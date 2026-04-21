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Perché La Ruota della fortuna non va in onda oggi: il motivo
Perché La Ruota della fortuna non va in onda oggi: il motivo, 21 aprile 2026, Canale 5
Perché questa sera – 21 aprile 2026 – non va in onda su Canale 5 il consueto appuntamento con La ruota della fortuna? Il game show condotto da Gerry Scotti che ogni sera registra ascolti incredibili questa sera, 21 aprile, si prende un giorno di pausa. Il motivo? Questa sera, subito dopo il Tg5, su Canale 5 va in onda in diretta esclusiva il match Inter-Como, dallo stadio San Siro, valido per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, torneo che Mediaset trasmette in esclusiva. Ecco perché la Ruota della Fortuna oggi non va in onda. Ma quando torna? Appuntamento come di consueto a partire da domani sera nella prestigiosa fascia dell’access prime time. L’altro match di Coppa Italia, Atalanta-Lazio, domani sera va in onda su Italia 1.