Arianna Becheroni, chi è la giovane attrice nel cast della serie Oltre la soglia

Arianna Becheroni interpreta una giovane Tosca nella fiction Oltre la soglia, il nuovo prodotto televisivo in arrivo su Canale 5 che vede come protagonista Gabriella Pession.

Il suo personaggio, Tosca Navarro, è una psichiatra che lavora come primario di un reparto all’avanguardia nella cura di adolescenti con disagi psichici. La Becheroni ne interpreta la versione adolescente, quando Tosca aveva 15 anni.

Ma cosa sappiamo su Arianna Becheroni? Chi è?

Arianna Becheroni, chi è l’attrice di Oltre la sogli

Arianna Becheroni è una giovanissima attrice italiana nuovissima al piccolo schermo. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo è arrivato ufficialmente al cinema con il film Mio fratello rincorre dinosauri, pellicola drammatica con Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese.

Arianna, 15 anni, ha seguito un corso di recitazione al Teatro Litta a Milano nel 2012, ha studiato canto e pianoforte e ha anche ricevuto lezioni di tip tap da Ilaria Suss.

Originaria di Milano, Arianna Becheroni prima di arrivare sul grande e piccolo schermo si è esibita a teatro recitando in diversi spettacoli (Shrek, Grease, Sister Act). Oltre la soglia è il suo debutto in televisione: nella serie tv con Gabriella Pession interpreta una versione giovanile della protagonista, quando Tosca aveva 15 anni.

Tra i progetti futuri, ha dichiarato a La Stampa: “A gennaio sarò impegnata nelle riprese di una nuova serie, che mi vedrà tra i protagonisti e sarà distribuita in tutto il mondo”.

Potrebbero interessarti Il 6 novembre si festeggia lo Stranger Things Day Outcast – L’ultimo templare: trama, cast, trailer e streaming del film di stasera su Italia 1 Oltre la soglia streaming e diretta tv: dove vedere la serie tv di Canale 5

Arianna Becheroni è una Tosca 15enne nella fiction Oltre la soglia

Nella nuova serie tv di Canale 5, la Becheroni interpreta la versione 15enne della protagonista. Una piccola punk geniale e devastante, allucinazione ricorrente di Tosca.

Piena di odio e di ironia, è l’immagine di 𝗧𝗼𝘀𝗰𝗮 𝗾𝘂𝗶𝗻𝗱𝗶𝗰𝗲𝗻𝗻𝗲, il suo lato oscuro, fermo agli anni in cui il disturbo è cominciato. Tosca 15 è anche uno 𝘀𝗽𝗶𝗿𝗶𝘁𝗼 𝗴𝘂𝗶𝗱𝗮 che le dà intuito e forza, che la costringe ad essere sempre al massimo sebbene le ricordi a ogni istante che la via che ha scelto (curare i ragazzi invece che prendersi cura di sé come dovrebbe, darsi a loro invece che risparmiarsi) la consuma in fretta, come se fosse una candela che brucia da due parti. Questa 𝗮𝗹𝗹𝘂𝗰𝗶𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 la espone continuamente al rischio di far scoprire al mondo il suo segreto e di farla precipitare di nuovo nella malattia.

Chi vuole seguire la giovane Tosca su Instagram può farlo qui.