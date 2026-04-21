DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 21 aprile 2026, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 21 aprile 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 21 aprile 2026, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà di politica interna e di quanto avviene all’estero con la guerra. Temi del giorno: il futuro politico di Giorgia Meloni nelle mani dell’ex amico Donald Trump. La guerra in Iran, tra i negoziati per la pace in Pakistan e le conseguenze per l’economia italiana e per le tasche dei cittadini del perdurare del conflitto in Medio Oriente. Con il rischio recessione per l’Italia, nell’ultimo anno di governo della destra prima delle elezioni gli spazi di manovra per tentare di fronteggiare la crisi in arrivo sono sempre più limitati dall’andamento dei conti pubblici. Attenzione anche ai movimenti dentro la maggioranza, con la Lega che prova a spostare ancora più a destra l’asse della coalizione e Forza Italia divisa tra l’ala conservatrice e l’ala liberal, mentre i partiti dell’opposizione ancora discutono sulle modalità per arrivare ad un programma e ad una leadership unitaria in vista delle Politiche del 2027. Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi. Appuntamento dunque stasera, 21 aprile 2026, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Presenti ovviamente Luca e Paolo con la loro copertina. Tra i tanti ospiti del mondo della politica, economia e cultura (in studio e collegamento) vedremo:

Nicola Gratteri

Alessandro Di Battista

Sergio Rizzo

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.