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Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 21 aprile

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 21 aprile 2026.

Anticipazioni

È un’inchiesta sul dossier “mafia-appalti” e sulle stragi che costarono la vita a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino ad aprire il nuovo appuntamento con “Farwest”. Alcune intercettazioni coinvolgerebbero il senatore del Movimento 5 Stelle Roberto Scarpinato e il giudice Gioacchino Natoli. Un inviato ha raggiunto il magistrato Natoli per chiedere conto di tali affermazioni. Obiettivo, inoltre, sul costo della vita in tempo di guerra, a partire dal caro benzina e dalle conseguenze per le vacanze degli italiani: aerei più cari per la carenza di carburante per jet, ma anche la paura che nuove guerre possano colpire in posti lontani dall’Italia. A seguire, il mistero della morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia unite da un destino tragico e ancora tutto da chiarire. Un caso complesso, ancora senza indagati, che solleva interrogativi inquietanti e lascia aperta la domanda più difficile: cosa è davvero accaduto? “FarWest” torna poi a occuparsi del caso di Giacomo Bongiorni, il 47enne pestato a morte in piazza Palma, a Massa, davanti agli occhi del figlio e della compagna, provando a ricostruire l’accaduto grazie alle testimonianze di chi ha assistito alla rissa. Infine, il delitto di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007: un caso talvolta condizionato da errori investigativi e anomalie, a partire dalla gestione dei reperti.

Streaming e tv

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda stasera, martedì 21 aprile 2026, su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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