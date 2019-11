Le Tenebre di Bibbiano, lo speciale di Mentana in prima serata su La7

Questa sera, mercoledì 27 novembre, in prima serata su La7 alle 21.15 va in onda un approfondimento speciale di Enrico Mentana su un caso molto discusso che ha scosso l’opinione pubblica, arrivando a influenzare la politica nazionale: il caso di Bibbiano. Con Le Tenebre di Bibbiano, infatti, il giornalista direttore del Tg di La7 dedicherà una serata allo scandalo che ha visto coinvolti assistenti sociali, genitori e, soprattutto, minori.

“Proviamo a raccontare che cosa si sa davvero a oggi del caso di Bibbiano. L’ombra lunga di quella storia ha accompagnato per tutta l’estate il dibattito pubblico italiano”, ha infatti scritto Mentana in un post sulla sua pagina Facebook. “Poi è successo – ha aggiunto il direttore La7 – che chi diceva solennemente ‘mai col partito di Bibbiano’ dopo un mese ha fatto un governo insieme a chi era stato offeso in quel modo inqualificabile, che da parte sua ha fatto finta di dimenticare. E chi è andato all’opposizione è stato spiazzato, relegando l’argomento a carta di ricambio per la prossima campagna elettorale regionale”.

“È quindi il momento più opportuno, ora che le indagini sono vicine a un punto fermo, per provare a raccontare cosa sia davvero quella storia che ha toccato la Val d’Enza, con registrazioni e documenti inediti e le voci di alcuni dei protagonisti. Una storia dura, qualunque ne sarà la verità processuale, che continuerà a aprire interrogativi sul ruolo degli psicologi infantili di fronte ai problemi familiari e dei bambini”, ha poi concluso il giornalista.

E per quanto riguarda le anticipazioni dello speciale di questa sera – come anticipato in onda dalle 21.15 su La7 – quello che sappiamo è che lo schema che seguirà Mentana non sarà quello utilizzato per Bersaglio Mobile: nessuna intervista singola, l’argomento verrà affrontato apertamente dal giornalista che ricostruirà i fatti di Bibbiano con l’ausilio di alcuni servizi, sottolineando anche come lo scandalo sia stato utilizzato dalla classe politica per la costruzione del consenso.

Potrebbero interessarti CR4 – La repubblica delle donne 2019, torna Piero Chiambretti su Rete 4 Oltre la soglia, trama e anticipazioni della quarta puntata in onda stasera su Canale 5 Se Dio vuole, il cast del film stasera su Rai 1: attori e personaggi