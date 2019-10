Volevo fare la rockstar, il cast della fiction di Rai 2 con Valentina Bellè e Angela Finocchiaro

Inizia mercoledì 30 ottobre 2019 la nuova fiction di Rai 2 Volevo fare la rockstar, con nel cast attori amati dal pubblico come Angela Finocchiaro e Giuseppe Battiston. Nei panni della protagonista, la giovane Angela, troviamo l’attrice Valentina Bellè, che ha già preso parte a serie come I medici e Sirene.

Una commedia brillante, in sei puntate, che racconta la storia di una famiglia disfunzionale in cerca di equilibrio. La trama vede come protagonista Angela, una ragazza di 27 anni che è diventata madre di due gemelle, Emma e Viola, a soli 16 anni.

Tutto quello che c’è da sapere sulla fiction Volevo fare la rockstar

La sua vita cambia completamente quando ha un grave incidente in cui rischia di morire. Dopo questo episodio la protagonista della fiction Volevo fare la rockstar vive una sorta di crisi esistenziale, con la quale si rende conto di aver sprecato gli anni migliori della sua vita.

È ancora in tempo per cambiare? Olivia inizia così a godersi e a provare tutto quello a cui ha dovuto rinunciare essendo diventata una giovane ragazza-madre: l’innamoramento, il sesso e l’amore. I suoi dubbi esistenziali arrivano così a contagiare tutte le persone che la circondano.

Al suo fianco, nel cast della fiction Volevo fare la rockstar, anche l’irresponsabile madre Nadja e suo fratello Eros, un ragazzino omosessuale che non si accetta e che dunque non ha il coraggio di dire agli altri di essere gay.

La trama di Volevo fare la rockstar

Nella vita del personaggio interpretato da Valentina Bellè arriva improvvisamente Francesco, interpretato da Giuseppe Battiston: un burbero vedovo che rileva il supermercato dove lavora Olivia. Tra loro si instaurerà un rapporto non solo di lavoro.

Di seguito il cast completo della serie tv in onda su Rai 2 da mercoledì 30 ottobre in prima serata.

Volevo fare la rockstar cast: attori e personaggi della fiction

Tanti gli attori conosciuti nel cast della serie Volevo fare la rockstar, su Rai 2 in prima serata ogni mercoledì per sei puntate. Nel ruolo della protagonista l’attrice Valentina Bellè, conosciuta per aver partecipato a fiction di successo come I medici e Sirene.

Tra gli altri attori citiamo Angela Finocchiaro, Emanuela Grimalda, Riccardo Maria Manera, Alessia Debandi, Lorenzo Adorni, Teco Celio, Sara Lazzaro, Margherita Morchio, Matteo Lai, Ernesto D’Argenio, Fabrizio Costella, Davide Iacopini, Caterina Baccicchetto, Viola Mestriner, Diego Ribon e Anita Kravos.

Ecco l’elenco completo del cast di Volevo fare la rockstar con i relativi personaggi:

Valentina Bellè – Olivia, mamma single di 2 gemelle

Giuseppe Battiston – Francesco, innamorato di Olivia

Angela Finocchiaro – Nica, imprenditrice, capa di Nadjia

Emanuela Grimalda – Nadja, madre di Olivia e Eros

Riccardo Maria Manera – Eros, figlio di Nadja

Alessia Debandi – Vanessa, fidanzata di Antonio e migliore amica di Eros

Lorenzo Adorni – Cesare, professore di educazione fisica e allenatore di rugby di Viola

Sara Lazzaro – Daniela, veterinaria, amica storia ci Olivia

Margherita Morchio – Martina, amica di Eros

Matteo Lai – Fulvio, prete amico di Olivia

Ernesto D’Argenio – Vittorio, ex di Olvia fuggito a Londra per diventare una rockstar

Fabrizio Costella – Antonio, figlio del sindaco, nonché carabiniere, amico di Eros.

Davide Iacopini – Giovanni, psichiatra amico di Cesare

Caterina Baccicchetto – Emma, figlia di Olivia intelligente e responsabile

Viola Mestriner – Viola, figlia di Olivia istintiva, irruente ed emotiva

Tommaso De Tuddo – Maurizietto, fratello di Antonio, compagno di classe delle gemelle

Teco Celio – Primo, nonno di Olivia e Eros.

Diego Ribon – Mancuso

Anita Kravos – Elena Moras