Volevo fare la rockstar, la trama della fiction di Rai 2 con Valentina Bellè e Giuseppe Battiston

Parte mercoledì 30 ottobre 2019 Volevo fare la rockstar, la fiction su Rai 2 con Valentina Bellè e Giuseppe Battiston: una trama divertente per una commedia brillante, in sei puntate. Appuntamento in prima serata alle 21.20 ogni mercoledì. Ecco la trama completa della serie.

Tutto quello che c’è da sapere sulla fiction Volevo fare la rockstar

Nel cast attori di primo piano come Valentina Bellè che interpreta la protagonista, Olivia, Angela Finocchiaro, Giuseppe Battiston, Emanuela Grimalda, Riccardo Maria Manera, Alessia Debandi, Lorenzo Adorni, Teco Celio, Sara Lazzaro, Margherita Morchio, Matteo Lai, Ernesto D’Argenio, Fabrizio Costella, Davide Iacopini, Caterina Baccicchetto, Viola Mestriner, Diego Ribon e Anita Kravos.

Volevo fare la rockstar trama: di cosa parla la fiction di Rai 2

La serie racconta la storia di una famiglia disfunzionale in cerca di equilibrio. Protagonista è Olivia, una ragazza di 27 anni che è rimasta incinta e ha partorito due gemelle ad appena 16 anni. La sua vita cambia per sempre, ma di questo se ne renderà conto soprattutto quando a seguito di un violento incidente rischierà di morire.

Capirà così di non essersi goduta a pieno la sua vita e la sua gioventù, e si chiederà se è ancora in tempo per rimediare. Olivia infatti, da giovane ragazza-madre, deve cercarsi subito un lavoro, per dare da mangiare ai due bambini e aiutare anche suo fratello Eros, che nasconde a tutti di essere omosessuale.

Resasi conto che sta rinunciando a troppe cose, Olivia, secondo la trama di Volevo fare la rockstar, sarà presa da diversi dubbi esistenziali. Chi è realmente il padre delle due bambine? Come fa Eros a dichiararsi se per primo lui non si accetta? Come si perdonano gli errori del passato? E come si dimostra di essere cambiati?

Il cast completo della serie Volevo fare la rockstar

La protagonista della fiction Volevo fare la rockstar, secondo la trama, inizia così a godersi e a provare tutto quello a cui ha dovuto rinunciare essendo diventata una giovane ragazza-madre: l’innamoramento, il sesso e l’amore.

Nella vita della protagonista anche la sua irresponsabile madre, Nadja, e Francesco, il personaggio interpretato da Giuseppe Battiston. Si tratta di uno scorbutico vedovo milanese, con una figlia adolescente, che rileva il supermercato dove lavora Olivia. “Quando viene ferito è capace di esplodere, tirando fuori la rabbia repressa che gli deriva da un passato complicato”, racconta Battiston.

Tra i due, secondo la trama di Volevo fare la rockstar, si instaurerà presto un rapporto che andrà oltre quello di lavoro.

Appuntamento dunque su Rai 2 con la serie Volevo fare la rockstar da mercoledì 30 ottobre 2019 in prima serata dalle 21.20.