Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 15:40
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Perché La Ruota della fortuna non va in onda oggi: il motivo

Immagine di copertina
AGF
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Perché La Ruota della fortuna non va in onda oggi: il motivo, 21 aprile 2026, Canale 5

Perché questa sera – 21 aprile 2026 – non va in onda su Canale 5 il consueto appuntamento con La ruota della fortuna? Il game show condotto da Gerry Scotti che ogni sera registra ascolti incredibili questa sera, 21 aprile, si prende un giorno di pausa. Il motivo? Questa sera, subito dopo il Tg5, su Canale 5 va in onda in diretta esclusiva il match Inter-Como, dallo stadio San Siro, valido per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, torneo che Mediaset trasmette in esclusiva. Ecco perché la Ruota della Fortuna oggi non va in onda. Ma quando torna? Appuntamento come di consueto a partire da domani sera nella prestigiosa fascia dell’access prime time. L’altro match di Coppa Italia, Atalanta-Lazio, domani sera va in onda su Italia 1.

 

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Gossip / Brigitte Nielsen a Belve: "Sylvester Stallone mi ha distrutto la carriera"
Gossip / Elettra Lamborghini a Belve: "Sono maritosessuale, non mi interessano i maschi con la tartaruga"
TV / Ascolti tv lunedì 20 aprile: La buona stella, Cesaroni – Il ritorno, The Floor
Ti potrebbe interessare
Gossip / Brigitte Nielsen a Belve: "Sylvester Stallone mi ha distrutto la carriera"
Gossip / Elettra Lamborghini a Belve: "Sono maritosessuale, non mi interessano i maschi con la tartaruga"
TV / Ascolti tv lunedì 20 aprile: La buona stella, Cesaroni – Il ritorno, The Floor
TV / NewsRoom: anticipazioni, ospiti e streaming della puntata di oggi, 20 aprile
TV / I Cesaroni – Il ritorno: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
TV / La Buona Stella: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
TV / I Cesaroni – Il ritorno streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 20 aprile 2026
TV / La Buona Stella streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / Blacklight: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Italia 1
Ricerca