Se Dio vuole, il cast completo: attori e personaggi

Questa sera, mercoledì 27 novembre 2019, va in onda su Rai 1 il film Se Dio vuole, pellicola del 2015 scritta e diretta da Edoardo Falcone che vanta un cast d’eccezione con Marco Giallini, Alessandro Gassmann e Laura Morante.

Ecco la trama. Il film racconta la storia di Tommaso, che è un noto cardiochirurgo. La sua storia con la moglie Carla si è spenta nel corso degli anni. I due hanno avuto due bambini: Bianca non ha interessi, idee e passioni, la contrario Andrea è un ragazzo brillante, iscritto a Medicina, pronto a seguire le orme del padre.

Ultimamente però il ragazzo è cambiato, resta sempre chiuso in casa, o se esce non dice dove va. Così i suoi genitori capiscono che è gay e ha paura di ferirli dicendoglielo. Tommaso però è di mentalità aperta e non si fa problemi. Quando arriva il giorno del “coming out“, Andrea raduna la sua famiglia e si confida, lasciando tutti di stucco: il ragazzo, infatti, non rivelerà di essere omosessuale, ma di voler diventare un sacerdote.

“Ho incontrato una persona che ha cambiato la mia vita e quella persona si chiama Gesù. Per questo ho deciso di diventare sacerdote!”, dirà Andrea ai suoi familiari. Per Tommaso, interpretato da Marco Giallini, sarà una notizia sconvolgente, perché lui è fermamente ateo. Mentre fingerà di dare comunque appoggio a suo figlio scatterà un inseguimento di nascosto, il che porterà Tommaso ad imbattersi in Don Pietro (Alessandro Gassmann), un sacerdote decisamente “sui generis”.

La trama completa e il finale del film

Se Dio vuole cast: attori e personaggi

Tanti gli attori noti che prendono parte a questo film del 2015 di Edoardo Falcone in onda su Rai 1. Su tutti Marco Giallini ed Alessandro Gassmann, ma anche Laura Morante. Ecco il cast completo:

Ilaria Spada – Bianca De Luca

– Bianca De Luca Edoardo Pesce – Gianni Malloni

– Gianni Malloni Enrico Oetiker – Andrea De Luca

– Andrea De Luca Carlo Luca De Ruggieri – Pizzutti

– Pizzutti Giuseppina Cervizzi – Rosa

– Rosa Alex Cendron – Fratta

– Fratta Fabrizio Giannini – questore

– questore Silvia Munguia – Xenia

– Xenia Anna Foglietta – cameo

Il trailer

Di seguito il trailer ufficiale del film Se Dio vuole, in onda stasera 27 novembre 2019 dalle 21.25 su Rai 1.