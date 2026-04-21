Belve streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata, 21 aprile 2026

Questa sera, martedì 21 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la terza puntata di Belve, la nuova edizione (2026) del programma ideato e condotto da Francesca Fagnani. Tornano i pungenti e ironici faccia a faccia in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Ospiti disposti a mettersi in gioco, accettando le regole del programma: raccontarsi senza filtri, rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Dove vedere Belve in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2 con la conduzione di Francesca Fagnani. Oltre alle consuete interviste, tra le novità nomi della comicità italiana a rotazione. E non mancherà la sigla di chiusura con tutti i fuori onda, diventato ormai negli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico di “Belve”. In più le ultime tre puntate di questa edizione saranno dedicate ai protagonisti della cronaca nera con l’appuntamento intitolato Belve Crime. Altra novità, le interviste a persone comuni.

Belve streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Potrete anche recuperare le singole interviste o l’intera puntata grazie alla funzione on demand.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Belve 2026, ma quante puntate sono previste su Rai 2? In tutto andranno in onda otto puntate: le prime cinque puntate sono quelle tradizionali, con ospiti personaggi famosi pronti a raccontarsi senza filtri. Le ultime tre saranno quelle di Belve Crime, spin off del programma testato con successo lo scorso anno, con interviste ai protagonisti di storie drammatiche di cronaca. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):