoglio e Il capitano. Nel 2005 ottiene finalmente la popolarità entrando nel cast della serie tv Capri, al fianco di Kaspar Capparoni, Bianca Guaccero e Sergio Assisi.

Nel 2009, la Pession ha affiancato Paolo Bonolis nella conduzione della terza serata del Festival di Sanremo. L’abbiamo vista anche in altre serie tv come La porta rossa.

Ma Gabriella ha recitato anche negli Stati Uniti: la vediamo al fianco di Elijah Wood nella serie Winfred e anche in Crosing Lines. Nel 2013 ha recitato in Rossella – Il coraggio di una donna.

Nel 2019, Gabriella è protagonista della serie Oltre la soglia.

Gabriella Pession, chi è l’attrice: la vita privata e social

Nata a Daytona Beach il 2 novembre 1977, Gabriella è un’attrice italiana con cittadinanza statunitense.

I genitori sono originari della Valle d’Aosta, ma Gabriella è nata e cresciuta in America fino ai sette anni, per poi trasferirsi a Milano.

Cosa sappiamo della sua vita privata? Gabriella è molto vicina ai diritti per gli animali e collabora con diverse ONLUS animaliste. Nel 2012, ha preso parte insieme ad altre personalità del mondo dello spettacolo alla mobilitazione di denuncia contro lo sterminio dei cani in Ucraina in vista del campionato d’Europa 2012.

Della sua vita sentimentale, sappiamo che l’amore è scoppiato durante le riprese di Capri con il collega Sergio Assisi: la loro storia è durata sette anni. Poi ha incontrato Richard Flood, con il quale nel 2014 ha avuto un figlio ed è poi convolata a nozze nel 2016.

Chi vuole seguire l'attrice su Instagram, può trovare qui il suo account ufficiale.