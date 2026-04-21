È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 21 aprile 2026 su Rete 4

Questa sera, martedì 21 aprile 2026, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 21 aprile 2026, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Anticipazioni e ospiti 21 aprile 2026

Mentre il Presidente Donald Trump, a pochi giorni dalla scadenza della tregua, è tornato a rivolgere minacce all’Iran, la chiusura dello Stretto di Hormuz continua a pesare sull’economia e il commercio globale. Spazio poi alla politica nazionale con un approfondimento sul dibattito interno alla maggioranza in merito alla manifestazione di sabato della Lega, con i Patrioti europei, e al decreto sicurezza. Tra gli ospiti: Gianfranco Fini, Gianrico Carofiglio e Alessio Boni.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 21 aprile 2026 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.