Se Dio vuole: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Rai 1

Questa sera, mercoledì 27 novembre 2019, Rai 1 propone ai suoi telespettatori Se Dio vuole, film del 2015 che va quindi in onda sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini in prima serata a partire dalle 21.25. La pellicola, uscita nelle sale cinematografiche nel 2015, è stata scritta e diretta da Edoardo Falcone e distribuita dalla 01 Distribution. Tra le musiche del film che vede protagonisti Marco Giallini, Alessandro Gassmann e Laura Morante, a cura di Carlo Virzì, anche Cose, brano di Francesco De Gregori.

Ma vediamo qui di seguito tutto quello che c’è da sapere su Se Dio vuole: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in diretta tv e streaming.

La trama

Il film racconta la storia di Tommaso (Marco Giallini), stimato cardiochirurgo che però riesce ad avere a che fare con il cuore solo per lavoro, quindi principalmente in sala operatoria per risolvere i disturbi dei pazienti. La carriera lo ha infatti reso un uomo arido, poco dedito ai sentimentalismi e decisamente poco sensibile; soprattutto con sua moglie Carla (Laura Morante), una donna affascinante che un tempo era una “pasionaria” ma che è ormai sfiorita come gli ideali in cui credeva. La coppia ha due figli, Bianca e Andrea: Bianca è la più grande e, con poche passioni e idee per il suo futuro si presenta al pubblico come una “simpatica mentecatta”, mentre Andrea è invece un ragazzo brillante, studia Medicina ed è pronto a seguire le orme del padre, di cui lui è molto orgoglioso.

Se non fosse che il ragazzo negli ultimi tempi sembra molto cambiato: è spesso chiuso nella sua stanza e la sera esce senza dire a nessuno dove va, tanto che i suoi genitori iniziano a sospettare che Andrea sia gay. Nessun problema, soprattutto non per papà Tommaso, il quale detesta ogni forma di discriminazione. Quando però arriva il giorno del “coming out” e Andrea raduna la sua famiglia, prendendo il coraggio per aprirsi quello che avrà da dire lascerà tutti di stucco: il ragazzo, infatti, non rivelerà di essere omosessuale, ma di voler diventare un sacerdote. Per Tommaso è una notizia sconvolgente: lui, d’altronde, è un ateo convinto. Mentre fingerà di dare comunque appoggio a suo figlio scatterà un inseguimento di nascosto, il che porterà Tommaso ad imbattersi in Don Pietro (Alessandro Gassmann), un sacerdote decisamente “sui generis”.

La trama completa e il finale del film

Se Dio vuole film: il cast

Un cast decisamente ricco di volti molto noti del cinema italiano in questo film di Edoardo Falcone. Come anticipato, infatti, la pellicola vede come protagonista l’attore romano Marco Giallini, mentre al suo fianco c’è una sempre bellissima Laura Morante e un simpatico e irriverente Alessandro Gassmann.

Qui di seguito il resto del cast, con gli attori e i rispettivi ruoli interpretati:

Ilaria Spada – Bianca De Luca

– Bianca De Luca Edoardo Pesce – Gianni Malloni

– Gianni Malloni Enrico Oetiker – Andrea De Luca

– Andrea De Luca Carlo Luca De Ruggieri – Pizzutti

– Pizzutti Giuseppina Cervizzi – Rosa

– Rosa Alex Cendron – Fratta

– Fratta Fabrizio Giannini – questore

– questore Silvia Munguia – Xenia

– Xenia Anna Foglietta – cameo

Il cast completo di Se Dio vuole

Il trailer

Ecco il trailer ufficiale del film:

Se Dio vuole film: diretta tv e streaming

Se Dio vuole arriva in prima serata su Rai 1 mercoledì 27 novembre 2019, disponibile alla visione a partire dalle ore 21:25. Il film viene trasmesso sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini, Rai 1, canale disponibile in chiaro al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può accedere alla piattaforma RaiPlay. Dopo aver effettuato la registrazione via e-mail o Facebook potrete sintonizzarvi sul programma di vostro interesse, in questo caso il film Se Dio vuole, e seguirlo tramite smartphone, pc o tablet.

Chi questa sera si perderà il film in diretta potrà infine recuperarne la visione in un secondo momento, cioè dal giorno successivo rispetto alla messa in onda, grazie alla funzione “on demand” di RaiPlay.