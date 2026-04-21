Il Commissario Montalbano – Il giro di boa: trama, cast e streaming dell’episodio in replica su Rai 1

Questa sera, martedì 21 aprile 2026, alle ore 21,30, va in onda su Rai 1 in replica l’episodio Il giro di boa de Il commissario Montalbano, interpretato – come sempre – da Luca Zingaretti. Vediamo insieme tutte le informazioni come la trama e il cast.

Trama

Il commissario Montalbano non passa un bel momento, disturbato dalle notizie che provengono da Genova, e pensa addirittura alle dimissioni dalla polizia. Durante la solita nuotata, ritrova un cadavere a cui cerca di dare un’identità e lo stesso giorno assiste all’arrivo di una barca di clandestini tra i quali c’è un bambino che tanto gli ricorda François. Pochi giorni dopo scopre che quel bambino ha perso la vita e lui poteva certamente evitargli questa fine, avendo notato la resistenza che il bambino provava verso la “madre”. Grazie alle confidenze dell’amica svedese Ingrid, ex amante dell’uomo trovato cadavere, il commissario trova un denominatore comune tra le due storie: un’organizzazione criminale nordafricana che opera nella tratta di bambini ed effettua regolarmente sbarchi in Sicilia, nascondendoli come salvataggi umanitari con la collaborazione di elementi del posto; il bambino aveva capito e tentato la fuga, e per questo è stato ucciso; l’uomo trovato cadavere era il responsabile locale della tratta, già dato per morto un anno prima e giustiziato dal capo per aver alzato troppo la testa e attirato l’attenzione. Alla fine Montalbano e la sua squadra riescono a smantellare questa rete di traffici di esseri umani, ma il commissario rimane ferito.

Il Commissario Montalbano – Il giro di boa: il cast

Ma qual è il cast dell’episodio Il giro di boa? Di seguito l’elenco degli attori principali del film:

Luca Zingaretti: commissario Montalbano

Cesare Bocci: Mimì Augello

Peppino Mazzotta: Fazio

Angelo Russo: Catarella

Mariacristina Marocco: Barbara Bellini

Erika Ferrara: Mariuccia Coglitore

Gigio Morra: Giudice Scognamiglio

Presenti poi Giovanni Argante (Calogero Marzilla), Elia Schilton (Sozio Melato), Aldo Mangiù (Ciccio Albanese), Gianna Piaz (Pina Bausan) e Fabrizio Ferracane (dottor Mendolia).

Streaming e tv

Dove è possibile vedere l’episodio Il giro di boa de Il Commissario Montalbano in diretta tv e streaming? La puntata va in onda in diretta tv (replica) stasera, 21 aprile 2026, alle ore 21.30 su Rai 1. Sarà possibile seguire l’episodio di Montalbano anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay è possibile recuperare tutti gli episodi di Montalbano grazie alla funzione on demand.