Volevo fare la rockstar: trama, cast e anticipazioni della fiction di Rai 2 dal 30 ottobre

Inizia il 30 ottobre 2019 Volevo fare la rockstar, la nuova fiction di Rai 2 in sei puntate con Valentina Bellè e Angela Finocchiaro. La serie racconta la storia di Olivia, una ragazza di 27 anni che a soli 16 è diventata mamma di due gemelle. Dopo un grave incidente, la protagonista capisce che non può sprecare neanche un attimo della sua vita. Ecco la trama, il cast e le anticipazioni della serie Volevo fare la rockstar.

Comincia mercoledì 30 ottobre la nuova serie di Rai 2 in onda per sei settimane in prima serata dalle 21.20. Nel cast Valentina Bellè, già in fiction di successo come I medici e Sirene, Angela Finocchiaro e Giuseppe Battiston.

“Olivia è tutto il contrario di come sono io nella realtà. Non devo andare sempre al massimo, anzi, preferisco ogni tanto fermarmi a riflettere. Al mio personaggio invidio piuttosto il fatto di essere molto pratica e concreta. A 16 anni è riuscita a crescere due figlie da sola, pur facendo una fatica pazzesca e tra mille errori. Ha tirato fuori una forza che neanche sapeva di avere, non potendo contare sull’aiuto dei genitori”, ha raccontato la protagonista, Valentina Bellè.

Volevo fare la rockstar, la trama della fiction di Rai 2

La storia di Volevo fare la rockstar è ambientata nel paesino immaginario di Caselonghe, in Friuli Venezia Giulia. La protagonista, Olivia, ha 27 anni, ma a 16 anni è rimasta incinta e ha dato alla luce due gemelle. La ragazza ha un grave incidente, dopo il quale vive una sorta di crisi esistenziale.

Deve crescere due figli, Emma e Viola, dopo che il loro padre le ha spezzato il cuore. Ritrovatasi sola, Olivia ha dovuto cercarsi subito un lavoro, per dare da mangiare ai due bambini e aiutare anche suo fratello Eros, che nasconde a tutti di essere omosessuale.

La trama di Volevo fare la rockstar

La protagonista della fiction Volevo fare la rockstar, dopo l’incidente in cui ha rischiato di perdere la vita, si rende conto che con la vita che ha vissuto si sta perdendo molte cose e non si è goduta la sua giovinezza. Olivia inizia così a chiedersi se sia ancora in tempo per recuperare.

I suoi dubbi esistenziali arrivano così a contagiare tutte le persone che la circondano. Chi è realmente il padre delle due bambine? Come fa Eros a dichiararsi se per primo lui non si accetta? Come si perdonano gli errori del passato? E come si dimostra di essere cambiati?

Una commedia dai toni molto accesi, che racconta la crescita e la presa di coscienza della protagonista, immersa in una provincia italiana impoverita dalla crisi, autentica e vitale.

Olivia inizia così a godersi e a provare tutto quello a cui ha dovuto rinunciare essendo diventata una giovane ragazza-madre: l’innamoramento, il sesso e l’amore. Nella vita della protagonista della serie Volevo fare la rockstar arriva a un certo punto Francesco, interpretato da Giuseppe Battiston.

Si tratta di uno scorbutico vedovo milanese, con una figlia adolescente, che rileva il supermercato dove lavora Olivia. “Quando viene ferito è capace di esplodere, tirando fuori la rabbia repressa che gli deriva da un passato complicato”, racconta Battiston.

Tra i due si instaurerà presto un rapporto che andrà oltre quello di lavoro. La trama racconta di una famiglia disfunzionale in cerca di equilibrio, in cui rientra anche la mamma di Olivia, la scapestrata e inaffidabile Nadja.

Volevo fare la rockstar, il cast completo della serie

Tanti gli attori di successo nel cast della fiction Volevo fare la rockstar, su Rai 2 da mercoledì 30 ottobre 2019 per sei puntate. Nel ruolo della protagonista troviamo la giovane attrice Valentina Bellè, che ha già preso parte ad altre serie come I medici e Sirene.

Il cast completo della serie Volevo fare la rockstar

Nei panni del burbero Francesco c’è invece Giuseppe Battiston, mentre Angela Finocchiaro è Nice, una donna d’affari. A interpretare Nadja, la mamma di Olivia, troviamo Emanuela Grimalda. Ecco il cast completo degli attori di Volevo fare la rockstar con i relativi personaggi.

Valentina Bellè – Olivia, mamma single di 2 gemelle

Giuseppe Battiston – Francesco, innamorato di Olivia

Angela Finocchiaro – Nica, imprenditrice, capa di Nadjia

Emanuela Grimalda – Nadja, madre di Olivia e Eros

Riccardo Maria Manera – Eros, figlio di Nadja

Alessia Debandi – Vanessa, fidanzata di Antonio e migliore amica di Eros

Lorenzo Adorni – Cesare, professore di educazione fisica e allenatore di rugby di Viola

Sara Lazzaro – Daniela, veterinaria, amica storia ci Olivia

Margherita Morchio – Martina, amica di Eros

Matteo Lai – Fulvio, prete amico di Olivia

Ernesto D’Argenio – Vittorio, ex di Olvia fuggito a Londra per diventare una rockstar

Fabrizio Costella – Antonio, figlio del sindaco, nonché carabiniere, amico di Eros.

Davide Iacopini – Giovanni, psichiatra amico di Cesare

Caterina Baccicchetto – Emma, figlia di Olivia intelligente e responsabile

Viola Mestriner – Viola, figlia di Olivia istintiva, irruente ed emotiva

Tommaso De Tuddo – Maurizietto, fratello di Antonio, compagno di classe delle gemelle

Teco Celio – Primo, nonno di Olivia e Eros.

Diego Ribon – Mancuso

Anita Kravos – Elena Moras

Volevo fare la rockstar, dove vedere la fiction in streaming

Volevo fare la rockstar va in onda ogni mercoledì in prima serata su Rai 2 a partire dal 30 ottobre 2019, dalle 21.20. Per trovare il canale, vi basta sintonizzarvi al tasto numero due del vostro digitale terrestre. Rai 2 è presente anche nella sua versione in HD, al tasto 502. Inoltre, se siete clienti Sky, potete vedere la fiction anche al tasto 102 della pay-tv.

Se però non riuscite a vedere le puntate della serie Volevo fare la rockstar in diretta tv, non temete. Potete sempre usufruire dello streaming, sia in contemporanea con la messa in onda su Rai 2, sia successivamente.

La serie, infatti, sarà disponibile anche su RaiPlay, la celebre piattaforma di streaming di viale Mazzini. Per utilizzare la piattaforma (disponibile sia sul sito ufficiale, sia tramite l’omonima app compatibile sia con Android, che con Apple), vi basta registrarvi. La registrazione è completamente gratuita, ma serve una mail o un account social.

Potrete così recuperare le puntate di Volevo fare la rockstar in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.

