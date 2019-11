X Factor 2019, l’eliminato del quinto Live di ieri sera con gli inediti: cosa è successo | Riassunto

X Factor eliminato – Una delle puntate più attese di questa edizione di X Factor è stata sicuramente quella di ieri, 21 novembre 2019, dedicata agli inediti. Per i cantanti rimasti in gara, infatti, si avverava il sogno di entrare ufficialmente nel mercato discografico italiano, presentando le loro canzoni. Una puntata come sempre ricca di grandi esibizioni e con tanti ospiti, con la curiosità di sapere chi è stato eliminato: da Mahmood ai rapper Gemitaiz & MadMan, fino alla grande sorpresa rappresentata da Antonello Venditti e Francesco De Gregori.

Ecco tutto quello che è successo nella puntata di ieri di X Factor.

X Factor 2019 eliminato: il riassunto del quinto Live | Gli inediti

Il quinto Live di ieri è quello dedicato tradizionalmente agli inediti, un passaggio fondamentale sia all’interno della sfida che per la carriera dei concorrenti, che diventano ufficialmente dei cantanti professionisti. Inoltre per l’occasione c’è stata una formula del tutto nuovo nella storia di X Factor: ieri infatti non ci sono stati eliminati, ma il concorrente meno votato è andato direttamente al ballottaggio. Il secondo concorrente ad andare all’ultimo scontro verrà determinato dalla classifica degli inediti.

Da oggi, infatti, i brani sono disponibili su tutti gli store digitali. Martedì sera verrà stilata la classifica degli inediti più ascoltati e scaricati: il meno apprezzato andrà al ballottaggio, che si terrà all’inizio della prossima puntata, giovedì 28 novembre 2019.

Per questo ieri non ci sono stati eliminati. Ma veniamo al riassunto della puntata. Il quinto Live di X Factor si apre con un grande ospite, Mahmood, che torna sul palco del talent di Sky dopo essere stato uno dei concorrenti nell’edizione del 2017. Il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo canta prima una intro in arabo e poi il suo successo Barrio.

Si apre la sfida con l’esibizione degli inediti dei sette concorrenti rimasti in gara. Si comincia con i ritmi potenti dei Booda, il gruppo guidato da Samuel. Il loro singolo si chiama Elefante. Sfera spiega: “Vi siete riconfermati. Suona veramente cool”. Il loro giudice aggiunge: “Cantare in italiano su una musica del genere non è assolutamente facile”.

Il secondo inedito è quello di Giordana Petralia, della categoria Under Donna, dal titolo Chasing Paper. Un pezzo scritto tra gli altri da Sia, cosa che spinge Samuel a punzecchiare: “Questa volta ho sentito solo un pezzo di Sia cantato da Giordana”. Sfera Ebbasta non accetta le critiche e risponde che non tutti possono cantare un pezzo di Sia, perché deve esserci l’approvazione dell’autore.

Si prosegue con i Sierra, il duo rap romano che ripropone Enfasi, portata già durante le audizioni di Torino. “Il pezzo adesso ha preso una chiave più pop. Però un consiglio, cercate di rimanere voi stessi il più possibile”, commenta Sfera.

La sfida degli inediti di X Factor 2019, che non prevede un eliminato, procede veloce e si arriva così a Nicola Cavallaro con Like I Could, tra i cui autori c’è Tom Walker. Anche in questo caso Samuel è contrario con la scelta di portare un pezzo scritto da un autore straniero: “Sono contrario a portare pezzi stranieri. Già per questo sono abbastanza contro”. Mara Maionchi, la giudice di Nicola, ribatte: “Ci siamo sempre ispirati agli anglosassoni. Non è che la tua musica nasce nelle chiese”.

Sofia Tornambene, la giovane cantautrice di 16 anni, ripropone come inedito il suo pezzo A domani per sempre già portato alle Auditions. “Non avere fretta di crescere se continui a fare cose così”, commenta Mara.

A questo punto arriva una grande sorpresa sul palco di X Factor: due giganti della musica italiana, Antonello Venditti e Francesco De Gregori, che cantano Bomba o non bomba e La storia siamo noi. Poi annunciano un grande concerto insieme, allo stadio Olimpico di Roma, il 5 settembre 2020.

Riprende la sfida degli inediti di X Factor con Davide Rossi che canta Glum. Il brano non convince Sfera: “Non suona come una hit”. L’ultimo a esibirsi è Eugenio Campagna/Comete che ripropone Cornflakes, di cui ha scritto sia testo che musica, e presentato nel corso del terzo Live.

Concluse le esibizioni degli inediti, è il momento di altri ospiti: si tratta del duo rap molto amato dai giovani Gemitaiz & MadMan. Chiuso il televoto di questa puntata di X Factor che non prevede un eliminato, viene decretato l’inedito meno votato: è quello di Giordana, che finisce per l’ennesima volta al ballottaggio. Giovedì prossimo, sempre su Sky Uno, se la vedrà all’ultimo scontro con il cantante il cui inedito risulterà il meno ascoltato e scaricato durante questa settimana.