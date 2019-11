Volevo fare la rockstar, le anticipazioni della quinta puntata del 27 novembre su Rai 2

Questa sera va in onda una nuova puntata, la quinta, di Volevo fare la rockstar, fiction di Rai 2 basata sul blog di Valentina Santandrea: la scrittrice, intervistata da TPI, ha raccontato i retroscena che hanno portato la sua storia sul piccolo schermo.

La fiction vede come protagonista Valentina Bellè nei panni di Olivia, una giovane ragazza madre che si riscopre incinta di due gemelle e che conversa comunque un grande sogno nel cassetto: quella di fare la rockstar. Per crescere le sue bambine, Olivia ha dovuto mettere in pausa la sua vita ma il sogno non è mai morto e cerca in tutti i modi di riscattarsi.

La quinta puntata di Volevo fare la rockstar corrisponde agli episodi nove e dieci. Di seguito, la trama e le anticipazioni della puntata in onda il 27 novembre 2019 su Rai 2.

Volevo fare la rockstar, la trama della quinta puntata

Nel primo episodio della quinta puntata di Volevo fare la rockstar, in onda mercoledì 27 novembre 2019, vediamo Daniela confessare di aver preso una cotta per Francesco, mentre Olivia combinerà diversi guai – come sempre – mentre si presterà a essere il suo Cyrano. Eros e Martina, invece, sono in crisi: lui, in particolare, non è più sicuro di quello che prova per la ragazza. Viola, nel frattempo, proseguirà invece le sue indagini riguardanti la ricerca di suo padre.

Nel secondo episodio, invece, a vivere una crisi sentimentale sarà Olivia: la donna era finalmente convinta della sua nuova relazione quando torna qualcuno dal passato a rigettarla nel caos. Le cose per Eros, nel frattempo, sono solo peggiorate: ora Martina conosce il suo segreto e lui non sa cosa fare. Come se non bastasse per Olivia, le gemelle litigano al punto di decidere di dividersi la stanza.

Appuntamento dunque su Rai 2 con la serie Volevo fare la rockstar stasera, mercoledì 27 novembre 2019 in prima serata dalle 21.20.