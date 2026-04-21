Ascolti tv lunedì 20 aprile: La buona stella, Cesaroni – Il ritorno, The Floor

Ascolti tv lunedì 20 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 20 aprile2026? Su Rai 1 è andato in onda La buona stella. Su Rai 2 The Floor. Su Rai 3 Newsroom. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 i Cesaroni – Il ritorno. Su Italia 1 Blacklight. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 20 aprile 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.