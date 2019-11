CR4 – La repubblica delle donne 2019, torna Piero Chiambretti su Rete 4

Torna l’appuntamento La Repubblica delle Donne su Rete 4. A partire da mercoledì 27 novembre 2019, Piero Chiambretti torna con il suo programma in prima serata.

“Nessuna novità, è il programma dello scorso anno con una squadra che, dopo aver vinto molte partite, mette qualche tassello in più per rafforzarsi. Ma rimane la stessa filosofia: l’improvvisazione, la preparazione, lo spiazzamento. È un programma che dovrebbe fare informazione, con la licenza di fare qualche sana risata, che in televisione se ne fanno sempre meno”, ha spiegato Chiambretti a Blogo.

Ma qualche novità sicuramente c’è. Durante la conferenza stampa, Chiambretti ha svelato l’intenzione di coinvolgere meno ospiti possibili nel corso delle puntate. “Perché non se ne può più degli ospiti. Tra opinionisti e ospiti, la televisione dovrebbe costituire un sindacato. Gli ospiti sono importanti, perché danno vivacità e luce ai programmi. Però fare programmi solo con ospiti, e solo con opinionisti, credo che sia diventato un leitmotiv che deve finire per dare spazio a delle idee. Non che io le abbia, però perlomeno metto in cantiere l’eventualità di trovarne una che possa sostituire un ospite”.

CR4 – La repubblica delle donne, il cast

Oltre a Piero Chiambretti che si riconferma il conduttore del programma, a CR4 – La repubblica delle donne vedremo quindi un cast fisso. Se la struttura della trasmissione Direttamente dalla prima edizione torneranno la cantante Iva Zanicchi, la showgirl Lory Del Santo, la giornalista Francesca Barra, l’opinionista Cristiano Malgioglio e il direttore di Chi – nonché prossimo conduttore del Grande Fratello Vip – Alfonso Signorini. Confermati anche Drusilla Foer, Maria Vittoria Longhitano e le soprano del Trio Appassionante (Mara Tanchis, Stefania Francabandiera e Giorgia Villa).

A questi nomi si aggiungeranno Valeria Marini, Antonella Elia, le comiche Katia Follesa e Rosalia Porcaro e il critico d’arte Vittorio Sgarbi. E ancora il direttore di Libero Vittorio Feltri, che quest’anno seguirà la posta del cuore. A completare lo show le performance delle ballerine Lidia Carew e Klaudia Pepa, il cromatologo Ubaldo Lanzo, il saggio Peppino e Tiziana Catalano.

CR4 – La repubblica delle donne, gli ospiti e le anticipazioni della prima puntata

In questa nuova edizione vedremo comunque Valeria Marini, Iva Zanicchi, Antonella Elia, Francesca Barra, Lory Del Santo, Cristiano Malgioglio, Vittorio Feltri e Alfonso Signorini. Attesissima la partecipazione di Massimo Lopez, il presidente della Repubblica delle donne, che interpreterà la Monaca di Monza con i baffi.

Nella prima puntata, vedremo arrivare in studio le gemelle Kessler, Pippo Baudo invece sarà in collegamento da Roma.

CR4 – La repubblica delle donne vi aspetta da mercoledì 27 novembre 2019 alle ore 21:25 su Rete 4.