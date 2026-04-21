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Ascolti tv lunedì 20 aprile: La buona stella, Cesaroni – Il ritorno, The Floor
Ascolti tv lunedì 20 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 20 aprile2026? Su Rai 1 è andato in onda La buona stella. Su Rai 2 The Floor. Su Rai 3 Newsroom. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 i Cesaroni – Il ritorno. Su Italia 1 Blacklight. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 20 aprile 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv lunedì 20 aprile 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 La Buona Stella interessa 2.741.000 spettatori pari al 16.9% di share dalle 21:47 alle 23:38. Su Canale5 I Cesaroni – Il Ritorno conquista 2.301.000 spettatori con uno share del 16.9% dalle 22 alle 00:21. Su Rai2 The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno intrattiene 827.000 spettatori pari al 5.5%. Su Italia1 Blacklight incolla davanti al video 1.203.000 spettatori con il 7%. Su Rai3 Newsroom segna 605.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 745.000 spettatori (6.1%). Su La7 Francesco – Cronache di un Papato raggiunge 847.000 spettatori e il 5%. Su Tv8 GialappaShow ottiene 782.000 spettatori (5.4%).
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Cinque Minuti registra 4.170.000 spettatori (21.3%) e Affari Tuoi arriva a 4.990.000 spettatori (24%) dalle 20:49 alle 21:40. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (3.906.000 – 19.76%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.115.000 spettatori pari al 24.7% dalle 20:50 alle 21:53.
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 2.812.000 spettatori pari al 23.9%, mentre L’Eredità coinvolge 4.426.000 spettatori pari al 28.4%. Su Canale5 Avanti il Primo intrattiene 1.787.000 spettatori (17.1%), mentre Avanti un Altro convince 2.575.000 spettatori (18.6%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.